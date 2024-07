Egy szabadkőműves önleleplezése

A Qubit.hu kiadója a 444.hu-t is működtető Magyar Jeti Zrt., és ezzel pozicionáltuk is a baloldali propagandagépezet szerves részeként üzemelő portált, amelynek állandó szerzői olyan közismert szélsőséges liberális, baloldali propagandisták, mint a vonalas belvárosi körökben futtatott, 2003-ban Soros-ösztöndíjjal is kistafírozott marosvásárhelyi születésű író, Dragomán György, a Soros-féle CEU-n „gendertudománnyal” bíbelődő Pető Andrea, az egykor történésznek indult, mára gátlástalan zsurnál-verőlegénnyé züllött Ungváry Krisztián.