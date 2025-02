Valamikor Johan Neeskens rúgta úgy a tizenegyest – például a németek elleni 1974-es világbajnoki döntőben –, hogy odaállt a labda mögé, aztán zutty, erővel be a hálóba, semmi tologatás, semmi ravaszkodás: csakis teli rüszttel.

A politikai tétmérkőzéseken Orbán Viktor sem külsőzik vagy passzolgat másoknak: teli rüsszttel dönti el a mérkőzést, rendszerint akkor, amikor az ellenfél már éppen elhinné, hogy képtelen bármit kezdeni a labdával.

Ha valamit, néhány apróságot a hazai baloldal máig képtelen felfogni, megérteni. Csupán csak ennyit mondok: elemzés, stratégiaépítés, végrehajtás. Hogy Orbán tényleg három lépéssel jár előttük, hogy nem reagál, hanem kezdeményez, és hogy mindig pontosan tudja, mikor, mit kell tennie. Vagyis: nemcsak szövegel és tervezget, ahogyan a túloldalon szokás.

Orbán Viktor ma délután olyan évértékelőt tartott az ország népének és a nagyvilágnak, hogy csak az nem érzi benne a győztes lendületet, aki süket, vak és végtelenül ostoba. Itt ugyanis már régen nem arról van szó, hogy az aktuális ellenfelek mire képesek (egyébként semmire, hiszen – amint az a mai évértékelőből is kiderült – saját akaratuk nincs, csakis külföldi megbízásokat hajtanak végre.) Még csak azt sem érdemes észrevételeznünk, miféle üzeneteket küldött a baloldalnak, ilyen ugyanis nemigen hangzott el, valójában nem is fontos. Ma és egyébként bármikor a nemzeti kormány vezetőjének leginkább arra kell figyelnie, hogy a nemzettel közölje újabb történelmi döntéseit. A családvédelmi intézkedések, a Pride, a hazaárulók felkutatása és megbüntetése mind-mind olyan téma, amelyben a magyar közvélemény nagyobbik része megoldást vár. Orbán Viktor nemcsak tudja, de eléggé bátor is ahhoz, hogy változtasson azon, amiről sokan azt hiszik, el kellene tűrnünk a politikai korrektség jegyében.

Nem tűrjük el. Sem most, sem a jövőben. Hiszen itt a jövőnk a tét, nem azoké, akik elemi gyűlölettel, ostoba agyszüleményekkel gondolnak sorsunkra, életünkre, jövőnkre. Amit megtehetünk, kötelességünk is megtenni, hiszen mi nem az árulókat, hanem a hősöket tiszteljük.

Ez volna hát az Orbán-recept.

Egyszerű? Persze, hiszen minden igazság az. Tologatni, dekázgatni, csűrni-csavarni a labdát azok szokták, akiknek fogalmuk sincs arról, hogyan és miért kell győznie a csapatunknak.

Csakis teli rüsszttel!

Borítókép: Orbán Viktor évértékelője (Fotó: Polyák Attila)