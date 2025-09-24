Becsicskulunk mi is, vagy merünk-e hazafiak lenni?

A főcímben szereplő kérdést tette fel Lázár János a digitális polgári körök hétvégi nagygyűlésén megtartott beszédében, amely az amúgy is remek megszólalások sorában nagyszerűen összegezte közös hitvallásunkat. Azt a hitvallást, amit több mint tízezer ember vallott meg jelenlétével a Papp László Arénában és amit Magyarország polgárainak többsége immár másfél évtizede támogat, még ha a legtöbben nem is tudják, csak érzik ennek a sajátos magyar útnak az irányát, lényegét.

Természetesen ezúttal is Orbán Viktoré volt a főszerep a nagygyűlésen. A miniszterelnök nagy ívű, szelíd, de mégis acélos érvelése az intellektuális és politikai bátorságról, illetve a megható tisztelgése az eredeti polgári körök alapítói, vezetői előtt, óriási tetszést váltott ki. Ezzel együtt azonban

az elmúlt években kissé elhanyagolt nemzeti tábor gondolatai és törekvései ezúttal Lázár János kerek, kiáltványként is felfogható gondolatmenetében tükröződtek vissza leginkább.

Lázár János érdekes és fontos személyiség. Az egész jobboldal csodálta a kilencvenes években a néhai Rapcsák András hódmezővásárhelyi polgármestert, aki az országban visszatérő komcsi világ ellenére, a komcsik által lepusztított alföldi mezővárosban bámulatos fejlődést tudott elérni. Lázár tőle, mellette tanult, majd a városvezető halála után átvette a marsallbotot, és ciklusokon át helyben, illetve a Fideszben, az Országgyűlésben, majd a kormányban egyre magasabbra tört, cseppet sem érdemtelenül. S talán éppen a túl fia­talon jött siker és a túlzott önbizalom okozta átmeneti vesztét, hiszen 2018-ra a kormányon belül komoly konfliktusokba került, ráadásul olyan elhamarkodott nyilatkozatokat tett, amelyekből a sajtó azt a következtetést vonta le, hogy az akkori kancelláriaminiszter Orbán Viktor utódaként tekint önmagára.

Mint leghűségesebb olvasóim tudják, régóta megmondtam már, hogy a Fidesz olyan, mint a nyolcvanas évek lávalámpája a Videoton Color Star tévé tetején. Az elnökön kívül a potentátok kisebb-nagyobb színes gömbök benne, amelyek hol felfelé, hol lefelé áramlanak, de aztán mindig visszatérnek. Én is tartok egy ilyen lámpát az irodámban, eredeti Fidesz-narancs színekben pompázót. Igaz, az esetemben egyelőre nem igazán működik, de az is igaz, hogy nem is vagyok Fidesz-tag, lehet, másik lámpát kellene használnom.