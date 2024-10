Te csak nácizz, boldog Ausztria!

a mai Bécsben élve Lendvainak is pontosan látnia kell (és bizonyára látja is): Ausztriában jelenleg messze nem az a fő probléma, hogy legalább százéves nácik másznának elő a kriptából SS-hűségdalt dúdolva (maga a publicista is a kilencvenhatodikat tapossa…), hogy kitűzzék a horogkeresztet a Hofburgra. A mai császárvárosban neki magának is nagyobb esélye van ellenben arra, hogy az első számú kampánytéma, a tömeges bevándorlás valamely rákfenéje érje utol: ne adj’ isten fejbe kólintja vagy kirabolja egy migráns,