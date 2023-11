Hszi Csin-ping az amerikai elnök szerint diktátor. Kína szerint nem az és fel is háborodtak amiatt, mert Joe Biden így emlegette tárgyalópartnerét. A diktatúrák ugyanis alapvetően nem túl szimpatikus államalakulatok világszerte, az amerikai elnök sokadik elszólása pedig hangsúlyozottan sértő. Nem tudni, hogy itt a megszokott nyelvbotlásról volt-e szó, vagy tudatos sértegetésről; ha utóbbi, akkor az nem jelent jót.

Amerika másként épül fel, mint Kína, az utóbbi egy több évezredes birodalom, ahol a demokrácia soha nem volt jellemző, előbbi pedig arra büszke, hogy több fékje és ellensúlya van, mint egy HÉV-szerelvénynek.

Pedig jó volna, ha a kölcsönös tisztelet uralná a tárgyalásokat és nem a mélyről jövő, gyűlölködő előítélet. A világ két legerősebb hatalma közötti torzsalkodásból sose szokott jó kisülni, láttunk ilyet, és nem zárható ki, hogy még látni is fogunk a jövőben. Mert ez kicsit fizika, a nagy tömbök összeütköznek, nem bírják elviselni, hogy társat kapnak a világ tetején, no és a csárdákban se szereti a dudás, ha egy rivális is rákezd a nótára.