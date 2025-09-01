Nógrádi György: Augusztus vége

A nemzetközi politikában az események úgy összesűrűsödtek, mint főszezonban is ritkán, és nem nyáron, az úgynevezett uborkaszezonban. Trump elnök két hetet adott az oroszoknak és az ukránoknak, hogy végre üljenek le egymással és kezdődjenek el a várva várt tárgyalások.

Trump elrendelte az USA-ban élő 120 ezer ukrán kitoloncolását, mivel Biden elnök idején kétéves tartózkodási engedélyt kaptak, ami lejárt. Egyben az elnök elrendelte, hogy az Amerikában tartózkodó 55 millió külföldinek kezdjék meg az ellenőrzését, és szükség esetén a kitoloncolását.

Az amerikai–dél-koreai elnöki találkozón az elnök felvetette, hogy mivel Dél-Koreában évtizedek óta amerikai csapatok állomásoznak, célszerű lenne, ha ezeket a területeket a jövőben az USA nem bérelné, hanem a saját tulajdona lehetne.

Az elnök három afrikai ország esetében (Mali, Niger és Burkina Faso) azt javasolta, hogy ezek az államok a jövőben akkor kaphassanak támogatást a terrorellenes harcukhoz, ha a területükön lévő stratégiai nyersanyagokat, aranyat, uránt, lítiumot átengedik az USA-nak.

Nagy-Britanniában egy év alatt 111 ezer menekültkérelmet nyújtottak be. A lakosság egyre nagyobb része tiltakozik a tömeges befogadások ellen. Németországban a kormányon levő bajor CSU követeli, hogy szűnjön meg azon ukrán menekültek ingyenes orvosi ellátása és anyagi támogatása azoknak, akik nem vállalnak munkát.

Kínában néhány nap múlva lesznek a második világháború végének évfordulója alkalmából kezdődő ünnepségek, ahol Putyin mellett számos állam- és kormányfő is részt fog venni. A nagy kérdés természetesen, hogy milyen megállapodások lesznek kínai–orosz relációban és ezeknek milyen jelentősége lesz a világ számára.

A Közel-Keleten semmi sincs rendben.

Izrael kitűzött céljait, a Hamász megsemmisítését és az izraeli túszok kiszabadítását huszonkét hónap alatt sem érte el. A Hamászt sikerült meggyengíteni, de a halottak helyére fiatal, lelkes, alapvetően képzetlen palesztinok léptek. Az elrabolt túszok közül nyolc személyt sikerült élve kiszabadítani.