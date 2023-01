A robogó a zöldek új bűnbakja

A minap a Levegő Munkacsoport nevű NGO is úgy gondolta, hogy megszakérti a közlekedésszervezési ügyeket, és azt is javasolta a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy vegye napirendjére a belső égésű motorral hajtott robogók kitiltását Budapest belvárosából, mivel egy ilyen robogó egészségkárosító szénhidrogén-kibocsátása ezerszerese is lehet egy teherautóénak, csak rákkeltő benzolból százszor annyit bocsát ki, mint egy régebbi személyautó.