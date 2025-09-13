Mit tehetnénk a gyűlölködők ellen?

Megpróbálkozom a lehetetlennel: összekötni a pontokat. De legalábbis egy cikkben, a rendelkezésre álló terjedelmen belül foglalkozni két, látszólag külön témával.

Kezdjük a jó hírrel: az izraeli légierő lebombázta Katarban a Hamász vezetőinek házait. Állítólag túlélték a támadást (tán kaptak egy fülest és elmenekültek időben), de azért nem lennék a helyükben. Már Katarban sincsenek biztonságban. Jogos a kérdés: mit keresnek Katarban a gázai területet kormányozni hivatott szervezet vezetői? Ráadásul luxuskörülmények között. A sztori nem túl bonyolult:

a jóemberkedő Nyugat, illetve az ENSZ és különféle szatellitszervezetei által folyósított segélyeket a terrorszervezet vezetői simán lenyúlták, az élelmiszercsomagokat és egyéb adományokat pedig árusítja a Hamász. A pénzből a vezetők magángépeket és luxusvillákat vettek Katarban, élvezve a Muszlim Testvériség által irányított olajállam vendégszeretetét.

Közben videókat forgatnak a gázai éhezésről, betanított síró gyerekekkel. Ők azért olykor kiesnek a szerepből, és jókat nevetgélnek, amit néha elfelejtenek kivágni a filmekből. (A Politikai Hobbista YouTube-csatornán minden héten mutatunk ilyeneket, érdemes megnézni. https://www.youtube.com/@PolitikaiHobbista)

De ha a Hamász-vezetők túlélték az izraeli légicsapást, akkor mi változott? – teheti fel a jogos kérdést az olvasó. Nézzük csak: az Izrael–Katar távolság majdnem kétezer kilométer. Jordánia, majd végig Szaúd-Arábia fölött, vagy esetleg Irak és Kuvait irányában kerülve kellett repülni. El tudjuk képzelni, hogy bármelyik esetben a légvédelmi rendszerek ne jelezték volna a gépeket? Katarban a légvédelmet szuperfejlett amerikai Patriot rakéták biztosítják, rá­adásul amerikai katonai támaszpont is van az országban. Ők állítólag semmit sem tudtak az egészről. Merthogy Izrael önálló akciója volt.

Tehát vagy totálisan használhatatlan a katari legvédelem és inkompetensek a működtetői, ami azt jelenti, hogy Katar egy papírtigris. Vagy pedig – és ez a valószínűbb – nemhogy az amerikaiak, de a szaúdiak és maguk a katariak is tudtak az akcióról. És átengedték az izraeli gépeket. Persze látszólag nagy a felháborodás az összes arab államban; a színházra szükség van.

De Katar számára már nem stratégiai fegyver, hanem teher lett a Hamász támogatása, sőt a puszta jelenlétük. Ráadásul már 2024 augusztusában, még Biden elnöksége alatt fölmerült, hogy kiebrudalják őket. Most pedig vélhetően egy sokkal jobb üzleti ajánlatot is kaptak Trumptól.