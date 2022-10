1956 bátor hősei örökre a szívünk közepében lesznek

A bátorság dicséretes tulajdonság. Ma ehhez nagy segítséget nyújt a csúcstechnika, ami például a Corvin közi harcosoknak nem állt rendelkezésére.

Részlet Pongrátz Gergely, az emigrációba kényszerült főparancsnok Corvin köz − 1956 című könyvéből (Chicago, 1982), a november 10-én lezajlott eseményekről:

„A Corvin köziek a Práter utca egyik pincéjében húzódtak meg, várva a tűz végét. Mindenkinél két géppisztoly volt és 10-15 tár. Kézigránátokkal is jól fel voltak szerelve. […] Az oroszok páncélosokkal, páncélautókkal és gyalogsággal támadtak, de úgy látszik, nem számítottak ellenállásra, mert a gyalogság a járművekkel együtt jött. A szabadságharcosok a romok tetején várták őket és egy jó órás kemény harc után a Corvin köz elesett. A bajtársak közül talán hatan maradtak életben. Parancsnokuk is elesett. Olyan sok volt az orosz halott, hogy a hullák a Corvin környékét szőnyegként terítették be. Amíg a felkelők a pincében voltak, mind azt ismételték, hogy: »Meghalunk, de előbb megfizetünk érte.« A Corvin elesett, ők sajnos meghaltak, de az oroszok valóban nagy árat fizettek.”

1956 bátor hőseit soha nem feledjük. Igen, örökre a szívünk közepében lesznek.

A szerző író, újságíró

Borítókép: 1956, Corvin köz (Fotó: Fortepan/ETH Zürich)