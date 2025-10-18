Vigyázó szemetek Weimarra vessétek…

idezojelek
A RÉGI JOBB VOLT – Németország budapesti nagykövetének figyelmébe · Egy átlagos hét odaát.

Bayer Zsolt
Valahogy becsípődtek nekem ezek a németek. Illetve ma éppen idézőjelesen, csak „németek”. Talán azért, mert oda telepítették ki a család felét-háromnegyedét már első körben, 1946-ban, és most éppen velem egyidős az a generáció ott, amelyik vér szerinti rokonom, és igazi, agymosott, agyhalott „német” lett belőlük.

De valamiért szép lassan elegük van mindenből. (Csak ki ne derüljön, kik a roko­naim odakint, akiknek tele a tökük az egésszel, mert hamar kimegy ám hozzájuk a gondolatrendőrség…)

Azt írtam, „valamiért” lett elegük.

Akkor most lássuk azt a „valamit”, egy kis merítést, következzék egy átlagos hét odaátról, „Német”országból:

1.: „Újabb botrány robbant ki Németországban a »Demokráciát megélni!« nevű szövetségi program körül, amelyet jelenleg a CDU vezette családügyi minisztérium irányít

A program ugyanis egy baloldali terroristaszervezet letartóztatott tagjai mellett kiálló rendezvényt finanszírozott Jénában. A támogatott esemény a hírhedt Antifa »Kalapácsos banda« tagjai iránti szolidaritást fejezte ki.

[…]

A CDU-s minisztérium szolidaritási rendezvényt finanszírozott baloldali terroristák számára, ezzel újabb botrány robbant ki a »Demokráciát megélni!« program körül. A rendezvényt október 8-án, Jénában tartották az Antifa-tagok melletti kiállás jegyében, annak ellenére, hogy az Antifa több helyen már terrorszervezetnek van nyilvánítva. A programleírásban ez állt:

Már hónapok óta öt fiatal jénai antifasiszta ül börtönben – Maja Budapesten, valamint Paula, Luca, Nele és Emilie a német igazságügyi intézményekben.

Az érdeklődők számára lehetőséget biztosítottak arra, hogy levelet írjanak a fogvatartottaknak. Maja polgári neve Simeon T., aki jelenleg Budapesten van előzetes letartóztatásban. A vád szerint 2023 februárjában több társával együtt kalapáccsal és botokkal verték meg áldozatukat a németországi baloldali szélsőségesek Budapesten. Akár több év börtönbüntetés is várhat rá. A többi gyanúsított – Paula P., Luca S., Nele A. és Emilie D. – német börtönökben ül. A szövetségi legfőbb ügyészség emberölési kísérlettel, súlyos testi sértéssel és bűnszervezetben való tagsággal vádolja őket – a szervezetet »Kalapácsos bandaként« emlegetik – írja a Junge Freiheit.

A Karin Prien (CDU) vezette családügyi minisztérium szóvivője, amely a »Demokráciát megélni!« programot finanszírozza, a megkeresésekre így válaszolt: az eseményeket a jénai város helyi demokratikus partnersége révén lehet támogatni. Az önkormányzat tájékoztatása szerint ez részben ebben az esetben is így történt – tette hozzá, majd Jéna városához irányította a további kérdéseket. Ott a város szóvivője azt közölte, hogy az őszi szünet miatt jelenleg nem tudnak válaszolni.” 

Tiszta sor. A Hammerbande szimpatizánsai állami pénzből – a német adófizetők pénzéből – kapnak támogatást, hogy kifejezhessék szolidaritásukat az elvtársakkal. Innen már csak egy kis lépés, hogy maga a Hammerbande kapjon állami támogatást. És majd az idióta kommunista bandává zűlött CDU megmagyarázza…

2.: „Felgyújtott egy német kastélyt az Antifa

Szélsőbaloldali aktivisták vállalták a felelősséget egy történelmi bajor vadászkastély felgyújtásáért, amely Gloria von Thurn und Taxis hercegné tulajdonában állt. Az Antifa szerint a támadás figyelmeztetés volt a konzervatív nézeteiről ismert arisztokratának.

Az Antifa radikális baloldali mozgalom egyik csoportja beismerte, hogy ők gyújtották fel Gloria von Thurn und Taxis hercegné történelmi vadászkastélyát Bajorországban. A közlemény az Indymedia portálon jelent meg, ahol a támadók azt írták, a tűzvész »szigorú figyelmeztetés« volt a konzervatív és katolikus értékeket védelmező hercegnének, írja a The Brussels Signal.

A közösségi bejegyzés szerint Gloria hercegné a burzsoázia reakciós elemeit képviseli. A poszt külön kiemelte, hogy a hercegné Rómában találkozott Steve Bannonnal, és a regensburgi Schloss Emmeram kastélyában több jobboldali politikust fogadott, köztük Orbán Viktort, Samuel Alitót, valamint az AfD vezetőit, Alice Weidelt és Maximilian Kraht.

