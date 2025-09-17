Rendkívüli

Orbán Viktor egészen konkrétan fogalmazott Ruszin-Szendi Romulusszal kapcsolatban

idezojelek
Vélemény

Hosszú az út Boszniából

CSENDES ÓRÁK – A délszláv háború óta működésképtelen a helyi szerbek, horvátok, muszlimok állama.

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
Cikk kép: undefined
Daytonszerbekmuszlim közösséghorvátBosznia-Hercegovina 2025. 09. 17. 4:40
Fotó: Wikipedia

Arra a kérdésre, hogy mi történik Bosznia-Hercegovinában, egyáltalán merre tart, hogyan változik a helyi szerbek, horvátok, muszlimok közös otthona, nekünk, magyaroknak saját válaszaink vannak. Nem a gondolkodás luxusát spóroljuk meg, amikor a magunk sorsát szemléljük, inkább megpróbáljuk megérteni, valójában mi zajlik ott. Sorsunk, életünk hosszú évszázadok óta összefonódik a balkáni területek sorsával, életével – elég csak a török hódítás, a két világháború és a jugoszláviai polgárháború hozzánk is átkígyózó hatásrendszerére emlékeztetnünk.

Bosznia-Hercegovináról mindenekelőtt azt kell tudnunk, hogy abban a formában, ahogyan 1995-ben Daytonban döntöttek róla, életképtelen és önállótlan állam.

 Formailag két entitást hoztak létre, a bosnyák és horvát kantonokból álló Bosznia-hercegovinai Föderációt és az egységes Boszniai Szerb Köztársaságot, még sincsenek olyan rendező elvek, amelyek működtetnék a közös államot. A polgárháborút lezáró békeszerződés leginkább a harcok beszüntetéséről gondoskodott, nemzetközi felügyelet alá vette Bosznia-Hercegovinát (máig az ENSZ főképviselője a hatalom valódi birtokosa), valamint igyekezett a meghúzható etnikai határokkal elválasztani egymástól a szerbeket, horvátokat és muszlimokat.

Bár a volt Jugoszláviáról, így Bosznia-Hercegovináról rendszerint áttekinthetetlenül cifra etnikai-vallási térképeket látunk, különös módon az etnikai szétválasztás a nagyhatalmi ítészek egyetlen sikertörténete. Szarajevó például muszlim többségű, a helyi szerbek jelentős része a háború óta a főváros peremterületein él. Novo Sarajevo már a jugoszláv időkben is külvárosként létezett, de a háború óta két részre oszlik: egyrészt Istočno Novo Sarajevo (Kelet-Új-Szarajevó) néven tömöríti a szerbeket, másrészt maradék része Szarajevóhoz kapcsolódik. Hogy megértsük, ez olyan, mintha Soroksár külső részeit egy ott élő etnikum leszakítaná a maradék Soroksárról, ahova azok tömörülnek, akik a főváros politikai, közigazgatási oltalmára számítanak. Aztán ott van Brčko körzet, amely ma különleges jogállású, mindhárom nemzet számára stratégiai jelentőségű terület. Így aztán a külföldi főhatalom számára nem maradt más megoldás, hivatalosan is létrehozták a senkiföldjét, hogy ne hergeljék egymás ellen a helyieket.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár – megismételjük – az etnikai szétválasztás a háború egyetlen kézzelfogható eredménye, világosan látnunk kell, hogy ezzel egyidejűleg különféle közigazgatási, civilizációs, kulturális válaszfalakat húztak az emberek közé. Bosznia-Hercegovina nagy részében a háborús etnikai tisztogatások és az utána következő megtorlások, kitelepítések már az ezredfordulóra sok mindent véglegesítettek. Ebben a rendteremtésben logikus és erkölcsileg igazolható válaszokat felesleges keresnünk. Egy hercegovinai horvát panziós például őszintén elmondta nekem, hogy a háborúban a helyi horvátok először összefogtak a muszlimokkal, és közösen elzavarták a szerbeket, majd a horvátok leszámoltak a muszlimokkal is, így mára egyedül ők maradtak a településen. Hasonló történeteket természetesen szerbekről, muszlimokról is mesélhetnénk.

A kicsit létező, kicsit nem létező bosnyák állam legnagyobb rákfenéje, hogy az országrészek között nincsen érdemi kapcsolat, a lakosok nem vándorolnak, igény sincs egymás megismerésére. A háború voltaképpen mindmáig tart, és ez nem afféle közhelyes kijelentés, valóban csak a nemzetközi politikai és katonai felügyelet miatt nem esnek egymásnak a helyiek.

 A három nemzet tömbösödése erős regionalizmushoz és szuverenizmushoz vezetett, csakhogy ez mindig egylényegű, itt szerb, ott horvát, amott muszlim, és nem érintkezik Bosznia-Hercegovina más részeivel. Mindez az egyes városok, régiók külle­mén, tartalmán is meglátszik. Banja Lukában az ember úgy érzi magát, mintha Szerbiában lenne, a hercegovinai tengerpart aligha különbözik érdemben a horvát tengerparttól, Szarajevóban és a muszlim részeken pedig az oszmán és a jugoszláv múlt emlékei mellett már a modern iszlám világ is megjelenik.

