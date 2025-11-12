A boldogságról

Beléptünk a téli ünnepkörbe, s eljött az az idő, amikor boldog-boldogtalan boldog névnapot, ünnepet, Mikulást, lassan meg a karácsonyt, újévet és még ki tudja milyen alkalmat megragadva, de mindenképpen sok boldogságot és ünnepet kíván embertársainak. Szép és kedves szokás ez vitathatatlanul, engem mégis az gondolkodtatott el, hogy vajon lehet-e boldog az ember ezen a világon? Magam azt látom, percekre biztosan lehet. Továbbá lehet méretre szabott hazugságokkal is átmenetileg boldoggá tenni az embereket, de aztán jönnek a cseppet sem boldog hétköznapok, s lassan elillan a boldogság, avagy a boldogság-várás öröme. Tényleg, hol a boldogság mostanában? Kérdezte egykoron maga Petőfi Sándor is a Téli világ című versében, melyből kiderül, a meleg és barátságos szobát jobban „díjazta” a téli hidegnél, mert azt azért mindnyájan bevallhatjuk, hogy egy barátságos meleg szobában télidőben jobb létezni, s talán akkor közelebb is jön hozzánk, ha nem is feltétlenül mindig, de néha-néha a boldogság.
Ami a mostani, késő őszi napokat illeti, a november 10-i (amikor ezt a cikket elkezdtem írni) napilapokból sok boldogságot nemigen tudtam kiolvasni. Mindjárt a címlapokon megjelent például, hogy a Tisza (szegény szülővárosom, Debrecen lakosainak rajongott Tisza folyója) nevét felvevő párt Orbán Viktor Washingtoni látogatását a miniszterelnök újabb személyes menekülőútjának tulajdonította. Na, ettől a hátsó szándékú ostobaságtól sem lettem boldogabb. Mint ahogy attól sem, bár ez már leginkább a szórakoztató, és a „köhög a bolha” kategóriába tartozik, hogy Hadházy Ákos, a magyar jogrendszer szégyene – számomra legalább is, hiszen érthetetlen, hogy létezik, létezhet képviselő, akinek nem kell bejárnia a Parlamentbe –, tehát ő egy külső képviselő, ajtón kívüli, mely posztot önmaga választotta saját magának. Nos, Hadházy képviselő úr – mindenki olvashatta – Trump elnököt lazán pszichopata köztörvényes bűnözőként emlegette, annak apropóján, hogy Orbán Viktor vele tárgyalt Washingtonban. Továbbá nem lesz boldogabb attól sem az ember, miszerint egy furcsa illető minap egy késsel mászott be egy XV. kerületi óvodába. Hol élünk? Miként azt sem hittem volna, hogy egy neves színészünk veszi védelmébe ködös magyarázatokkal bizonyos Pintér Béla rendezőt, aki legújabb alkotásában egyebek közt Schmidt Máriát óhajtotta volna agyonverni. Hol élünk? Ez lenne a művészi szabadság? Kösz, akkor ebből nem kérünk! S az sem boldogít, hogy nem szűnik a háborús fenekedés, ami az EU főembereit illeti. Nagy boldogság így aztán nem száll reánk a napi híreket olvasva, sajnos. Már csak azért sem, mert egy normális és érző embernek, ha óriási távolságokban zajlanak is szomorú, igazságtalan és elítélendő történetek, a lelke megsérül, s egy ilyen helyzetet nem nevezhetünk boldogságnak. Hiszen csak a gonosz tud örülni más boldogtalanságának, gonoszokat hallgatni meg nézni márpedig nem élvezet. Valamit elrontott az emberiség, ez kétségtelen, hiszen a gonosz igencsak betüremkedett életünkbe, s megmagyarázhatatlanná tette a korábban megmagyarázhatót.