A fenyegető hangvételű bejegyzés így zárult: Ha nem hagyjátok abba az embertelen gyűlöletbeszédet, legközelebb nem csak a golfütőtök fog leégni.”
A Thiergarten nevű vadászkastély október 6-án éjjel teljesen megsemmisült. Az ­1880-as években épült épület a bajor történelmi örökség listájára is felkerült volna. A regensburgi Gold and Land Club történelmi veszteségnek nevezte a pusztítást. 

Aki ezek után se képes felfogni, miért kell támogatni az Antifa elvtársakat, nem ért az semmit. Én például nem értek semmit. Csak annyit, hogy a weimari köztársaságnak is elég rossz vége lett…

3.: „Kizárták az AfD jelöltjét Németországban, a választók feldühödtek

A példa nélküli, politikai indíttatású kizárás sosem látott feszültséget okozott.

Az Origo arról ír a Junge Freiheit alapján, hogy rekordalacsony részvétel mellett választották meg az új polgármestert a németországi Ludwigshafenben, mivel korábban a választási bizottság kizárta az AfD jelöltjét a második fordulóból. A választók 76 százaléka bojkottálta a szavazást.

A második fordulóban mindössze 24,1 százalék járult az urnákhoz, ráadásul 5,5 százalék a leadott szavazatok közül érvénytelennek bizonyult, derült ki. A CDU jelöltje, Klaus Blettner, a szavazatok 58,5 százalékát szerezte meg, míg a szociáldemokrata Jens Peter Gotter 41,5 százalékot kapott – közölte a Rheinland–Pfalz tartományi választási bizottsága.

Így az új városvezetőre tízből alig egy ludwigshafeni szavazott.”

Megírták: a botrányt az váltotta ki, hogy a választási bizottság – az AfD kivételével minden párt támogatásával – kizárta a párt jelöltjét, Joachim Pault, aki a közvélemény-kutatások szerint az első helyen állt. A kizárást a szociáldemokrata polgármester, Jutta Steinruck kezdeményezte, aki egyben a bizottság elnöke is. Az indoklás szerint a tartományi belügyminiszter, Michael Ebling által rendelt alkotmányvédelmi jelentés kétségbe vonta Paul „alkotmányhűségét”, a politikus azonban életre szóló közalkalmazotti státusszal rendelkező tanár, valamint tartományi parlamenti képviselő – tehát politikai indíttatásról beszélhetünk.

„Elemzők szerint a tömeges távolmaradás a választók tudatos tiltakozása volt a kizárás ellen. A német politikai életben korábban nem fordult elő, hogy egy jelöltet a második forduló előtt ilyen módon kizárjanak a versenyből – ez a lépés komoly vitákat váltott ki a demokratikus alapelvek tiszteletben tartásáról, írják.”

Kezd összeállni a kép. Az Antifa terroristáit támogatjuk, az elvtársak, a Lenin-­fiúk és -lányok állami támogatást érdemelnek, az ­AfD-t viszont betiltjuk, eltiltjuk, kiiktatjuk, főleg akkor, amikor ők a legnépszerűbbek. És beszélünk újbeszélül és munkára fogjuk a gondolatrendőrséget és kioktatjuk demokráciából és jogállamiságból a keleti vad sztyeppék népeit – főleg ezeket a renitens magyarokat! –, és aztán…

Igazából nincsen aztán. Amúgy ezek még ma is „kereszténydemokratának” nevezik magukat. Vajon látták a Kigyótojást? Ideje venni nekik egy jegyet rá, de nálam, itthon ingyen is megnézhetik. Legalább a budapesti nagykövet jöjjön ide, szívesen megmutatom neki, hová tart a hazája, aztán majd a nagyköveti sajtószemlében elküldi haza…

4.: „Tragikus német valóság: kétszáz támadás után tartóztatták csak le az erőszakos szír bevándorlót, ugyanis csak most lett tizennégy éves!

Csütörtökön őrizetbe vettek egy tizennégy éves szíriai bevándorló fiút, aki az elmúlt évek alatt kétszáz késeléses vagy erőszakos támadást, illetve rablást követett el Németország legészakibb tartományában, Schleswig-Holsteinben – írta meg a Remix News.

A rendőrség által Mohamed H. néven megnevezett kamaszt pénteken állították a husumi kerületi bíróság elé, ahol a fiatalko­rúak bírósága három rendbeli súlyos testi sértés vádjával elfogatóparancsot adott ki ellene. A bíróságra érkezésekor készült felvételeken a fiú középső ujját mutatja a fotósoknak.

A hatóságok szerint Mohamad kilenc éve érkezett Németországba családjával, több alkalommal is késsel támadt utcai járókelőkre, volt, hogy rendőrökre is, valamint rengeteg alkalommal kapták lopáson Husumban, Bredstedtben és Kielben.

[…]

A lap úgy tudja, hogy a fiú tagja az úgynevezett »Heide Gang«-nek, amelynek tagjai a város vasútállomásán tartják rettegésben az embereket.
Mivel Mohamed H. idén töltötte be a büntethetőségi korhatárt jelentő tizennegyedik életévét, a hatóságok végre intézkedhettek vele szemben, és őrizetbe vehették. A fiút előzetes letartóztatásba helyezték.

