A hadikölcsönről

Az internetes térben a legmegdöbbentőbb számomra, hogy az átlag ellenzéki szavazó nem akarja elhinni azt, amit a saját szemével lát.

Azt, hogy nem akarja, ezt nem egyfajta fordulatként alkalmazom, hanem a szó legszorosabb értelmében.

Géza bácsi nem akarja beengedni a szomszéd kutyáját a nappaliba, ezért vállal nekitámaszkodik a bejárati ajtónak, és erőt fejt ki, hogy a böhöm nagy dög be ne tudjon furakodni. Ilonka nem akarja beengedni a lépcsőházba azt az ismeretlent, aki a kaputelefonon felcsöngetett, s mikor az harmadjára csönget, leveszi a kagylót a falról, és felemeli a hangját. A nyaka megfeszül, kicsit ki is húzza magát, s a keze önkéntelenül ökölbe szorul. „Azt mondtam, hogy menjen innen – ordítja a kagylóba –, nem fizetünk elő semmire, nem veszünk semmit, Manyi néni meg nincs itthon!”

Mind Géza bácsi, mind Ilonka konkrét fizikai erőfeszítést tesz, hogy kint tartsa azt, akiről nem akarja, hogy az életébe belemásszon.

Pont így tesz fizikai munkát az átlag ellenzéki szavazó is abba, hogy kint tartsa tudatából a neki kellemetlen és nem tetsző tényeket.

Migránsok nincsenek (ha vannak is, nem ide akarnak jönni), genderterror nincs Nyugaton, Ukrajnában nincs semmi igazságtalanság, korrupció és diktatúra, és Brüsszelben minden rendben van, Brüsszel jó, Brüsszel rendes, csak Orbán veszekszik velük feleslegesen. (Mert félti a hatalmát.)

Ha ilyen témakörökről jutnak elé hírek, végig se olvassa, már röhögős fejezi, s ha valaki próbálná neki elmagyarázni, hogy mi a valóság, kétségbeesetten sikoltozna:

– Nem, ne mondd! Nem akarom tudni! Nincs jogod ahhoz, hogy elvedd azt a boldogságot, hogy utáljam Orbánt. Ha kiderülne, hogy mégis igaza van, akkor sokévnyi gyűlöletem menne a kukába, sőt azzal is szembesülnöm kéne, hogy végig tévedtem, végig hülyeséget beszéltem, s mindezt bicskanyitogató, arrogáns módon. Nem, nem, nem akarom! Vidd innen a tényeidet!

Az egyik ilyen témakör, amivel a fanatikus ellenzéki nem akar szembesülni, és nem hiszi el a valóságot, az az ukrán helyzet, illetve az Ukrajnának nyújtandó támogatás.