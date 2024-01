444: Gyerek helyett tarts kutyát!

Én meg azt mondom: mi, magyarok nem vagyunk sokan. Éppenséggel egymillióval kevesebben vagyunk, mint a nyolcvanas években. Ez tény. Az viszont kétségtelen, hogy a bolygóvédő szerepben tetszelgő életellenesek, a normális családok ellen fenekedő gyerekgyűlölők sokan vannak, túl sokan. Itt tenyésztik, hizlalják őket a 444-en.

(Vagy éppen a Hvg.hu-n, ahol pár éve Tóta W. Árpád arról merengett: „Megéri-e magyart tenyészteni? […] Semmi sem igazolja az alaptézist […], hogy baj lenne, ha kevesebben leszünk. […] Most sem kevesen vagyunk, hanem buták. […] S ha kevesen, hát elég belőlünk annyi.”)

Ha a magyarországi baloldal legalább ebben a sorskérdésben nem a nemzet ellen dolgozna, tán lenne halvány esélyünk túlélni a közelgő demográfiai katasztrófát.

Emlékeznek?

A 444-en Bede Márton 2015-ben még azt írta kedvenceiről, a migránsokról: „Az a baj, hogy továbbmennek.” Bedét és a mostani kutyás agitpropot egymás mellé rakva az alábbi következtetést szűrhetjük le: a 444 szerint a magyar gyerek nem jó, ne szülessen több, mert túl sokan vagyunk; ám vadidegen muszlim migráns jöjjön csak minél több, őket szeressük-dédelgessük. Ördögi.

De vissza a „Kutya vagy gyerek?”-hez! Kun Zsuzsa a művi meddővé tétel kapcsán azon sopánkodik egy sort, hogy a magyar Ország­gyűlés hét éve szigorította a szabályozást, és már csak három gyermek után, negyvenéves kor felett lehet kérni a művi meddővé tételt. Miközben külföldön sokkal megengedőbb a szabályozás, brühühü. Gonosz Orbán! Jut eszembe, szegény Bede Mártonnak is Pozsonyig kellett szaladnia 2021-ben, hogy elköttethesse magát. Szép, öblös cikkben be is számolt róla a Soros-blogban, hiszen ez nyilvánva­lóan közügy. A vazektómiám – ez volt a dolgozat címe. Idézek belőle:

Egyszer minden pár elbeszélget arról, hogy ennyi gyerek elég. Innen a logikus út egy Pozsony melletti klinika műtőjébe vezet, ahol diszkréten duruzsol a hangszórókból az I Will Always Love You Whitney Houstontól. Miközben egy angolul érthetetlen akcentussal magyarázó szlovák orvos szakszerű mozdulatokkal felnyitja a herezacskód.

Kor- és kórtörténeti írás.