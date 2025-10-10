Újra kiderült, hogy a magyaroknak igazuk lesz

Amikor öt évvel ezelőtt a magyar kormány elérkezettnek látta az időt arra, hogy az ország kulturális szuverenitásának biztosítása érdekében alkotmányos védelem illesse meg a hagyományos családokat, ahogyan arra számítani lehetett, nemcsak a teljes parlamenti ellenzék, hanem annak külföldi csatlóstábora is világraszóló negatív kampányt indított a kezdeményezés ellen.

Miközben a különböző, Brüsszelből finanszírozott álcivil szervezetek Európa-szerte az egyre inkább elszigetelődő és fasizálódó Magyarországról készítettek figyelemfelhívó akció­kat, addig a magyar ellenzék prominens tagjai olyan nyilatkozatokat tettek az alkotmánymódosítás kapcsán, mint hogy „baromság, hogy az anya nő, az apa pedig férfi”.

Mi több, egyes liberális nyugat-európai politikusok már arról kezdtek el lamentálni, hogy ez a kormányzati kezdeményezés végérvényesen igazolja azt a feltevésüket, miszerint Orbán Viktor valóságérzékelése immár helyrehozhatatlanul megkopott.

Tekintettel arra, hogy néhány hónap múlva elérkezik ennek a nemzetközi politikában máig megosztónak számító alkotmánymódosításnak az ötödik évfordulója, érdemes közelebbről is megvizsgálni az ügyet. Pontosan azért, hogy kiderüljön, vajon tényleg igazuk volt-e a progresszíveknek abban, hogy a családvédelem pusztán egy eltúlzott baromság, amit ráadásul csak az elszigetelt Orbán képvisel, vagy épp a magyar kormány cselekedett-e a környezetéhez képest kiemelkedően előrelátó módon akkor, amikor megelőző lépéseket tett a Nyugatról begyűrűző káosz ellen.

Ha csak a legfrissebb hírekből indulunk ki, minden jel arra enged következtetni, hogy ez utóbbi lesz a helyes megfejtés. Példának okáért

Szlovákiában éppen az elmúlt hetekben döntött úgy a kollektív politikai elit, hogy a világban egyre agresszívabb térhódítást mutató genderpolitika ellen alkotmányos védelmet érdemel a hagyományos család fogalma és a biológiai nemek tudományos elismertsége. Beszédes, hogy míg Magyarországon öt évvel ezelőtt a teljes ellenzék a tiltakozását fejezte ki ebben a kérdésben, addig északi szomszédunknál a 99 jelen lévő parlamenti képviselőből mindössze hét szavazott nemmel.

S mivel a vonatkozó előírások szerint Szlovákiában az alaptörvény módosításához háromötödös többségre van szükség a törvényhozásban, a Robert Fico vezette hárompárti kormánykoalíció jelenleg 78 képviselője mellett több ellenzéki képviselő is igent mondott, jelezvén, hogy ez egy, a pártpolitikán átívelő fontosságú kérdés.