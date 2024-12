Demokráciát Európába!

Ezt a borzasztóan poros és penészes, de jól jövedelmező üzletet zavarja meg a Patrióták Európáért pártszövetség, azoknak a közössége, akik nem hiszik, hogy a régi gárda jól irányít. Ez pedig érthetően nagyon rossz hír azoknak, akik már rég elfelejtették, miről is szól a népfelség.

Azt is érdemes megemlíteni, hogy a politikai mozgalmaknak is van lendületük, amelyet kötelező kihasználni. Az Európai Néppárt ma is hatalmas, de valójában egy ideológiailag teljesen üres hatalmi tömb, amely soha nem válaszol arra a kérdésre, milyen Európát szeretne, csak ujjal mutogat másokra, akiket nem szeret.

A Patrióták viszont nagyon határozott elképzeléssel bír az európai nemzetek szövetségéről, amelyben nem oldódik fel egyik ország sem, hanem egymást erősítve tud mindenki fejlődni. Meglepő, hogy ezt a gondolatot Orbán Viktornak kell újra megtanítania a nyugati szövetségeseknek. Magyarország nem felejtette el, mennyire fontos a szabadság.