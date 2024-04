Csodafiúszarvas feláll az oltáron

Vélhetően ezt a szólítást meghallva születhetett már meg ennek a versnek olyan sokféle zenei feldolgozása – jeléül annak, hogy ez az ősi magyar szakralitás értő fülekre talál még a mai magyar kultúra jeles képviselőiben is.

Írtak már dalt ebből a versből egy szál gitárra (Németh Viktor). Írtak már egy rockszámot a versből egy egész, hangosan dübörgő rockzenekarra (Kormorán: Csodafiú-szarvas). De írtak már ebből a versből egy kórusművet is a csodásan zengő emberi hangra (Kocsár Miklós: Csodafiú-szarvas).

Ez a vers tehát számtalan formában, számtalan ihletett előadásban még most is velünk él, még akkor is, ha azt a tudást, amit ebben a műben Nagy László felvonultat, nem mindenkinek állt módjában megszerezni. Ő, a költő is csak azért van hozzánk képest szinte behozhatatlan előnyben, mert történetesen Iszkázon, a Bakonyalján született, ahol „babonás, konzervált őskori szokások között” jött világra.

Nagy László (Fotó: Wikipédia/Csigó László)

Egy olyan helyen, ahol mesék és balladák közt nevelkedhetett „a bájolók parancsoló ritmusában, a házra támadó regösénekek niagarájában” – vallotta meg Nagy László az Új Írás 1974-es évfolyamában, a Pályám emlékezete című sorozatban megjelent vallomásos prózájában, az Életem című költői szövegben.

Sok keresztény ünnep pogány szertartás asszimilálása

Iszkázon a katolikus ünnepek és az ősi, pogány eredetű szokások, kultikus ünnepek együtt, elkeveredve éltek. Iszkáz modellszerűen mutatja a folkloristák ama megállapítását, hogy a kereszténység a maga ünnepkörét a pogány szertartások asszimilálásával alakította ki. A téli napfordulóhoz kapcsolódó pogány kori regölés a karácsonyi ünnepkör része lett. Nagy László is részt vett ezekben a kultikus játékokban, átélte misztériumukat. Verseiben majd a regölés mozzanatai, az ősi erőénekek dinamikája, a mágikus szóhit elemei gazdagon továbbélnek

– írja a pogány örökség éltető erejéről szólva a Nagy László-i életmű kiváló monográfusa, Görömbei András.

Igen. Ez a népi vallásosság ösztönös szinkretizmusát felvonultató iszkázi örökség lehet a magyarázat arra, miért pont karácsonykor áll fel Nagy László versében a csodafiúszarvas az oltárra.

Akkor, amikor az utcákon a magyar regösök regélnek, ha azt a lehetőséget is megadja nekik az Úristen. S akkor, amikor Jézus születésének misztériumát még éppen átszínezi a Fény születésének, a Legyőzhetetlen Napnak az ősi ünnepe, amelyet a magyaron kívül számos más ősi csillagvallás is összekötött a téli napforduló december 21-én lezajló természeti csodájával: az egyre fogyatkozó fény kezdődő visszatérésének mámorító megigazulásával.

Nagy László ugyanis még tudta, hogy karácsonykor nemcsak a betlehemi jászolban megszületett Megváltó miatt ünnepelték az őseink a Fény születését, hanem a téli napforduló, a Legyőzhetetlen Nap (Sol Invictus) sokszor és sokféleképpen megélt ünnepe miatt is. S ezért hagyja a versében a csodafiúszarvas szarvának koronáját „gyúlva gyulladni”, s rajta a tizenhárom gyertya fényét szépen kiviláglani. Hogy ezzel is csak a Fény születését tisztelje meg – s egyben a Fényt köszöntő regöseink valaha volt, de még mindig köztünk lévő énekeit is köszöntse.

