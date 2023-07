Miért van ennyi kretén politikus?

Vannak azonban kedvencek. Érinthetetlen lieblingek. Akiket nem bántanak. Sőt dicshimnuszokat énekelnek róluk. A szovjet idők propagandája a fasorban sincs, úgy nyalta körbe a nyugati sajtó megválasztásakor (és azóta is) Justin Trudeau kanadai liberális miniszterelnököt. Vagy a hasonlóan ultrabalos Jacinda Ardernt Új-Zélandon. No meg a finn Sanna Marint. De nagy kedvenc Emmanuel Macron is. (Egy darabig Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnököt is ünnepelték, miután legyőzte Bolsonarót, de amikor nem állt be az oroszellenes koalícióba, hirtelen kegyvesztett lett.) Aztán ott van Joe Biden. Napnál is világosabb demenciájáról nem beszél a main­stream sajtó. Sőt nyilvánvaló botlásait, nevetséges mondatait épp ők magyarázzák ki.