Donald Trump az év embere

Rohamtempóban alakul az új világrend, formálódik a mai hatalmi struktúra.

Csóti György
TrumpAmerikavilágrend 2026. 01. 20. 5:40
Fotó: Celal Gunes
Ma egy esztendeje tette le a hivatali esküt Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok 47. elnöke. Előző ciklusában (2017–2021) szerzett tapasztalatokkal a háta mögött, de önmagát nem meghazudtolva „rontott rá” a világra, beleértve saját hazáját is. Megválasztását követő napokban azt mondtam róla a Magyar Atlanti Tanács konferenciáján, elefánt a porcelánboltban,

 de jó elefánt!

A globalista Biden-kormányzat – demokrata szamár elődjeinek politikáját folytatva – genderőrületet, LMBTQ-mozgalmakat, woke-propagandát zúdított a világra nyugat-európai szövetségeseivel karöltve, amit mi közép-európaiak aggódva figyeltünk. Okkal és joggal féltettük a kétezer éves európai értékrendet, amire a tíz évvel ezelőtt elindult migrá­ciós cunami már végveszélyt jelentett. Mára az Atlanti-óceán mindkét partján a társadalom (csendes) többsége is egyre nagyobb félelemmel figyeli a transzatlanti térségben kialakuló fejleményeket. Ennek szellemében egy esztendővel ezelőtt három dologban vártunk változást. Egyrészt az értékrendi romlás megállítása, a genderőrület, az LMBTQ-mozgalom és woke-propaganda felszámolását. Másrészt a migrációs cunami okainak kezelését, az illegális migráció megállítását. Harmadrészt az orosz–ukrán proxyháború befejezését, a mindkét fél számára többé-kevésbé elfogadható béke megteremtését.

Donald Trump a fenti elvárások tekintetében nem okozott csalódást. Beiktatási beszédében azonnal hitet tett a zsidó–keresztény értékrend mellett, amikor kijelentette: „A mai naptól kezdve az Egyesült Államok kormányának hivatalos politikája lesz, hogy csak két nem létezik: férfi és nő.” Nem hagyott kétséget az illegális migráció felszámolása felől sem: „Először is, nemzeti vészhelyzetet rendelek el a déli határon. Azonnal leállítunk minden illegális belépést, és megkezdjük a folyamatot, amelynek során millió és millió bűnöző külföldit küldünk vissza oda, ahonnan jöttek.” Béketeremtő szerepét is előrevetítette: „A legbüszkébb a béketeremtő és egyesítő örökségemre leszek majd. Ez akarok lenni: béketeremtő és egyesítő.”

Donald Trump politikai krédója megkérdőjelezhetetlenül pozitív. 

Ennek kiindulópontjai klasszikus nemzetfelfogása (Amerika az első!) és a keresztény értékrend (nem annyira vallási, mint inkább erkölcsi értelemben). Erre a két pillérre épülnek fel stratégiai célkitűzései, amelyek kristálytiszták és elfogadhatók. Taktikai lépései azonban szokatlanok, egyediek, sokszor ellentmondásosak, néha riasztóak, félelmetesek vagy egyszerűen félreérthetők, csapkodók. Kétségtelenül teljesen új szín a világpolitikában. Hozzá kell szokni, és csak az eredményeket kell értékelni. Sokszor a nagy szavak csak blöffök, egyszerű politikai léggömbök, „lássuk, mit szólnak hozzá” kísérletek. Céljuk általában jobb tárgyalási pozíció biztosítása. Erődemonstráció, amit lehet szeretni vagy nem szeretni, de a legtöbb esetben eredményesnek bizonyulnak.

