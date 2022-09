Őrület, amiben nincs rendszer

Így aztán jönnek a jobbnál jobb ötletek arra vonatkozóan, miként lehet egyszerre megoldani a világítást és a fűtést is a cserép alá tett gyertyával, hányszor ildomos fürdés helyett nedves szivaccsal törölgetni a hamarabb büdösödő testrészeinket, miként lehet mosás helyett szellőztetéssel meghosszabbítani ruháink viselhetőségét, és hamarosan piacra dobják azt a hőcsapós polárpulóvert is, ami akár tizenhat fokos szobában is enyhe náthává szelídíti a kétoldali tüdőgyulladást.