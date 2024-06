Június 9-én a lét vagy nemlét a tét

Amint Orbán Viktor is rámutatott a békemeneten mondott, a Face­book által nem véletlenül törölt, az európai önsorsrontó mainstreammel nyíltan szembemenő, lényegét tekintve a „no migration, no gender, no war” jelszavakban összefoglalható beszédében: a kampányban a rutin öl, s a megszokott győzelem elkényelmesít.