Grönland, Venezuela, a Panama-csatorna és hasonló kérdések nagy felzúdulást keltenek a világ számos pontján, de ezeket mind a végrehajtás szintjén kell kezelni, az esetleges megvalósulás után kell értékelni. Személy szerint biztos vagyok abban, hogy az elnök Grönlandot békés úton fogja megszerezni. A Reuters beszámolója szerint a washingtoni kormányzat mérlegeli, akár százezer dollárt is kifizet minden egyes grönlandi állampolgárnak, hogy támogassa a sziget csatlakozását az Államokhoz. Ez is „léggömb”, de sikerrel kecsegtető és szimpatikus. Ráadásul a geopolitikai, straté­giai előnyök mellett gazdaságilag is megéri. Az 57 ezer lélekszámú hatalmas ország földjében elképesztő mennyiségű ásványi kincs rejtőzik, amelyet a kedvezőtlen klimatikus viszonyok miatt a kis Dánia képtelen kiaknázni. A kitermelésére képes USA viszont maximum hatmilliárd dollárért hozzájut ehhez a vagyonhoz, miközben katonai biztonságát növeli és ellenőrizheti a mind fontosabbá váló hajózást az Északi-sark felé. (Olvadnak a jéghegyek.) Trump jó üzletember volt a magánéletében, ezt kamatoztatja politikusként is.

Most azonban Venezuela van soron. 

A nemzetközi jog megsértéséről beszélnek, és igazuk van. De kérdezem, elődei nem rúgták-e fel a nemzetközi egyezményeket Iraktól kezdve Szerbia NATO-bombázásáig? A cél sokszor szentesíti az eszközt, mondják. Persze nem mindig. Irak esetében például jószándékú megközelítéssel is melléfogtak, emellett szörnyű károkat okoztak.

Ugyanakkor az ilyen katonai beavatkozások igazolására is vannak nemzetközi normák. Ilyen az ENSZ védelmi kötelezettség elve (Responsibility to Protect, R2P), amelyet a világszervezet 2005-ben tartott csúcstalálkozóján elfogadott záródokumentum tartalmaz. Az okmány kimondja, minden egyes állam felelőssége megvédeni lakosságát a népirtás, háborús bűnök, etnikai tisztogatás és az emberiség elleni bűncselekmények ellen (138. paragrafus). A nemzetközi közösség felelőssége segíteni az államokat e kötelezettség teljesítésében, és időben cselekedni, ha egy állam nyilvánvalóan képtelen védelmet biztosítani (139. paragrafus). Ráadásul 2025. szeptember 5-én megerősítették a 2005-ös záróokmányban foglaltakat.

Venezuela esetében egybeestek Amerika külpolitikai érdekei a humanitárius segítségnyújtással, amit a fenti dokumentum szellemében hajtottak végre. A nemzetközi jog ma már nem számít sehol, csak az erő szava dominál a világban, és ehhez mérten alkalmazzák a hivatkozásokat. Ezen alapul Oroszország háborúja Ukrajna ellen is. 2014 óta Kijev elképesztő soviniszta politikát gyakorolt a területén élő nemzeti kisebbségekkel szemben, ami az 1991-ben még 12 milliós orosz etnikum esetében a szervezett gyilkosságokig is elment. Tehát Moszkva az R2P alkalmazásával élt. Hogy ez összekapcsolódott az orosz biztonságpolitika szempontjaival, a NATO távoltartásával az ország határaitól, az tiszta szerencse volt számukra. Tisztában kell lenni azzal, hogy mindig az erő szava dönt a világ dolgaiban, így van ez már évezredek óta. 

Donald Trump sem jár el másként.

Számára csak a saját erkölcsi normái szabnak határt. És ebben bízhatunk, mert az elnök erkölcse a keresztény értékeken, a hagyományok tiszteletén és a békevágyon nyugszanak.

