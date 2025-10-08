Rendkívüli

Színjátékra készül a Tisza, megbundázhatják az előválasztást is

idezojelek
Vélemény

Küldetés

MÉLYSZÁNTÁS – Amikor kimondtam Balczó András nevét, megtapsoltak.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Balczó Andrásaranyéremöttusahit 2025. 10. 08. 5:58
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Nagy csapat a mi kis pentatlonközösségünk. A sportág Tria­nonja óta meg különösen. Bő esztendeje indult az öttusamúzeum nevezetű találkozósorozatunk; emlékezni jövünk össze arra az igazi, régi öttusára, amitől a tavalyi nyáron kellett elbúcsúznunk. Nem tudunk megbékélni, hogyan juthatott erre a végre Pierre de Coubertin báró modern pentatlonja. Éppen ő, az újkori olimpiák életre hívója álmodta meg a legendás öttusát: „Kell legyen egy sportág, amely a férfias­ság mintaképe.”

Így született a pentatlon: lovaglás, vívás, lövészet, úszás, futás. Megdöbbentünk, amikor a nemzetközi szövetség úgy határozott: a 2024-es olimpia után a lovaglás már nem lesz része a sportágnak. (Helyére valami testidegen fals ugribugri került.) Számított is az évszázados hagyomány, az olim­piai eszme, Coubertin szelleme, a versenyzők könnye… A brutális jelenkornak útjában volt a meleg tekintetű, kócos sörényű öttusaló, száműzte hát. Erdőből a madárdalt. Bánatos-dacosak ezek az összekapaszkodások, teli Nem, nem, soha! érzéssel. 

Míg a régi történeteket meséljük, fotókat nézegetünk, sokunk tekintete bepárásodik.

Balczó András, aki egészségi állapota miatt már nem tud eljönni, mindig szóba kerül.

A sportlapnál, ahol a hetvenes években dolgoztam (úgy is, mint az öttusa „szakírója”), már kezdő slapajként egyvégtében Balczó sarkában jártam egy „mélyinterjúért”, ám ő a világért sem állt kötélnek, holott igazán jóban voltunk. Korábban éveken át egy mezőnyben versenyeztünk, igaz, ő a csúcson tündökölt, én a sűrűben kínlódtam. – Amit elmondanék, azt úgysem írhatod meg – hárított szelíden. – Akkor meg minek? – Végül is igaza volt. Az akkor már visszavonult, „istenes” Balczónak még a nevét se nagyon lehetett leírni akkortájt a sportlapnál. Versenyzőként sem hordta tenyerén a kommunista sportvezetés, csak hát mit tehetett egy legendával szemben…

Mindig a saját útját járta. Bár Kósa András Küldetés című filmjében – 1977-et írunk – azt mondja: még az uniformizált rendszerben is van lehetőség az önmegvalósításra. Igaz, csak addig, míg az betuszkolható a közösség keretei közé. Baj akkor lehet, ha a rendszer rájön: a sikerhez vezető út megtételéhez a belső erőt nem a materializmusból meríted, hanem a hitből. No, nem is ment sokáig a film akkoriban, Aczél György főideológus levetette a műsorról. Pedig minden előadás végén állva tapsolt a közönség. Hogyan is maradhatott volna vásznon egy olyan vallomásfilm, amelyben a főhős azt mondja: „A Biblia mindig nálam volt, versenyeken, edzőtáborban, külföldön…”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első igazi interjút Balczó végül a Kossuth rádiónak adta. Kikötötte, kizárólag élő, egyenes adást vállal, az ő szavaiból ne vágjanak ki egyetlen hangot se. Nyolcvankilencet írtunk, már féltérden volt a pártállam. Pár hónapja már ötvenhatot is népfelkelésnek mondhattuk…

Miről beszélt a bajnok? Az öttusából indulva mindenről, ami a hitből ered: Istenről, emberről, szeretetről…

 Nem úgy kell odaállni a verseny rajtjához, hogy győzz, mondta, hanem úgy, hogy a maximumot nyújtsd. Úgy készülj a versenyre, hogy utána ne furdalhasson a lelkiismeret! Az embert a kudarcok edzik meg. Aki vinni akarja valamire, állnia kell a pofonokat. A vereséget is el lehet viselni, ha az ember tudja, hogy ő mindent megtett.

Nemrég egy olvasói fórumon példaképeimről kérdeztek. Amikor kimondtam Balczó András nevét, megtapsoltak. Bár nem nekem szólt az elismerés, nagyot dobbant a szívem. A „másik” Balczóról beszéltem. Arról, akitől megtanulhattam, hogy a boldogság soha sem a sikerességen múlik. Boldog bárki lehet, a szép, a csúnya, az erős, a gyenge, az idős, a fiatal, csak a gyávák nem lehetnek boldogok. Balczótól tudom azt is, hogy a sikerhez vezető úthoz a hitből merít erőt az ember.

Az a rövid beszéde is belém égett, amit néhány éve, életműdíjának átvételénél mondott a botjára támaszkodó idős bajnok. 

„Ahhoz, hogy ebben a süllyedő világban, amiben élünk, legyen ellenpontja ennek a galaxisnak, a lelkünket kellene ápolni.”

A közönség felállva tapsolt, könnyezett.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekFidesz

Mártírból is csak Juhász Péter jutott

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekUEFA

Jerikó falai

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojeleknemzet

Volt egy Káncz, de „lesz folytatás”

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEU-csúcs

Az európai egység magyar kovácsa

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Molnár László
idezojelekVAR

Büntetők, amikor a VAR haja is égnek áll

Molnár László avatarja

Volt olyan 11-es gyanús helyzet, amikor a videóbíró is benézte a szituációt, de volt olyan is, amit egyedül a VAR szúrt ki.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu