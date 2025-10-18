Vigyázó szemetek Weimarra vessétek…

Valahogy becsípődtek nekem ezek a németek. Illetve ma éppen idézőjelesen, csak „németek”. Talán azért, mert oda telepítették ki a család felét-háromnegyedét már első körben, 1946-ban, és most éppen velem egyidős az a generáció ott, amelyik vér szerinti rokonom, és igazi, agymosott, agyhalott „német” lett belőlük.

De valamiért szép lassan elegük van mindenből. (Csak ki ne derüljön, kik a roko­naim odakint, akiknek tele a tökük az egésszel, mert hamar kimegy ám hozzájuk a gondolatrendőrség…)

Azt írtam, „valamiért” lett elegük.

Akkor most lássuk azt a „valamit”, egy kis merítést, következzék egy átlagos hét odaátról, „Német”országból:

1.: „Újabb botrány robbant ki Németországban a »Demokráciát megélni!« nevű szövetségi program körül, amelyet jelenleg a CDU vezette családügyi minisztérium irányít

A program ugyanis egy baloldali terroristaszervezet letartóztatott tagjai mellett kiálló rendezvényt finanszírozott Jénában. A támogatott esemény a hírhedt Antifa »Kalapácsos banda« tagjai iránti szolidaritást fejezte ki.

[…]

A CDU-s minisztérium szolidaritási rendezvényt finanszírozott baloldali terroristák számára, ezzel újabb botrány robbant ki a »Demokráciát megélni!« program körül. A rendezvényt október 8-án, Jénában tartották az Antifa-tagok melletti kiállás jegyében, annak ellenére, hogy az Antifa több helyen már terrorszervezetnek van nyilvánítva. A programleírásban ez állt:

Már hónapok óta öt fiatal jénai antifasiszta ül börtönben – Maja Budapesten, valamint Paula, Luca, Nele és Emilie a német igazságügyi intézményekben.

Az érdeklődők számára lehetőséget biztosítottak arra, hogy levelet írjanak a fogvatartottaknak. Maja polgári neve Simeon T., aki jelenleg Budapesten van előzetes letartóztatásban. A vád szerint 2023 februárjában több társával együtt kalapáccsal és botokkal verték meg áldozatukat a németországi baloldali szélsőségesek Budapesten. Akár több év börtönbüntetés is várhat rá. A többi gyanúsított – Paula P., Luca S., Nele A. és Emilie D. – német börtönökben ül. A szövetségi legfőbb ügyészség emberölési kísérlettel, súlyos testi sértéssel és bűnszervezetben való tagsággal vádolja őket – a szervezetet »Kalapácsos bandaként« emlegetik – írja a Junge Freiheit.