Ami pedig a békét illeti földgolyónkon, itt is történt jelentős előrelépés 2025-ben, hála a Fehér Ház urának. Június 24-én Irán és Izrael között fegyverszünet lépett életbe, amelyet az Egyesült Államok és Katar közvetítésével értek el. Június 27-én Washingtonban aláírtak egy békeegyezményt a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda között, amely Trump és Marco Rubio közvetítésével jött létre. Októberben megvalósult az Izrael és a Hamász közötti fegyverszünet, mely az amerikai elnök térségbeli béketervének első fázisa. Thaiföld és Kambodzsa határvitájában is sikeres volt a washingtoni vezetés. A négy éve zajló orosz–ukrán háború kérdésében Donald Trump színrelépése előtt csak a százezrek életét kioltó és mérhetetlen anyagi károkat okozó harcok, Moszkvát a földbe döngölő végső győzelemig tartó folytatásáról szóltak az észak-atlanti térség vezető politikusai. Egy évvel ezelőtt fordulat állt be. Az addig szélmalomharcot folytató Orbán Viktor mellé beállt a világ legnagyobb politikai és katonai hatalma. A „békeharc” még nem fejeződött be, de reményekkel kecsegtet.

Vészmadarak arról is rikoltoznak, Trump szétveri a NATO-t. Ez biztosan nem fog megtörténni. Az elnök NATO-val kapcsolatos tervei nem a szövetség megszüntetésére, hanem annak átalakítására, és az amerikai terhek csökkentésére irányultak. Jogos elvárás részéről, hogy az európai államok arányosan többet vállaljanak az öreg kontinens védelme érdekében. Ennek eredménye a 2025. júniusi hágai NATO-­csúcson hozott döntés, miszerint a tagállamok GDP-jük öt százalékát védelmi kiadásokra fordítják a jövőben, ezt az elvárást 2035-ig kell teljesíteni mindenkinek. (Ebből 3,5 százalék tisztán katonai, 1,5 százalék pedig tágabb értelemben vett védelmi jellegű, például infrastruktúra-fejlesztés.) Trump retorikája gyakran konfrontatív, de a gyakorlatban az USA továbbra is a NATO központi pillére, és az marad a jövőben is.

Magyarország számára kiemelkedően fontos, hogy Trump azonos értékrendjéből és hasonló világszemléletéből fakadóan elismeri és nagyra értékeli a magyar miniszterelnök tizenhat, sőt húszesztendős kormányzását, valamint szerteágazó, sikeres nemzetközi tevékenységét. 

Orbán Viktort politikai szövetségesének, sőt barátjának tekinti. Ha ezt megpecsételi egy választások előtti budapesti látogatással, akkor hazánk ellenségei sem vonhatják ezt kétségbe. Kitűnő kapcsolatukat, szoros együttműködésüket az teszi hosszú távúvá, hogy számos kulcskérdésben hasonlóan gondolkodnak, mint például az illegális migráció elutasítása, az ezzel összefüggő erős határvédelem, a nemzeti érdekeket előtérbe helyező külpolitika, a családközpontú szociálpolitika, a keresztény kultúra védelme.

Mára gyakorlatilag kialakult az új hatalmi struktúra: Oroszország katonailag, Kína gazdaságilag, az Egyesült Államok pedig mindkét területen meghatározó tényező. Az új világrend azonban úgy teljes pillanatnyilag, hogy ott van még a leszakadó Európai Unió és a feltörekvő India. 

Nekünk elsőrendű érdekünk egy értékrendjét helyreállító és nemzeti érdekegyeztetésen alapuló Európa megerősítése. Nem lehet kifogásunk az ellen sem, hogy a gazdag kultúrájú és értékes történelmi hagyományokkal rendelkező India felvirágozzék, belépjen földgolyónk hatalmi struktúrájába. (Kis országok számára minél többpólusú a világ, annál könnyebb lavírozni benne.) Donald Trump pörgő, naponta új bombameglepetésekkel előrukkoló tevékenysége felgyorsította a többpólusú világ kialakulását. Hazánk kis hajója pedig magabiztosan mozog a XXI. század világpolitikai tengerén.

A szerző volt országgyűlési képviselő, volt nagykövet