Ezzel együtt a boszniai ember elsősorban „csak” boszniai a Szerbiában, Horvátországban és az iszlám világban élők számára, már csak a felismerhető boszniai nyelvi dialektus, a szokások, a gondolkodásmód miatt is, amit – legyen az bár szerb, horvát vagy muszlim lakosé – Belgrádban, Zágrábban, vagy éppen Szkopjéban vagy Podgoricában elsősorban bosnyákként értékelnek. Ebből az is következik, hogy a Bosznia-Hercegovinában élők azért is marginalizálódnak, mert nemzeti értelemben nincs hátországuk, csakis a nemzetközileg szavatolt belső határokon belül érzik magukat biztonságban, és tisztában vannak azzal, hogy a szarajevói közös képviselet jelképes, a valódi hatalom a külföldi rendezők kezében összpontosul.

Joggal vetődhet fel, hogy Daytonban miért hagyták egyben Bosznia-Hercegovinát? Miért nem adták oda a szerbek lakta részt Szerbiának, a hercegovinai tengerparti sávot Horvátországnak, belső magállamként miért nem rendezték össze a muszlim közösséget? Erre valószínűleg az a válasz, hogy Daytonban egyrészt nem akartak Nagy-Szerbiát teremteni, mert tartottak az orosz jelenléttől, attól, hogy Moszkva további pozíciókat foglalna el a kibővített szerb államban. Hasonló okokból nem látszott célravezetőnek Horvátország bővítése sem, Zágráb egyébként is győztesként fejezte be a háborút, megtartotta területeit, ráadásul nagyrészt kisöpörte a kisebbségeit. Ha pedig Szarajevó központtal létrejön a muszlim Bosznia, akkor – és ez már 1995-ben is látszott – valójában az iszlám fundamentalizmusnak ágyazott volna meg a döntés.

Ezek után könnyű megérteni: elég egy szikra ahhoz, hogy a kártyavár összedőljön. Milorad Dodik ügye jelzésértékű annyiban, hogy a tényleges regionalizmus (ha jobban tetszik, szuverenitásigény) nekifeszült a papíron létező közös állami létnek. Nem arról van szó, hogy Dodik bűnöző, aki fittyet hány a törvényeknek, hanem arról, hogyan lehetne alkalmazni Bosznia-Hercegovina törvényeit, amikor de facto közös képviselet, szuverén néphatalom, kisebbségi jogvédelem, szabadkereskedelem nincs az országban.

 A Dodik-ügy rávilágít arra, hogy Bosznia-Hercegovina három nemzete önállóan igyekszik élni, változatlanul nem érti és nem fogadja el, hogy háborús ellenségeivel kellene osztozni az ország javain.

Újságíróként sokszor éreztem a helyszínen, hogy mindhárom nemzet meglehetősen sokat tett a másik ellen, lehetetlen igazságot szolgáltatni bárkinek pusztán azért, mert előfeltevésünk vagy ízlésünk odasodor bennünket. Miközben a közös múlt, nyelv, szokások látszólag közelítik egymáshoz Bosznia-Hercegovina lakosait, a kölcsönösen elkövetett bűnök feloldhatatlanok, mert még az egymás elfogadásának módszertanáig sem sikerült eljutnia a három közösségnek. Ilyen módon a boszniai konfliktus utóélete a közel-keleti konfliktussal rokonítható. Időről időre békés vizekre evezhetnek a felek, de a tartós megnyugvás mindössze illúzió, amíg az egyik közösség fennmaradása a másik közösség puszta létének függvénye.

Bosznia-Hercegovina állami és közösségi sorsa vagy nemzedékeken át a bizonytalan mezőben lebeg tovább, vagy új világpolitikai helyzetek mozdítják majd előre a rendezést. Hogy ez utóbbi milyen módszertant, gondolatokat, rendező elveket teremt, s hogy új birodalom tűnik fel, vagy a helyiek szuverenitása bővül, erre jelenleg senki sem tudja a választ. Amit azonban már most is biztosan látunk: a háborús pszichózisból ocsúdás alkalmasint sokkal nehézkesebb, mint azt a külső megfigyelők gondolják.

Ha Bosznia-Hercegovina népei képtelenek feladni az elzárkózást, ha nincsenek közös fórumaik, és nincs munka, haladás, jövő az országban, akkor alacsony intenzitású konfliktusokra kell készülnünk. Márpedig az elemzők pontosan tudják: mindez pusztán belépő az újabb háborúba, amely garantáltan kirobban, amennyiben őrizetlenül maradnak a bajkeverők.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
idezojelekszerbek

Hosszú az út Boszniából

Gajdics Ottó avatarja
Gajdics Ottó
idezojelekeurópai egység

Potemkin-falut lát Weber

Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekFidesz

A Fidesz győzelme az ország érdeke

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekMárki-Zay Péter

Szeretetország?

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lévai Dániel
idezojelekcharlie kirk

Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Lévai Dániel avatarja

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu