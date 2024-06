Halandó a háborús Európa

A francia elnök és a német kancellár hetet-havat összehord (ugye, demográfiai tél van), ám egyetlen szót sem ejtenek Európa – és a saját országuk – súlyos népesedési gondjairól, a gyermekvállalás és -nevelés szükséges támogatásáról. Miként arról sem, hogy ha a háború eszkalációját, még több halálos fegyver-lőszer és immár harcoló csapatok Ukrajnába küldését is szorgalmazzák, azzal ők maguk is hozzásegítik Európát ahhoz, hogy halandó legyen. Egyik tanácsadójuk igazán az asztalukra tehetné a The Wall Street Journal minapi cikkét, amelyben a véleményvezér amerikai globalista lap arra figyelmeztet, hogy

világszerte aggasztó mértékben csökken a termékenységi ráta, aminek súlyos társadalmi és gazdasági következményei lesznek – ezzel szemben Orbán Viktor magyar miniszterelnök Európa egyik legambiciózusabb születésösztönző, családtámogatási és lakhatási programját hajtotta végre…

Európa tényleg halandó, de ennek a kihívásnak nem az ukrajnai háború folytatásával és kiterjesztésével lehet megfelelni. A háború nemcsak azért életellenes, mert egyre több katona és civil hal meg az egyre hatékonyabb fegyverek, pusztítóbb támadások által – az ukrán és az orosz veszteségek már külön-külön százezres nagyságrendűek! –, de azért is, mert az elesett és megrokkant fiatal férfiak tömegei hiányoznak a családalapításhoz, gyermekvállaláshoz. Így

tovább csökken a születések száma, ráadásul nemcsak a frontországokban, hanem a háborús pszichózis, a kiszámíthatatlan helyzet, a bizonytalan jövő által érintett többi európai országban is. Ahol azok a párok is elhalasztják a gyermekvállalást, akik békeidőben azt komolyan tervezték. A latin szállóige – inter arma silent Musae (fegyverek közt hallgatnak a múzsák) – új értelmet kap: fegyverek közt, háborúban hallgatnak, mert nem születnek meg a gyermekek.

A 2022 februárjában kitört háború tovább mélyítette Európa demográfiai válságát, csökkentette a születések számát. Mivel azonban a népesedési, népmozgalmi statisztikák egy-két év késéssel tudják regisztrálni a folyamatokat, így uniós szinten a jelenleg ismert legfrissebb adatok 2022. éviek. Az Eurostat idén márciusban közzétett jelentése szerint a teljes termékenységi arányszám a 2021-es 1,53-ról 2022-ben 1,46-ra esett vissza az EU-ban. Magyarországon is csökkent a születési ráta, ám öröm az ürömben, hogy a huszonhét uniós ország közül nálunk volt a hatodik legmagasabb, ami még meghaladta az EU-átlagot.