A német lap felhívja a figyelmet, hogy a júniusban publikált adatok szerint a szírek mindenkinél gyorsabban juthatnak német állampolgársághoz, ugyanakkor aránytalanul magas számban jelennek meg a bűnügyi nyilvántartásokban is.”

A kis Mohamed…

Úgy hiányzott, mint egy falat kenyér, igaz?

„Wir schaffen das!” – igaz?

Amit ezek megcsináltak, hát hogy is mondjam csak, ezek egy nagy határ sz…rt csináltak a hazájukból, a hetvenes-nyolcvanas évek csodaországából, ahol gazdagság volt, jólét volt, tisztaság volt, rend volt, ahol németül beszéltek, s ha netán érkezett egy kis Mohamed, kezét-lábát törte, hogy jó németté váljon.

„Wir schaffen das!” Sikerült…

5.: „13 éves német fiút bántalmaztak muszlim osztálytársai Bajorországban – az uzsonnája miatt

Egy 13 éves német diák hónapokon át tartó zaklatás és erőszak áldozata lett egy bajor gimnáziumban. A muszlim diákok gúnyolták és verték, mert az uzsonnája nem felelt meg az iszlám előírásoknak.

Muszlim diákok tették pokollá a német fiú életét. Egy 13 éves bajorországi diák hónapokon át tartó megaláztatás és fizikai bántalmazás áldozata lett saját iskolájában. Muszlim származású osztálytársai rendszeresen gúnyolták és bántották, mert uzsonnája nem felelt meg az iszlám étkezési szabályainak, írja az Origo.

Az iskola vezetése nem hozott érdemi intézkedéseket, a fő elkövető pedig megúszta a felelősségre vonást.

A fiú eleinte csak sértő megjegyzéseket kapott: osztálytársai „buta németnek” nevezték, és kinevették, mert a tízóraira hozott szendvicse „nem halal”, vagyis nem az iszlám vallási előírásai szerint készült. 

A gúnyolódás azonban rövid időn belül tettlegességbe torkollott.

Egy alkalommal öt diák egyszerre támadt rá, ütötték és rúgták. Máskor egy 15 éves tanuló az órán ütötte arcon, miközben a tanárnő mindössze annyit tett, hogy szétültette a két fiatalt.

A támadások következtében a fiú állkapocs­zúzódást és agyrázkódást szenvedett. Azóta pszichológiai kezelés alatt áll, és fél visszatérni az iskolába – számolt be róla a Reitschuster.de.

A fiú édesanyja elmondása szerint az iskolában semmilyen érdemi lépés nem történt. Úgy tűnik, mintha a támadóknak semmilyen következménnyel nem kellene szembenéz­niük. Az ember elveszíti a hitét az igazságban.

A család ügyvédje szerint az intézmény vezetése a felelősség elől „az adatvédelem mögé” bújik. A gimnázium igazgatója az ügyet nem kívánta kommentálni, csupán annyit közölt, hogy az iskola „zéró toleranciát” hirdet az erőszakkal szemben – az anya szerint ez azonban üres kijelentés maradt.
A 15 éves támadó elleni büntetőeljárást az ügyészség megszüntette, a többi elkövető pedig 14 év alatti volt, így Németországban jogilag nem büntethető.
A család így gyakorlatilag magára maradt, miközben a fiú továbbra sem mer iskolába járni, a támadók pedig következmények nélkül folytatják mindennapjaikat.

Az eset messze túlmutat egyetlen iskolai konfliktuson. A brit szociológus, David Betz szerint a jelenség a nyugat-európai társadalmakban zajló átalakulást tükrözi. A többségi társadalom egyre inkább háttérbe szorul saját hazájában. Egy generáción belül több európai országban kisebbségbe kerülhet a helyi lakosság.”

Mondom én: majd megtanuljátok, mit szabad zabálnotok és mit nem! Majd rászoktok a halal kajára, vagy ha nem, szét lesz verve a pofátok. Ezt akarta jelenteni a „Wir schaffen das!”, csak ti félreértettétek. És el ne felejtsük: az iskola semmit nem tett ezért a német kissrácért. Képzeljük el, ha egy muszlim arabot vertek volna ugyanígy, mert halalt zabál. Akkor is ilyen nagy lett volna a csend, a „tanárnő” akkor is csak szétültetett volna?

Nem. Akkor óriási botrány tört volna ki, és ismét elmagyarázták volna a németeknek, hogy ők eleve rasszistának és nácinak születtek, szóval jó lesz, ha összekapják magukat.

És jött volna az Antifa is, és összevert volna néhány német srácot meg a szüleit. Talán egy-két német ház is leégett volna…

Semmi baj.

Megcsináltátok.

És az a jó, hogy ti fogtok a legjobban csodálkozni, ha majd visszajönnek a barna­inge­sek. Mert ha így folytatjátok, idióták, visszajönnek.

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek…

