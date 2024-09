Gyurcsányné hazudott és rágalmazott

Azonban a nyomozás kiderítette, hogy a csaló egyetlen szava sem igaz, nincs semmilyen kapcsolata semmilyen miniszterrel, nem is nyomozó, és szegény Áginkat is jól átverte. Semmilyen felső vagy akár más rangú vezető nem rendelt meg büntetőeljárást, hanem egy befolyással üzérkedő bűnöző próbált megzsarolni egy vállalkozót, mondta Vadai félrement bizonyítékáról a Központi Nyomozó Főügyészség. Végül a DK-nak ez a próbálkozása is csak azt bizonyította, hogy annyira fontos nekik a hatósági eljárás elhiteltelenítése, még mielőtt az elérne Gyurcsányig, hogy ennek érdekében az igazságszolgáltatás intézményeibe vetett bizalom teljes megrendítésétől sem riadnak vissza.

Érdemes ezen a ponton idézni Kisze­lly Zoltánnak, a Századvég politikai elemzési igazgatójának véleményét. Szerinte a DK és vezetője, Gyurcsány Ferenc igyekszik politikai hasznot kovácsolni a Kiss László-ügyből, vagy ahogy Schiffer András fogalmazott, báziskonszolidációt végez. Ezzel célja nem más, mint hogy a DK maradék nyolcszázalékos szavazótáborát egyben tartsa, és a szavazóik, polgármestereik – a tömegvonzás elvét követve – ne igazoljanak át a Tisza Párthoz. Véleményem szerint azonban a politikai haszonszerzés reményében lejáratni a bűnüldöző hatóságokat sokkal nagyobb ár, mint amennyi haszonnal kecsegtet a társadalom számára az a fejlemény, hogy egy szélsőbaloldali párt a bejutási küszöb fölött konszolidálja szavazói bázisát.

Ezért azt gondolom, jogos társadalmi igényt fogalmazok meg akkor, amikor felszólítom a DK-t Gyurcsány Ferenccel az élen, hogy fékezze meg Dobrev Klárát, Vadai Ágnest, a harmadik kerületi pártvezetést és mindenkit, aki folyamatban lévő ügyekben politikai nyomásgyakorlással befolyásolná a hatóságokat.

Különösen a független bíróság döntéseibe ne akarjanak belebeszélni, mert az gyalázatos pofátlanság, hogy fideszes megrendelésekről, kézivezérlésről hazudoznak, miközben éppen ők alkalmazzák a legsunyibb módszereket a döntéshozatal befolyásolására, és a nyílt fenyegetőzéstől sem riadnak vissza.

Magyarországon több millió ember türelmetlenül várja, hogy a sajtó útján megismert ügyekben, amelyekben politikusok is érintettek, szülessenek végre jogerős ítéletek, a valódi bűnösök kezén kattanjon végre a bilincs. Senki nem akadályozhatja ebben a hatóságokat, de az a DK, amelyik a legtöbb megismert ügyben érintett az alapos gyanú szerint, különösen fogja vissza magát.

El a posztkommunista kezekkel az igazságszolgáltatás intézményeitől!