Kifordított Robin Hoodok

Forradalmi kiáltvánnyal rukkolt elő a 444.hu a napokban, Lopjátok szét az államot! címmel. Megjegyzendő, nincs ebben semmi új, már 1919-ben, majd 1945–47-ben is ugyanezen elvek mentén szerveződött meg a vörös hatalmi hálózat. A bolsevikok mindig is buzgólkodtak szétlopni az államot, ha a kormányrúd közelébe kerültek. Az utódok, azaz a Horn–Medgyessy–Gyurcsány–Bajnai-kormányok, ha másban nem is, de e téren teljes mértékben szakértőnek bizonyultak.

A szerkesztőségi véleményt Herczeg Márk fogalmazta meg, nyilván azért ő, mert neki nem kell a szomszédba mennie némi munícióért, ha uszításról, a nemzeti oldal dehumanizálásáról vagy a keresztényüldözés mártírjain való gúnyolódásról van szó.

Mindenesetre nem lehet csak úgy elmenni a kiáltvány mellett, annyira szürreális élmény egyszerre sorosista árjatudatba és Uj Péter-féle rötyögős jófejkedésbe csomagoltan viszontlátni Karl Marx és Rosa Luxemburg kipróbált tanait!

Engedjék meg, hogy hosszabban idézzem az eszmefuttatást, ha már 2390 forintért beléptem a „Körbe”. Ebbe tartoznak, akik készek besegíteni a tulajdonosnak, azaz a közismert nemzetközi szélhámosnak és nyílt társadalmi világboldogítónak a B kategóriás magyar nyelvű propagandatermék finanszírozásában. (Az A ugyebár a Telex volna, a C a Partizán, aztán jön az Átlátszó, a Direkt36 és a többi, egészen a ZS kategóriáig, mely ma már minden téren az ÉS, amely ugyebár se nem élet, se nem irodalom, de még létezik.)