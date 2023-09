Minden eladó

Állítólag maga Elon Musk is félig háborús bűnös, vagyis talán egészen az, hiszen ő maga kapcsolta ki a Starlink nevű műholdcsokrot, amelynek segítségével irányíthatták volna az ukrán drónokat. Mivel a Starlink nem működött, a drónokkal nem tudtak lecsapni az ukránok, Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó pedig borzasztóan dühös is lett, hogy Musk a háborús agresszort védi és támogatja, a híres rocksztár-befektető pedig állítólag attól tartott, ha az ukránoknak enged, nukleáris választ ad Moszkva.

A fenti szövegben a legfontosabb szó az állítólag. Ugyanis a történetet egy Muskról szóló életrajzi könyvből idézte a CNN, amelyre Podoljak reagált. A hivatalos szervek hagyományosan nem foglalkoznak sajtóidézetekkel, egyszerűen nevetséges lenne mindenre ugrani. A könyvet Walter Isacsson írta, egy amerikai író, reagált a szavakra Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese. De nem tudjuk, mindez igaz-e. Tényleg kikapcsolták-e a Starlinket, miként működik a műholdhálózat, tényleg ettől félt-e Musk, egyáltalán, mi az igaz az egészből. Természetesen a végső konklúzió az, hogy vásároljuk meg a könyvet. Feltehetően ez a sztori valódi üzenete. Mégis hatalmas a körítés, rengetegen reagálnak rá, híres és kevésbé híres emberek, anélkül, hogy megbizonyosodnának arról, hogy az az egy vonalban haladó műholdcsokor valóban használható-e internetelérésre, s nem csupán egy egzotikusan kinéző Szputnyik.

Elon Musk pedig jól helyezkedik, ez a sikerének a titka. Eladja saját magát mint terméket, és politikacsináló tényezővé válik egyszerűen azzal, hogy a saját véleményét nem habozik közhírré tenni.

Ennek pedig van magyar vonatkozása. Orbán Viktor Tucker Carlsonnak adott interjúja az egész világsajtót letarolta, mindenhol ledőltek azok a falak, amelyeket teljesen mesterségesen állítottak fel a baloldaliak. Egyszerű, ismert séma ez, el kell hitetni a világgal, hogy Orbán Viktor elszigetelődött, senki se szeretné őt meghallgatni. Az interjú viszont azt bizonyította, hogy a magyar miniszterelnök szavaira hatalmas tömegek kíváncsiak, olyanok is, akik egyáltalán nem foglalkoztak eddig Európával. Amerikaiak milliói kattintottak rá, és csodálkoztak, hogy ez a nézet is létezik, egy európai országban, és nem is volt nehéz megtalálni.

Hiszen Elon Musk is megosztotta.

Ez pedig üzletpolitikai kérdés. A dörzsölt pénzember pontosan tudja, minek van keletje. Az átszakadt kommunikációs fal után áradat következik, ő pedig felkészült rá. Nem lehet tudni, Elon Musk esetében beszélhetünk-e erkölcsi kérdésekről, együttérez-e bárkivel is, magáénak tud-e bármilyen értékeket. Talán nem is fontos, hiszen Musk is teljesen virtuális karakter, akinek sokkal inkább a netes alteregója van előtérben, az ember maga a háttérben rejtőzik.