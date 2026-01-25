Káoszimádók

idezojelek
Nem árt néha eltenni régi cikkeket, hangfelvételeket, s rájönni arra, hogy a homályban mifajta befolyásolási törekvésekkel kísérleteztek a káoszkeltők már jó ideje.

Kondor Katalin
2026. 01. 25. 6:55
Őszintén szólva nem lepett meg – feltehetően másokat sem –, hogy a minapi újságokban azt olvashattuk, komoly figyelmeztetést kapott a magyar politika. A Magyar–Lengyel Szabadság Intézet vezetője, bizonyos Marcin Romanowski írt arról lapunkban, hogy a lengyelek példájából érdemes tanulni, avagy inkább résen lenni, mert hazánk úgy járhat, mint a lengyelek. Pontosan idézem őt: „Brüsszel zsarolási mechanizmust alkalmaz azon uniós tagállamokkal és politikai erőkkel szemben, amelyek az EU szerint veszélyt jelentenek az uniós hatalmi koncentrációra, a korrupt megállapodásokra és az ideológiai irányvonalra. A politikus úgy látja, Magyarországra is ez vár, ha nem lesz résen.” Nos, az én civil megfigyeléseim azt mutatják, hogy a magyar politika jelenlegi vezetői azért résen vannak, hiszen – tán nevükben is mondhatom – megjárták már a hadak útját, ami a brüsszeli velejéig romlott és igazságtalan politikai szereplők viselkedését, döntéseit és arcátlan, ártalmas cselekedeteiket illeti. Tehát nézetem szerint e tekintetben rendben volnánk, csakhogy naponta kell tapasztalnunk, hogy a mesterséges káoszt gyártók nem nyugszanak. Nem is fognak, mert érdekük a káosz, mert mint tudjuk, a zavarosban lehet legészrevétlenebbül halászni. Szerintem ilyen időket élünk most. Venezuelától Grönlandig és még tovább. Már csak azért is, mert nem új keletű és Brüsszelen át a Közel- és Távol-Keletig több példa van arra, hogy a káoszkeltés, a zavarosban halászás hasznára lehet a világ fura urainak. Jó tehát ilyenkor résen lenni, ebben egyetérthetünk a lengyel politikussal, mint ahogy abban is, hogy nem szabad engedni a kormányváltást kierőszakolni próbáló törekvéseknek. Márpedig ilyen törekvések bőséggel vannak. Elég a tiszások és a mögéjük beálló „szakértők” munkálkodására, ajánlásaikra gondolnunk, hiszen ők naponta ontják a jó tanácsokat, hogyan kellene szerintük megváltoztatni mindazt, amit ők meg akarnak változtatni.

Jó okunk van azt feltételezni, hogy céljaik elérése érdekében a káoszkeltés is a módszereik közé tartozik. Menjünk csak vissza egy kicsit az időben! Már csak azért is, mert 2014-ben jelent meg néhai Lovas István újságíró kollégánk tollából az a mondat, miszerint: „az egész nyugati világ alig várja, hogy Magyarországon véres polgárháború robbanjon ki”. Először mélyen meglepődtünk, aztán rájöttünk, hogy igaza van. Lovas idézte ebben a cikkben a svájci Neue Zürcher Zeitung cikkét, mely Orbán, takarodj! címmel jelent meg az idő tájt. Azt nem tudtuk meg, miért is kellene takarodnia, de a káoszkeltés bizony már megkezdődött jó tizenkét évvel ezelőtt, ha nem még annál is régebben. S bizony már akkor rájöttünk nagy nehezen, hogy háborúpárti fenekedők markába kerültünk. S jórészt máig is ott vagyunk.

Nem árt néha eltenni régi cikkeket, hangfelvételeket, s rájönni arra, hogy a homályban mifajta befolyásolási törekvésekkel kísérleteztek a káoszkeltők már jó ideje. Mára már nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a világ helyzetét illetően jól dolgoztak. Ukrajnától a Közel-Keleten át Venezueláig. A káoszkeltés tehát az egész világot behálózta. S ki tagadhatná, hogy kapóra jött e tekintetben az orosz–ukrán háború? Hiszen lehet naponta álhíreket gyártani, kötelező félrevezető fotókat nyilvánosságra hozni, gázvezetéket robbantgatni, hazudni, lopni, korruptnak lenni, csak minél zavarosabb legyen a világ! No meg hogy lehessen a németeknél például – ez egy újabb hír – „szükségletalapú és kötelező elemekkel bővülő sorkötelezettséget” elrendelni, miként erről éppen a napokban olvashattunk. Hadd legyen ezzel is még zavarosabb a világ! (Láss csodát, a német nőknél az önkéntességet preferálnák. Mi az, ha nem káoszkeltés ez is?)

Ha meg itthoni példákat akarunk felhozni, akkor itt van, pontosabban itt vannak mostanság azok a jelenségek, melyek egyértelműen arra utalnak, hogy a káoszkeltők már évek óta azt várják, sőt azért „szorítanak”, hogy az egész világ valami véres háborúba süllyedjen. Akkor jönne el igazán az ő idejük, bár sajnos azt a mai időszakra is megállapíthatjuk, hogy a mai világunk is egyfajta gyűlöletvilág, no meg a hazugságok világa. Ezért is működhetnek szorgalmasan a káoszkeltők. Jó lenne erre rácáfolni, de túl sok a bizonyíték arra, hogy ez bizony így van.

Résen kellene lennünk tehát, s meg kellene találni a receptet, a gyógymódot a káoszkeltők ellen. Mert hogy ez idő tájt ők vannak nyeregben, az szerintem tény. Cáfolhatatlan.

A szerző újságíró

