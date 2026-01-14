„Majmolják az ördögöt”

Már a rajt is látványos volt, amikor az Európába igyekvő prókátor megállt a borsodi Putnoknál, hogy híveinek egy katolikus templom közelében hirdessen igét – hordó híján egy kisteherautó platójáról. Trágár elemekkel tűzdelt harcias szózata lázba hozta az egybegyűlteket (legjobban magát az előadót), s elképesztette a templomból kijövő híveket. Az idősebbeket az ötvenes évek tenyérbe mászó Marosán Bucijára emlékeztette a szónok.

Orvosért kiáltott az is, amikor esztendővel később betegünk egyik miskolci fellépésén egy, a miniszterelnököt ábrázoló papírbábot cipelt fel a színpadra, hogy aztán fél órán keresztül vele, az Orbán Viktor-bábbal „vitatkozzon”. (Ismer ilyet a modern klinikai pszichiátria. A súlyos elváltozás a Napóleon-szindrómából ered, csakhogy ebben az előrehaladott stációban már nem gyógyítható.

Régebben az ápoltakat piócás emberek kezelték, de azokat mindig megharapták, a viperások legtöbbje nem is vállalta… A kór jellemzői: bénult vigyor, véget nem érő fülsértő vonyítás, aritmikus hadonászás, kiszámíthatatlan anyagcsere stb. Duplasoros muszájkabát viselete ajánlott.)

A politikába belebetegedettek históriái nem új keletűek. 1919-ben a tanácskommün Bécsbe menekült kihízott parazitái is ebben szenvedtek. Mályusz Elemér történész A vörös emigráció című könyvéből szinte ordít a jelenkorra is érvényes párhuzam.

„Jól tudják és érzik, hogy békés viszonyok között semmit sem remélhetnek, ezért minden igyekvésük a helyzet felborítása, a belső ellentétek szítása – írja. – Elképesztő igyekezettel megy a gyűlölködés. A fő cél mindenütt a belső ellentétek mélyítése, hogy a felfordulás lehetséges legyen.”

A ragályveszély megmaradt.

Sok a közös a régi kommunista árulók és utódaik között. Mindkettő „a nép nevében” beszél, miközben eltakarítandó csökevénynek tartja például a parasztságot. (A műmessiás most éppen az EU direktívái alapján akarja „korszerű birtokméretbe” – újkori kolhozba – kényszeríteni a saját földjükön gazdálkodókat. Némi júdáspénzért persze. „Egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz, hogy Magyarország megkaphassa az uniós forrásokat.” Megvan?)