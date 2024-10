Mindenütt előretörnek a patrióták

Magyarország kerítést épített, nem engedi, hogy szociális turisták ellenőrizetlenül bejussanak Európába. Magyarország megvédi Németországot és Ausztriát a további káosztól. Erre fel mit tesz Brüsszelben az elmebeteg törvényszegők konglomerátuma? Bírság megfizetésére kötelezi Magyarországot. Ezeket a mondatokat Gerald Grosz osztrák politikus és publicista fogalmazta meg egy nyilatkozatában, de annyira tömören és pontosan írja le az illegális bevándorlás problémájának uniós félrekezelését, hogy bármelyik józan gondolkodású patrióta is mondhatta volna. Mint ahogy mondjuk visszatérően ezeken a hasábokon is évek óta. Mára annyival lett jobb a helyzet, hogy egyre többen merik vállalni a nyilvánosság előtt is egyetértő viszonyulásukat a magyar állásponttal szerte Európában.