idezojelek
Vélemény

„Majmolják az ördögöt”

MÉLYSZÁNTÁS – Magyar Péter személyében ölt testet a lumpenproletariátus emberideálja.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
majmolják ördögtömegmagyarországdemagógpolitikaMagyar Péter 2026. 01. 14. 5:56
Fotó: ATTILA KISBENEDEK
0

Már a rajt is látványos volt, amikor az Európába igyekvő prókátor megállt a borsodi Putnoknál, hogy híveinek egy katolikus templom közelében hirdessen igét – hordó híján egy kisteherautó platójáról. Trágár elemekkel tűzdelt harcias szózata lázba hozta az egybegyűlteket (legjobban magát az előadót), s elképesztette a templomból kijövő híveket. Az idősebbeket az ötvenes évek tenyérbe mászó Marosán Bucijára emlékeztette a szónok. 

Orvosért kiáltott az is, amikor esztendővel később betegünk egyik miskolci fellépésén egy, a miniszterelnököt ábrázoló papírbábot cipelt fel a színpadra, hogy aztán fél órán keresztül vele, az Orbán Viktor-bábbal „vitatkozzon”. (Ismer ilyet a modern klinikai pszichiátria. A súlyos elváltozás a Napóleon-szindrómából ered, csakhogy ebben az előrehaladott stációban már nem gyógyítható. 

Régebben az ápoltakat piócás emberek kezelték, de azokat mindig megharapták, a viperások legtöbbje nem is vállalta… A kór jellemzői: bénult vigyor, véget nem érő fülsértő vonyítás, aritmikus hadonászás, kiszámíthatatlan anyagcsere stb. Duplasoros muszájkabát viselete ajánlott.)

A politikába belebetegedettek históriái nem új keletűek. 1919-ben a tanácskommün Bécsbe menekült kihízott parazitái is ebben szenvedtek. Mályusz Elemér történész A vörös emigráció című könyvéből szinte ordít a jelenkorra is érvényes párhuzam. 

„Jól tudják és érzik, hogy békés viszonyok között semmit sem remélhetnek, ezért minden igyekvésük a helyzet felborítása, a belső ellentétek szítása – írja. – Elképesztő igyekezettel megy a gyűlölködés. A fő cél mindenütt a belső ellentétek mélyítése, hogy a felfordulás lehetséges legyen.” 

A ragályveszély megmaradt.
Sok a közös a régi kommunista árulók és utódaik között. Mindkettő „a nép nevében” beszél, miközben eltakarítandó csökevénynek tartja például a parasztságot. (A műmessiás most éppen az EU direktívái alapján akarja „korszerű birtokméretbe” – újkori kolhozba – kényszeríteni a saját földjükön gazdálkodókat. Némi júdáspénzért persze. „Egy nagyon pici szuverenitásról le kellene mondani ahhoz, hogy Magyarország megkaphassa az uniós forrásokat.” Megvan?)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A kígyók ma is itt kígyóznak közöttünk.

Szó se róla, 

a tömeget demagóg ígéretekkel hergelni és fölhasználni sokaknak sikerült, profán tömegek minden társadalomban jelen voltak és vannak (Odi profanum vulgus et arceo, írta volt Horatius – Gyűlölöm a profán népet és kerülöm). Az együgyű embernek szüksége van bűnbakra, akit kikiálthat minden kudarc okozójának. (Lásd: Görgei Artúr, Tisza István.) 

A mi árulónk is ezt a forgatókönyvet vette elő, éppen csak azt nem tudja a boldogtalan, hogy senki és semmi nem lesz olyan hamar amorf és erőtlen, mint a tömeg. Mert minden, amit a tömeg „akar”, hamarább esik szét, mint amit az egyén akar.

Cicero már Krisztus előtt megmondta: egy nemzet képes túlélni bolond vezetőit, még az ambiciózusait is, de nehéz túlélni a belső hazaárulást. „Az ellenség a határokon kevésbé félelmetes, mert ismert, és nyíltan hordja zászlaját. De az árulók határainkon belül mozognak szabadon, az ő ravasz suttogásuk átoson a sikátorokon, kormány folyosóin is hallhatók.” Portrét is rajzolt a filozófus: 

„Az áruló nem néz ki árulónak, ő a nép nyelvén beszél, a nép arcát, érveit viseli, az emberi természet alantasságához szól, ami minden ember szívében titkon mélyen fekszik. Az áruló elrohasztja a nemzet lelkét, titokban éjjel dolgozik, alattomban aláássa a nemzet pilléreit, fertőzi a politikát, hogy ellenállni sem lehet. A gyilkos nem annyira félelmetes. Az áruló maga a pestis járvány.”

Az irodalom is megemlékezik erről az utálatos figuráról. Amit Vajda János az árulókról ír egy 1860-ban kelt versében (Tavasz felé), azt betűhíven nélkül közzé lehet adni ma is, annyira időszerű: 

„Hol csak azt láthatod, / Hogy majmolják az ördögöt / Hiú alakosok. / S ugyanazok, mindannyian / Hogy törik magukat, / Hogy egymáshoz valahogyan / Ne hasonlítsanak. / Hol nyíltan jár s dicső a gaz, / S úgy nekibátorul, / Hogy a szemérmes jó, igaz / ...Álarc alá szorul.”

Ha majd egykor az utókor történészei, politológusai és gyakorló elmeorvosai elemezni fogják Magyar Péter munkásságát, aligha kerüli el a figyelmüket, hogy ez az űzött tekintetű, reszketeg beteg mindvégig meg volt győződve arról (amúgy helyesen): személyében ölt testet, kiált szoborért a lumpenproletariátus emberideálja.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekbrüsszel

Széles szövetség a magyar úton

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekgravitáció

Fradi-gravitáció: az erő, amivel más is szakítana

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeurópai unió

Nem lóverseny az euróbevezetés

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekamerika

A világtörténelem nagy bunkósbotja

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Koczó Dávid
idezojelekAustralian Open

Djokovics, Sinner és Alcaraz is rekordra hajt, Zverev szabadulna tőle

Koczó Dávid avatarja

Hét magyar teniszező játszik az év első Grand Slam-tornáján.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu