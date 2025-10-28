idezojelek
A Helyzet

Családfakutató Péter

Nem a már-már hagyományos apák-fiúkozás itt a fő baj. Hanem, hogy Péterke nonstop berzerker üzemmódban van.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
Cikk kép: undefined
Kocsis MátédédnagyapaSchifferMagyar Péter 2025. 10. 28. 5:00

Most, hogy az október 23-ás számháborúsdi boldog véget ért (a Tisza-vezér mindenkinek bebizonyította egy 2022-es fotóval, hogy legalább tízmillióan voltak a Hősök terén), végre visszazökkenhet a honi közélet az egyik kedvenc témaköréhez: az apák és fiúkozáshoz. Nézzük csak, mit pötyögött be a minap az internetbe Magyar Péter! „Önmagában szomorú, és a jó ízlés teljes hiányára vall, hogy a 62 forradalmárt halálra ítélő Tutsek Gusztáv dédunokája, Toroczkai László mond megemlékező beszédet október 23-án a Corvin közben.” Aki nem röhögte el az első tagmondatot – hogy olyasvalaki magyaráz „jóízlésről”, aki lehallgatta a feleségét, aki összerondított nadrágban telefont rabolt, aki úgy mészároslőrincezik, hogy nemrég még állásért könyörgött nála, aki úgy orbánozik, hogy pár hónapja még ő diktálta a vastaps ütemét a beszédeinél –, szóval aki mindezen átlendült, az a végén még kapott a nyakába egy ilyet is: „a rokoni érintettség fényében még szánalmasabb, hogy önök a fideszes propagandával közösen vérbírózzák az én nagyapámat, aki a forradalmi bizottság tagja volt, és sok magyar hőssel együtt az életét és a szabadságát is kockáztatta a magyar szabadságért. Szégyelljék magukat!”

Vegyünk egy nagy levegőt, és próbáljuk tisztázni, kinek kellene itt elszégyellnie magát. A Mi Hazánk elnöke évtizedekkel ezelőtt könyvben megírta, és többször nyilatkozott róla, ki volt a dédapja. Hogy Magyar Péter ebben most tunkol, az nem önmagában érdekes, illetve undorító – hanem éppenséggel a tunkoló viselkedése miatt, Péterünk apák-fiú­kozós kórisméjének ismeretében. Hiszen éppen Magyar Péter kezdte úgy olykor az egyetemi vizsgáit (Kocsis Máté szíves közlése, aki évfolyamtársként többször tanúja volt ennek): „ahogy nagyapámtól, Dr. Erőss Páltól is tanultam”. 

Aki ilyen bicskanyitogató bennfenteskedéssel utalgat az ősére, előnyt remélve e véletlen szerencsétől, az milyen jogon tapos meg mást a felmenője miatt? És hogy van képe ilyet handabandázni: „az életét és a szabadságát is kockáztatta a magyar szabadságért”?! Miközben aki az életét kockáztatta ’56-ban, abból nem legfelsőbb bírósági bíró meg tévésztár lett a Kádár-diktatúrában, hanem vértanú, de legalábbis börtönlakó, kitelepített vagy raktárossegéd.

Örömteli lenne, ha csak olyankor emlegetnénk a fölmenőket, ha az némileg kapcsolódik az érintett kinyilatkoztatásához. Például, amikor Dobrev Klára Nagy Imre szellemi hagyatékáról oktatja a nemzetet, kénytelenek vagyunk emlékeztetni őt a kedves nagypapájára, aki történetesen a likvidálását intézte, s ennek jutalmául költözhetett be a család a zsidóktól zabrált Szemlőhegyi villába. Itt ugye van némi relevancia. A Magyar Péter-féle tutsekezésnél viszont semmi.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

 

Ám a történet itt nem ért véget. Schiffer András is hozzászólt a témához. „Mennyire kell aljasnak lenni ahhoz, hogy valakit a születése előtt elhunyt, ráadásul a családját régen elhagyott, általa értelemszerűen soha zászlóra nem tűzött dédapja vérbírói múltjával próbáljanak meg lejáratni? S mennyire kell gátlástalannak lenni ahhoz, hogy ezt egy olyan figura tegye, aki viszont mióta az eszét tudja, lépten-nyomon dicsekszik a kádári diktatúrában tévésztár, azonkívül legfelsőbb bírósági bíró, minisztériumi osztályvezető nagyapjával?” Mire az érintett, a farizeus Övcsatos – ahelyett, hogy fölköpött és aláállt volna –, Schiffer dédnagyapját, Szakasits Árpádot kezdte emlegetni…

Nem a már-már hagyományos apák-fiúkozás itt a fő baj. Hanem, hogy Péterke nonstop berzerker üzemmódban van. A híveknek „büdös a szájuk”, saját propagandistáit a Dunába akarja lökni és a többi. Nem egy államférfiú, hanem egy kezelésre szoruló ember kontúrjai ezek.

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekvalóság

Beszélnünk kell a fiatalokkal!

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekTisza Párt

Kilenc kérdésem Magyar Péterhez

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekEurópa

Miért épp Európa és Amerika fejlődött a legjobban?

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelektaxisblokád

A taxisblokád puccskísérlet volt

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Zsódi Viktor
idezojelekII Vatikáni Zsinat

Iránytű a káosz korában

Zsódi Viktor avatarja

Hatvan éve fogadta el a II. Vatikáni Zsinat a keresztény nevelésről szóló nyilatkozatot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu