Mi nem a Nyugat vagyunk

S nem mi nyaraltatnánk ukrán gyermekeket, nem mi adnánk nekik sok tíz milliárd forintos humanitárius, gazdasági segítséget. És így tovább. A „szakértő” megszakértette a helyzetet. Persze, ha ehhez hozzátesszük, hogy Rácz pajtás eközben a Német Külpolitikai Társaság nevű NGO külsős munkatársa, máris világosabb a történet. (Egyébként ugyanő nyilatkozta azt korábban: „Én nem látom, hogy mi lenne az amerikai érdek az Északi Áramlat felrobbantása mögött.” Nem látja, pedig szinte kiböki a szemét. Igaz, egy NGO hátsójában minden sötét.)

Amiért idéztem Rácztól: feltűnő, hogy képtelen a magyarok szemüvegén át figyelni a világot. Bárki más szempontjai, érdekei, sérelmei előrébb valók, méltányolhatóbbak, mint a mieink. Rácz ideáltipikus figurája annak a bizonyos másik Magyarországnak, amely számára a magyar érdek: bűnös „magyarkodás”. Merjünk kicsik lenni! Vagy még inkább: gyarmat. Örüljünk, hogy a Nyugat kegyéből egyáltalán létezhetünk, húzzuk meg magunkat, különben eltaposnak minket, mint egy éticsigát.

E lakájgondolkodás nem új keletű: legalább fél évezredes hagyománya van errefelé. Ahogyan Földvári Tamás történész, teológus írja minapi elemzésében: a hazai elitek provincia­lizmusa szellemi-anyagi, sőt sokszor fegyelmi jellegű függést jelent. Bár még a magyar közemberek számára is kézzelfogható tapasztalat a Lajtán túlról megnyilvánuló rosszindulat, mégis: közgondolkodásunk eltorzításával elérték, hogy bálványként tekintsünk nyugati hódítóinkra. Ugyanakkor a helyzet az – írja Földvári Tamás –, hogy „mi nem vagyunk Nyugat. Csak a Nyugat egyik közép-európai provinciája.”

Hogy mióta van ez így? A történész szerint meg lehet jelölni egy pontos dátumot erre: 1490-et, Hunyadi Mátyás halálának évét. A Mátyást és korábbi uralkodóinkat jellemző önálló, magyar szempontrendszerű tájékozódást ekkor váltja föl a kizárólagos nyugati irányú. A Mátyás által fölemelt nemesek hatalomvágyuk, szellemi szervilizmusuk miatt elárulták volt urukat, és „a trónharc révén gyakorlatilag lenullázták a Hunyadiak ötven év alatt elért eredményeit, és egy visszaerősödő és Európa nagyhatalmai között méltán helyet foglaló Magyarországból egy árnyat csináltak. Mindezt alig másfél év alatt” – emlékeztet Földvári.

A Nyugat felé kialakuló csőlátásunk egyik következményeként odalett önállóságunk tudata. Bár belénk plántálták, hogy Szent István óta mi úgymond a „Nyugat bástyái” vagyunk, ez nem igaz. A szerző kiemeli: „Szent István minden irányban tájékozódott, cselekedett, és a legkevésbé sem volt elnéző a Német-római Birodalom felől érkező kihívással szemben. Megverte a császárt és a pápát is felvonultató német seregeket. És nyugatabbra tolta határainkat.”

Ám Mátyás utáni elitjeink, amikor „a Nyugat valamelyik hatalma felől érkező elnyomás kirobbant egy szabadságharcot, két sarokpont között feszülnek fel a történelem keresztfájára. Egyrészt ugyanis érzékelik a bajt és élére állnak a szabadságért való harcnak, másrészt azonban, mivel a Nyugat felé kritikátlanul szolgálnak és így kiszolgáltatottak, a harcban megtorpannak, amikor világossá válik, hogy szabadságunk kivívása egyúttal a Nyugattal való szakítást is jelenti. És ezen a ponton lassanként lelankadnak a kezek és előtérbe kerül a megalkuvás. Kiderül, hogy valójában nem szabadságot, hanem nagyobb cellát szeretnének” – véli Földvári Tamás. A történész szerint most is épp ez a veszély. Azzal, hogy fölemeltük a fejünket és kiszélesedett a látókörünk (keleti nyitás), automatikusan szembekerültünk a Nyugat abbeli fölfogásával, hogy mi csupán az ő közép-európai provinciájuk vagyunk, s nincs jogunk más irányba is tájékozódni.

Éppen aktuális idegen elnyomóinknak sosem érdekük, hogy a magyarok megismerjék, ráeszméljenek egykori nagyságukra. Aki pedig szellemében kicsi, az testében is azzá lesz. Jelenlegi, nyugatos irányultságú elitünk azzal a kellemetlen helyzettel szembesül, hogy ha tovább folytatja hazánk fölemelését, az ország kikerülhet az üdvözítőnek hitt nyugati kultúrkörből. Ugyanakkor egyre nehezebb megmagyarázni az alant lévőknek, miért is tartozzunk ahhoz a Nyugathoz, amelyik csak szolgaként hajlandó elfogadni minket – zárul az írás.

Kérdezhetik, mit tehetünk e harapófogóban. Javaslom, tartsuk magunkat ahhoz, amit az első békemenet hirdetett: „Nem leszünk gyarmat!” S közben meg kell próbálnunk mindenkivel jóban lenni – akivel lehet. Nyugattal, Kelettel, Északkal és Déllel. Persze a Da­niel Freundokkal, Jourovákkal, Sargentinikkel, Pressmanekkel, Verhofstadtokkal nem lehet. Ahogyan kitartott ügynökeikkel, helyi dollárpolitikusaikkal, dollárszakértőikkel sem. Utóbbiakkal csupán annyi a teendőnk, hogy minden áldott nap leleplezzük, napfényre toljuk, talpukról a fejükre állítjuk őket, míg kipotyog zsebükből a harminc ezüst. A magyar felemelkedés kulcsa: árulóinkat távol tartani a hatalomtól.