Orbán Viktor brüsszeli lovas szobra

Repül a felgyorsult idő, és a világ ugyanolyan tempóban változik. Annak is tíz éve már, hogy a nagy migránshullám elérte déli határainkat. Az előzmények közé sorolhatjuk többek között az úgynevezett arab tavaszt, az afganisztáni helyzetet és a szíriai háborút. Diktatúrák tűntek el, nyomukban az egészséges fellélegzés helyett totális káosz következett.

Azt a pillanatot magam rendesen benéztem. Humanitárius okokból, keresztény szemléletből adódóan és/vagy mert túl sok dokumentumfilmet néztem a háború borzalmairól. Voltunk ezzel így jó néhányan.

Még Orbán Viktornak is, akinek azért szerencsére jóval nagyobb rálátása van a világban zajló eseményekre, mint nekem, a felesége hívta fel szíves figyelmét arra, hogy a határon nem a szír fogorvosok éves vándorgyűlése zajlik, hanem valami egészen más. Fiatal, egyedülálló, gyaníthatóan katonaviselt tömeg özönlik felénk.

Eleinte a kerítést sem találtam helyénvalónak, de aztán rá kellett jönnöm, hogy ez nem a vacakolás ideje. Vagy-vagy. Viszonylag gyorsan felébredtem. Mindenesetre jóval hamarabb, mint Angela Merkel.

Kijózanodásomat nagyban elősegítette az emlékezetes kölni szilveszter, amikor is több száz nő vált szexuális zaklatás áldozatává és az elkövetők minden kétséget kizáróan észak-afrikai bevándorló férfiak voltak. De mivel a hírcunaminak köszönhetően feledékenyebbé váltunk mint néhány évtizeddel ezelőtt, nézzünk még néhány kirívó esetet, mi történt, miközben Németország elesett és Franciaország hadszíntérré vált.

2015. január 7.: dzsihadista támadás Párizsban a Charlie Hebdo szerkesztősége ellen. Tizenkét halott, tizenegy sebesült. 2015. november 13.: terrortámadások Párizs különböző pontjain, a legdurvább a Bataclan nevű szórakozóhelynél, túszejtés és tűzharc, nyolcvankilenc halott. 2016. július 14.: Nizza, nemzeti ünnep. Gázolásos merénylet, nyolcvanhat halott, több mint 400 sebesült. 2016. december 19.: Berlin, karácsonyi vásár. Egy terrorista lopott kamionnal hajt az emberek közé, tizenkét halott, több tucat sebesült. 2017. május 22.: Manchester, England, England. Robbantás Ariana Grande koncertje után. Huszonkét halott, köztük hét gyermek. A késes merényleteket már nem is számoltuk, mint ahogyan a „kulturális különbségekből” fakadó hétköznapi terrorizálásokat sem.

Mindeközben Magyarország a béke szigete. Na ennyit a kerítésről, amivel egyébként nem csak magunkat védjük és amiért naponta kell horribilis összeget fizetnünk az öntökönlövő kreténeknek.

Ennyi idő alatt azért már fel lehetett volna ébredni a Willkommenskultur abszurd rémálmából. Viszont az is felettébb érdekes, hogy amikor a lengyelek is felhúztak egy kerítést a belorusz határon, nem volt ekkora nyarvíkolás.