Ne siess, Szent István király, az én halálomra

A sok tucat ránk maradt regösének közül van ráadásul egy, ami Nagy László versének megértéséhez különösen fontos lehet: jelesül a Dozmati regösének. Ez az a regösénekünk ugyanis, amelyik a csodafiúszarvas és Szent István király liturgikus párbeszédét is magában foglalja, s ezzel egy olyan, a magyar ősvallás képviseletében előadott vallásdiplomáciai remekművé nemesedik, amelyről szólva Czakó Gábor minden túlzás nélkül az istenbéke-ajánlat fogalmát használta. Ebben a regösénekünkben ugyanis a csodafiúszarvas magát ugyanúgy az Atyaistentől érkező követként mutatja be, ahogyan Szent Istvánra is szintén ugyanilyen követként tekint. Elismerve ezzel szent királyunknak az új hit, a keresztény vallás elterjesztése érdekében végrehajtott, országot mentő misszióját. S tőle – úgyszintén az Atyaistentől érkező követként – csak annyit kérve: ne siessen az ő halálára.

„Ne siess, ne siess, uram, Szent István király / Az én halálomra” – kéri a csodafiúszarvas az azóta már katolikus szentként tisztelt államalapító királyunkat, de valójában nem az életét féltvén könyörögve, hiszen ő már a saját áldozatára az övéi védelmében magát váltig elszánta, hanem inkább az áldozatának súlyát mérlegelésre bocsátva.

Azt kérdezve, hogy valóban jó lenne-e, ha ő már nem lenne. S ha a sajátjai védelmében életét adva örökre elveszne. Áldozatával örökérvényű szolgálatot téve ugyan, de a világ szépséges rendjén valamit önhibáján kívül végleg és végzetesen elrontva.

Pusztán csak azzal, hogy nincs többé. Pusztán csak azzal, hogy kialszik a rajta ragyogó fény.

Mindebből is kitűnik, hogy a csodafiúszarvas Nagy Lászlót is megihlető áldozata mindmáig hatással bíró, erős szimbólum – olyannyira az, hogy egy friss színházi élményünk is éppen ebből az élményből táplálkozik: Sík Sándor István király című darabjának a Nemzeti Színházban idén színpadra állított variánsa. Ennek rendezője, Berettyán Nándor ugyanis Vazul herceg, az István király örökségének átvételére egyedül méltó Árpád-házi leszármazott megvakításának és megsüketítésének drámáját éppen a Dozmati regösének megszólaltatásával teszi drámai módon érzékletessé. A regösök kórusával nyomatékossá tett, vádló kiállással a magyarságot gyengítő testvérharcot elszabadítókkal szemben.

Királyi vadászat a vadlövő vadak élén

A tét a Dozmati regösénekben tehát a fény – s vele együtt a fény hitének, az ősi magyar táltoshitnek – a megőrzése. S az ajánlat, amit a csodafiúszarvas Szent István királynak tesz, el nem fogadása esetén kimondatlanul és kifejtetlenül is, de többszörös veszteséget ígér. Előbb a testvéri vér, aztán pedig az égi fény eltékozlásáról mond keresetlenül egyszerű szavakat. Éppen csak annyit, hogy ha Szent István király a „vadlövő vadak” élén vadászatra indulna, immár a vadak az ő testvérei helyett őrá magára, vagyis a csodaszarvasra akadnak.

S épp csak annyit, hogy ha őt ezen a találkozáson a halál fenyegetné, ő csak annyit ajánl a figyelmünkbe, ezért a célért a királynak ugyan bizony kár volna sietnie. Mert a sietség ára nem valamiféle céltalan és méltatlan küzdelem, hanem a világ egyik lehetséges fényének elvesztése lenne.

Nos, Nagy László egészen biztosan ismerte a Dozmati regöséneket, hiszen csakis annak ismeretében ábrázolhatta ennyire világosan áldozati cselekményként a szügyébe lőtt golyóval az oltárra kiálló csodafiúszarvas liturgikus erejű, fényt hozó, tizenhárom gyertyával ragyogó jelenlétét a versében.

Közülünk való lénnyé alakul át, emberi formát ölt a szarvas

De ha már az oltárra való kiállás szimbolikus gesztusánál tartunk, akkor érdemes eltűnődni azon is, mennyire illeszthető bele a mesebeli és/vagy mitológiai állatok emberré alakulása ebben a versben egy egész rendszerbe.

