Káoszimádók

Őszintén szólva nem lepett meg – feltehetően másokat sem –, hogy a minapi újságokban azt olvashattuk, komoly figyelmeztetést kapott a magyar politika. A Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője, bizonyos Marcin Romanowski írt arról lapunkban, hogy a lengyelek példájából érdemes tanulni, avagy inkább résen lenni, mert hazánk úgy járhat, mint a lengyelek. Pontosan idézem őt: „Brüsszel zsarolási mechanizmust alkalmaz azon uniós tagállamokkal és politikai erőkkel szemben, amelyek az EU szerint veszélyt jelentenek az uniós hatalmi koncentrációra, a korrupt megállapodásokra és az ideológiai irányvonalra. A politikus úgy látja, Magyarországra is ez vár, ha nem lesz résen.” Nos, az én civil megfigyeléseim azt mutatják, hogy a magyar politika jelenlegi vezetői azért résen vannak, hiszen – tán nevükben is mondhatom – megjárták már a hadak útját, ami a brüsszeli velejéig romlott és igazságtalan politikai szereplők viselkedését, döntéseit és arcátlan, ártalmas cselekedeteiket illeti. Tehát nézetem szerint e tekintetben rendben volnánk, csakhogy naponta kell tapasztalnunk, hogy a mesterséges káoszt gyártók nem nyugszanak. Nem is fognak, mert érdekük a káosz, mert mint tudjuk, a zavarosban lehet legészrevétlenebbül halászni. Szerintem ilyen időket élünk most. Venezuelától Grönlandig és még tovább. Már csak azért is, mert nem új keletű és Brüsszelen át a Közel- és Távol-Keletig több példa van arra, hogy a káoszkeltés, a zavarosban halászás hasznára lehet a világ fura urainak. Jó tehát ilyenkor résen lenni, ebben egyetérthetünk a lengyel politikussal, mint ahogy abban is, hogy nem szabad engedni a kormányváltást kierőszakolni próbáló törekvéseknek. Márpedig ilyen törekvések bőséggel vannak. Elég a tiszások és a mögéjük beálló „szakértők” munkálkodására, ajánlásaikra gondolnunk, hiszen ők naponta ontják a jó tanácsokat, hogyan kellene szerintük megváltoztatni mindazt, amit ők meg akarnak változtatni.

Jó okunk van azt feltételezni, hogy céljaik elérése érdekében a káoszkeltés is a módszereik közé tartozik. Menjünk csak vissza egy kicsit az időben! Már csak azért is, mert 2014-ben jelent meg néhai Lovas István újságíró kollégánk tollából az a mondat, miszerint: „az egész nyugati világ alig várja, hogy Magyarországon véres polgárháború robbanjon ki”. Először mélyen meglepődtünk, aztán rájöttünk, hogy igaza van. Lovas idézte ebben a cikkben a svájci Neue Zürcher Zeitung cikkét, mely Orbán, takarodj! címmel jelent meg az idő tájt. Azt nem tudtuk meg, miért is kellene takarodnia, de a káoszkeltés bizony már megkezdődött jó tizenkét évvel ezelőtt, ha nem még annál is régebben. S bizony már akkor rájöttünk nagy nehezen, hogy háborúpárti fenekedők markába kerültünk. S jórészt máig is ott vagyunk.