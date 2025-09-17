Hosszú az út Boszniából

Arra a kérdésre, hogy mi történik Bosznia-Hercegovinában, egyáltalán merre tart, hogyan változik a helyi szerbek, horvátok, muszlimok közös otthona, nekünk, magyaroknak saját válaszaink vannak. Nem a gondolkodás luxusát spóroljuk meg, amikor a magunk sorsát szemléljük, inkább megpróbáljuk megérteni, valójában mi zajlik ott. Sorsunk, életünk hosszú évszázadok óta összefonódik a balkáni területek sorsával, életével – elég csak a török hódítás, a két világháború és a jugoszláviai polgárháború hozzánk is átkígyózó hatásrendszerére emlékeztetnünk.

Bosznia-Hercegovináról mindenekelőtt azt kell tudnunk, hogy abban a formában, ahogyan 1995-ben Daytonban döntöttek róla, életképtelen és önállótlan állam.

Formailag két entitást hoztak létre, a bosnyák és horvát kantonokból álló Bosznia-hercegovinai Föderációt és az egységes Boszniai Szerb Köztársaságot, még sincsenek olyan rendező elvek, amelyek működtetnék a közös államot. A polgárháborút lezáró békeszerződés leginkább a harcok beszüntetéséről gondoskodott, nemzetközi felügyelet alá vette Bosznia-Hercegovinát (máig az ENSZ főképviselője a hatalom valódi birtokosa), valamint igyekezett a meghúzható etnikai határokkal elválasztani egymástól a szerbeket, horvátokat és muszlimokat.

Bár a volt Jugoszláviáról, így Bosznia-Hercegovináról rendszerint áttekinthetetlenül cifra etnikai-vallási térképeket látunk, különös módon az etnikai szétválasztás a nagyhatalmi ítészek egyetlen sikertörténete. Szarajevó például muszlim többségű, a helyi szerbek jelentős része a háború óta a főváros peremterületein él. Novo Sarajevo már a jugoszláv időkben is külvárosként létezett, de a háború óta két részre oszlik: egyrészt Istočno Novo Sarajevo (Kelet-Új-Szarajevó) néven tömöríti a szerbeket, másrészt maradék része Szarajevóhoz kapcsolódik. Hogy megértsük, ez olyan, mintha Soroksár külső részeit egy ott élő etnikum leszakítaná a maradék Soroksárról, ahova azok tömörülnek, akik a főváros politikai, közigazgatási oltalmára számítanak. Aztán ott van Brčko körzet, amely ma különleges jogállású, mindhárom nemzet számára stratégiai jelentőségű terület. Így aztán a külföldi főhatalom számára nem maradt más megoldás, hivatalosan is létrehozták a senkiföldjét, hogy ne hergeljék egymás ellen a helyieket.