Ehhez az emberi átalakuláshoz – mondhatnánk – kellett tehát a Dozmati regösének ismerete Nagy Lászlónak, ahol a csodafiúszarvas isteni követjárást végző, emberi lény alakját is öltötte. Ez egyrészt persze kétségkívül igaz, másrészt azonban mégsem feltétlenül szükséges háttértudás: tekintettel arra, hogy az égi totemállatok emberivé alakulása valójában minden magyar embernek a közös tudása. Elég, ha csak a Komjáthy István mondáinak könyvéből ismert mitikus sárkány, a Szépmező Szárnyával vetekedő szélkötő Kalamona dolgaira gondolunk. Vagy a magyar népmesékben szereplő, maguknak asszonyt rabló, palotákban lakó sárkányok alakjára emlékezünk. Akiknek – pusztán azért, mert asszonyaikkal emberi lakhelyekbe költöznek – a házasélet kedvéért emberi mértékeket és léptékeket kell felvenni ahhoz, hogy az emberek házának falai, bútorainak alakzatai között is el tudjanak helyezkedni. S ehhez a házak, paloták belső tereiben ideiglenesen emberré kell válniuk.

Ahogy a csodafiúszarvas is emberré válik ahhoz, hogy a Dozmati regösénekben Szent István király beszélgetőtársává váljon. Hogy aztán Nagy László versében szépséges agancsával gyújtva gyulladván az oltáron is felálljon – magát a magyar világnak áldozatul kínálva. Életével is, de akár áldozatként kilátásba helyezett halálával is a magyar megmaradást szolgálva.

De ha már megemlítettük a csodafiúszarvas létére antropomorfizáló választ adó értelmezést – a csodaszarvas minden léptékében emberi méretűvé alakulását –, feltétlenül szóba kell hoznunk még a csodafiúszarvas létére univerzalizáló értelmezéssel szolgáló megközelítéseket is, amelyek szerint a csodafiúszarvas nem emberré válik, hanem gigantikus, a helyét az égi Tejesúton is megálló csillaggyermekké nemesedik a fején kigyúló csillagfények kozmikus igézetében.

Ezt a magyarázatot – Magyar Adorjánnal és Sebestyén Gyulával is egyetértve – a leghangsúlyosabban talán az a Jankovics Marcell képviseli, aki a Dozmati regöséneket az Ének a csodaszarvasról című rajzfilmjének végefőcíme alá is meginvitálja, s ezzel a csodaszarvasról szóló hiedelemmondáinkat – a regöseinknek köszönhetően – napjainkig elérő hatással is felruházza.

„Az mindenesetre bizonyos, hogy a Csodafiúszarvas égi jelenség, és köze van a csodaszarvasmondához. Az agancsán gyújtatlan gyulladó, oltatlan elalvó százezer szövétnek, gyertya […] a Képes Krónika csodaszarvasát idézi, a homlokán felkelő Nap, oldalán levő Hold és csillagok pedig azt a csillagszarvast, amelyik minden csodaszarvasnak közös égi mintaképe. […] Maga a csodafiúszarvas, noha »fiú«, ez esetben is vagy a lappok Szarvas csillagzatával azonos, vagy az alatta keringő Bika csillagképpel” – adja elő a Dozmati regöséneket magyarázó, a csodafiúszarvast kozmikus környezetben láttatni engedő gondolatait Jankovics Marcell A Szarvas könyve című könyvének A regösének című utóhangjában.

Saul lovát patkoltam, aranyszeggel szegeztem

Már láttuk, hogy a csodafiúszarvas a véreiért áldozatra kész kiállásának gesztusát a leginkább a Dozmati regösének kontextusában, a Szent Istvánnal párbeszédet kezdeményező, a „vadölő vadak” testvérgyilkos vérengzése ellen szót emelő szakrális szerep összefüggésében érdemes értelmezni. Ebben a szerepben a Szent István atyaisteni követségét elismerő szavak mellett ugyanis ott van a csodaszarvasban nemzeti totemállatunkat tisztelő, táltoshitű őseink kikezdhetetlen tisztelete is, amelyet akkor lehet csak igazán megérteni, ha a magyar ősvallási örökség melletti kiálló másik csodálatos Nagy László-verset, a Szentpáli verset (illetve annak előzményét, a Saul lovát patkoltam című verset) is alaposan szemügyre vesszük.

