Donald Trump az év embere

Ma egy esztendeje tette le a hivatali esküt Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok 47. elnöke. Előző ciklusában (2017–2021) szerzett tapasztalatokkal a háta mögött, de önmagát nem meghazudtolva „rontott rá” a világra, beleértve saját hazáját is. Megválasztását követő napokban azt mondtam róla a Magyar Atlanti Tanács konferenciáján, elefánt a porcelánboltban,

de jó elefánt!

A globalista Biden-kormányzat – demokrata szamár elődjeinek politikáját folytatva – genderőrületet, LMBTQ-mozgalmakat, woke-propagandát zúdított a világra nyugat-európai szövetségeseivel karöltve, amit mi közép-európaiak aggódva figyeltünk. Okkal és joggal féltettük a kétezer éves európai értékrendet, amire a tíz évvel ezelőtt elindult migrá­ciós cunami már végveszélyt jelentett. Mára az Atlanti-óceán mindkét partján a társadalom (csendes) többsége is egyre nagyobb félelemmel figyeli a transzatlanti térségben kialakuló fejleményeket. Ennek szellemében egy esztendővel ezelőtt három dologban vártunk változást. Egyrészt az értékrendi romlás megállítása, a genderőrület, az LMBTQ-mozgalom és woke-propaganda felszámolását. Másrészt a migrációs cunami okainak kezelését, az illegális migráció megállítását. Harmadrészt az orosz–ukrán proxyháború befejezését, a mindkét fél számára többé-kevésbé elfogadható béke megteremtését.

Donald Trump a fenti elvárások tekintetében nem okozott csalódást. Beiktatási beszédében azonnal hitet tett a zsidó–keresztény értékrend mellett, amikor kijelentette: „A mai naptól kezdve az Egyesült Államok kormányának hivatalos politikája lesz, hogy csak két nem létezik: férfi és nő.” Nem hagyott kétséget az illegális migráció felszámolása felől sem: „Először is, nemzeti vészhelyzetet rendelek el a déli határon. Azonnal leállítunk minden illegális belépést, és megkezdjük a folyamatot, amelynek során millió és millió bűnöző külföldit küldünk vissza oda, ahonnan jöttek.” Béketeremtő szerepét is előrevetítette: „A legbüszkébb a béketeremtő és egyesítő örökségemre leszek majd. Ez akarok lenni: béketeremtő és egyesítő.”

Donald Trump politikai krédója megkérdőjelezhetetlenül pozitív.

Ennek kiindulópontjai klasszikus nemzetfelfogása (Amerika az első!) és a keresztény értékrend (nem annyira vallási, mint inkább erkölcsi értelemben). Erre a két pillérre épülnek fel stratégiai célkitűzései, amelyek kristálytiszták és elfogadhatók. Taktikai lépései azonban szokatlanok, egyediek, sokszor ellentmondásosak, néha riasztóak, félelmetesek vagy egyszerűen félreérthetők, csapkodók. Kétségtelenül teljesen új szín a világpolitikában. Hozzá kell szokni, és csak az eredményeket kell értékelni. Sokszor a nagy szavak csak blöffök, egyszerű politikai léggömbök, „lássuk, mit szólnak hozzá” kísérletek. Céljuk általában jobb tárgyalási pozíció biztosítása. Erődemonstráció, amit lehet szeretni vagy nem szeretni, de a legtöbb esetben eredményesnek bizonyulnak.