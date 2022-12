Kereszt a zöld mezőn

Épp ezért csodálatos látni, hogy igenis létezik ember, aki nem a médiának mutogatja magát, hanem annak fittyet hányva vet keresztet. Történik ez azon az eseményen, amely valójában minden pillanatában médiaesemény, egy grimasz vagy egy kézmozdulat is pénzzé tehető. De azok a keresztvetések a pályán mégsem azok. Lehet persze újra meg újra belekötni abba, mit s miért csinált ez vagy az a játékos, de ha lecsupaszítjuk a világeseményt a csontvázára, láthatjuk, hogy itt olyan emberek futottak ki a pályára, mint mi magunk. Nem színészek, akik eljátszanak egy szerepet, hanem olyan esendő lelkek, akiknek maguknak is szükségük volt megerősítésre, és dacára annak, hogy ez manapság akár kínosnak is tűnhet, Krisztus mégis győz. Ehhez pedig tényleg senkinek semmi köze, mert kizárólag az ember szívében zajlik le az a nagy és roppant fontos meccs.

Ott viszont nincs vesztes, csak győztes.

Borítókép: A brazil játékosok (Fotó: MTI/EPA/Tolga Bozoglu)