Ez a vers ugyanis annak költői tanúságtétele, hogyan él együtt Nagy Lászlóban a keresztény hit Pál apostol szellemi fegyverzetében éppen Saullal, aki Pálnak a damaszkuszi utat megjárását megelőző személyisége volt.

A bibliai párhuzamot Nagy László persze nagyon is szabadon értelmezi, Saulban így a magyarok kereszténységét megelőző szellem, a táltos hagyomány letéteményesét fedezi fel. Ahogy saját magában is ezt fedezi fel alkalomadtán. És ahogy a csodafiúszarvas hősies és egyben áldozatos szerepvállalásában is ugyanerre csodálkozik rá.

„Saul lovát patkoltam, / aranyszeggel szegeztem, / szép volt ez a mesterség: / tiszta szívből szerettem” – olvasható a Szentpáli vers motívumkészletét már ebben a kezdeti formában is teljes egészében felmutató előzményversben (Saul lovát patkoltam).

A látszólagos bibliai analógia persze csak a lehető legmagasabb absztrakciós szintről nézve fogadható el – a Bibliában az aranyszeggel patkolt ló fogalma értelmezhetetlen kulturális kód, ennek a kódnak ugyanis csakis a magyar őshitet őrző magyar népmesék és népdalok rendszerét alapul véve van értelme. Az aranyszeggel patkolt ló így nyilvánvalóan a táltos paripa, aki a világ szintjei közötti utazásra rúgtathat, emelkedhet a lovasával. Vagyis ebben a versben egyáltalán nem a bibliai motívum jelenik meg, bomlik ki, hanem a bibliai motívum itt éppen csak hozzásegíti az olvasót ahhoz, hogy egyértelműen a pogány hit és a keresztény hit egymással mérkőző erejéről kezdjen gondolkodni.

Ami miatt a Saul lovát patkolom itt feltétlenül megemlítendő, az nem más, mint a nyelvtani idő. Mert amíg az előzményversben Saul lovának – a táltos paripának – aranyszeges patkolása lezárt idő, már a múlt világába sorolt cselekvés, addig a Szentpáli vers a következőképpen indul:

Ezüstpatkót lovamra / aranyszöggel veretek, / fejeteken átfutok / mint a porverő szelek. / Hajam aranysarlója / tündököl fültövemen, / dárdával, kötelekkel / én az Urat leverem.

Vagyis Nagy László úgy igazít át lényeges elemeket a versen, hogy az Úrral való „dühös”, nem pedig „okos” „tusakodás” motívumát nagyon is élő és eleven küzdelemnek ábrázolja. Paradox módon tehát a Szentpáli vers úgy „szentpáli”. hogy nem a benne felébredő gondolatok „szentpáliak”, hanem az a környezet, amellyel szemben ezek a gondolatok dühösen, s nem ám okosan rendre megnyilvánulnak. Az ősök hite mellett kiállva – de már a damaszkuszi utat is végigjárva. Saul lovát is megpatkolva, még aranyszeggel is megszegezve. De a damaszkuszi utat végigjárók tudását sem feledve. Az ősök emlékéért is perlekedve, de a szügyébe fúródó golyóval megsebzett csodafiúszarvast még az oltárra felállni is engedve.

Csodafiúszarvas feláll az oltáron

És akkor jöjjön el hozzánk maga a Csodafiú-szarvas című Nagy László-vers a maga közvetlen közelségével. A maga bonyolult megváltástörténetével. Egy szellemi ébredés minden dermesztően sokkoló jelével és közben minden nem erre a világra való reményével.

Mert ez a vers úgy a remény verse, hogy előtte nem tud más lenni, mint a kétségbeesés költeménye.

A csodafiúszarvas a tavasz kerekedésével a világban ugyanis még mindennek boldogan nekitülekedik. Aztán ezzel a zabolátlan energiájával már nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy beleugrik a nyárdelelő napba. Hogy ezt a naphéroszokhoz illő próbatételt úgy hajtsa végre, hogy a sikerébe belepörkölődve, belevékonyodva se higgye már másként, mint hogy úgy kell veszteg maradnia, hogy közben már csak maradjon éppen magára. A maga végtelen magányába vetve.

S hogy ennek a társtalanságának is csak úgy szakadjon vége, hogy vadászok golyói fúródjanak a szügyébe. S ne legyen kétségünk: ezek a vadászok pontosan azok a „vadölő vadak”, akiknek elszabadítása ellen a Dozmati regösének csodafiúszarvasa is szót emel. Az övéi sebzik meg hát a csodafiúszarvast – azok, akikhez szólva József Attila is csak azt mondja:

Hejh magyarok, hajh szegények, / hova űzni azt a gímet? / Aki hajtja, belepusztul / asszonyostul, csapatostul.

De ilyenkor már nem számít az sem, hogy „vadölő vadnak” lenni önsorsrontó mulatság. S a magyarok közötti istenbéke ajánlatát elutasító mindig oktalan felindulás. Erre mondja hát azt a csodafiúszarvas, hogy a Balatonban a sok víz mind az ő könnye. De ez nem a gyengeség okozta siránkozás könnye, hanem annak a kétségbeesésnek a parttalan kiáradása, amellyel a csodafiúszarvas nem magát, hanem az övéit siratja. Azokat, akikért ő minden vadölő vadak elé kiállna. De most már annyira egyedül van, hogy erre csak azt mondja:

ha sietek lemaradok, / csodafiú-szarvas / hiába vagyok, hiába vagyok.

Ez nem más, mint a próféta magánya. Vagy a napba ugró naphérosz elárvulásának szózata. A kettő ugyanaz. Ahogy Saul és Pál is ugyanaz volt. Ez az az állapot, amit egy másik népmesei naphéroszunk, Virág Péter szenved el, miután megmentette a szeretteit, de közöttük végérvényesen mégis magára marad. S a végén annak az ároknak a partjára téved, ahol a kezeit a térdére szorítva végre a mélybe szédülhet.

De ami itt végül megtörténik a versben, az mégis maga a csoda. Az újjászületés csodája – a fény születésének megváltása. A téli napforduló kozmikus erejű hitvallása, amikor

deresen, havasan /eljön a karácsony, / csodafiú-szarvas / föláll az oltáron, / szép agancsa gyúlva gyullad: / gyertya tizenhárom, / gyertya tizenhárom.

Hiába volt ugyan, de a szép agancsa mégis gyúlva gyullad

Tudnunk kell, mert még most is tudnunk lehet: az oltárra felálló csodafiúszarvas most is értünk magasodik fel a szakrális tér aranyos szegletében magát kihúzva. A szép agancsán a fényeket mégis gyúlva kigyújtva. Ő az, aki golyókkal a szügyében az imént még hiába volt, s azzal is csak magára maradt. De most a fényekből éppen tizenhárom lángot mégis magán hordozhat.

Nehéz lenne szavakat találni arra, ami eleve a szavakon túli világba hív minket.

Verselemzésnek itt tovább már helye nincs, mert ami itt történik, az egy megváltó erő hét világra szóló nekiszabadulása. Amin túl megint ott van az örök visszatérés ígérete. Egy jázminfával fényes agancs boldog verekedése. A csodafiúszarvas napnak ugrása, nekitülekedése.

De ha nem verselemzésbe fut ki ennek a költészet napi ünneplésnek a vége, azért még kifuthat egy másik – szintén csodaszarvassal ékes – motívumnak az éltetésébe. Mert ahogy a Vágtázó Csodaszarvas zenekar most mindenestül, ízig-vérig ideillő dalának szövegét és dallamát éltetjük, előttünk most már azzal is a csodafiúszarvas lesz az, aki nekitülekedik.

S ahogy a Vágtázó Csodaszarvas még ma is megüzeni, hogy őseink élnek, úgy üzeni a csodafiúszarvas, hogy hiába fúródott a szügyébe a golyó, ő mégsem hiába van.

Így hát megint együtt vágtat mind, aki valaha élt. Így hát végtelen az élet, mert a lelkünk égig ér. Így hát a csodafiúszarvas föláll az oltáron. Így hát a gyúlva gyulladó gyertyából is van már tizenhárom.