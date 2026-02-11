idezojelek
A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

A családok esetében a védekezés elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása.

Nagy Márton
Fotó: Kurucz Árpád
Egy olyan korszakban, amikor a világgazdaság bizonytalanná és blokkosodóvá válik, a gazdaságpolitikának is igazítania kell a céljain, illetve az eszközein. A jelenlegi, átmenetileg fogyasztásvezérelt magyar gazdasági növekedés épp ebből a logikából következik: az nem ideológiai választás, hanem helyzetfüggő, pragmatikus, ám stratégiai döntés.

Az elmúlt évek külső sokkjai példátlan terhelést róttak az európai gazdaságokra, különösen azokra az országokra, amelyek nyitottak, energiaimport-függők és erősen kötődnek az ipari exporthoz. 

Az első drasztikus sokkot a háború és az elhibázott szankciók miatt bekövetkező energiaválság jelentette, amelynek következtében Magyarország nettó energiaimportjának költsége a 2021-es 6,8 milliárd euróról 2022-re 17,4 milliárd euróra emelkedett.

 Ez a több mint tízmilliárd eurós különbség pedig valós növekedési áldozatot jelentett: ennyivel kevesebb pénz jutott beruházásokra, bérekre vagy technológiai fejlesztésekre.

Ezt a helyzetet tovább nehezítette Magyarország legfontosabb gazdasági partnerének, Németországnak a tartós válsága. A német gazdaság 2023-ban és 2024-ben is recesszió­ban volt – Németországban ezt megelőzően az 1950-es évek óta csak egyszer, 2002–2003-ban fordult elő két egymást követő recessziós év –, de 2025-ben is mindössze 0,2 százalékos növekedést ért el az előzetes adatok szerint. 

A feldolgozóipar, a logisztika, az építőipar és a vendéglátás területén csődhullám bontakozott ki, 2026 januárjára 3,1 millióra emelkedett a munkanélküliek száma Németországban, ami 2014 februárja óta a legmagasabb érték. A német gazdaság nemcsak lassul, hanem sosem látott belső egyensúlyi problémákkal is küzd.

Ez az autóipari és akkumulátoripari kitettségen keresztül súlyosan érinti Magyarországot. A jármű- és alkatrészexport közel harmada közvetlenül Németországba irányul, az akkumulátorexport esetében pedig a német piac súlya még ennél is nagyobb. Az európai autóipar válságát jól jelzi, hogy az elmúlt két évben több mint százezer munkahely megszüntetését jelentették be az autóipari beszállítók, miközben a kínai gyártók részesedése az európai újautó-piacon már meghaladja a kilenc százalékot, a teljesen elektromos szegmensben pedig a tizennégy százalékot. A német autógyártók egyszerre szembesülnek a gyenge euró­pai kereslettel, az amerikai vámok emelkedésével és a kínai árversennyel. Ez a környezet nem kedvez a klasszikus exportvezérelt növekedési modellnek.

Ilyen adottságok mellett a hazai beruházások visszafogottsága külső kényszerként adódik. 

Ha az autóipar az elmúlt években a korábbi trendeknek megfelelően tovább bővült volna és a korábban bejelentett autóipari beruházások is az eredeti ütemterv szerint álltak volna termelésbe, akkor a magyar GDP ma 34 százalékkal magasabb szinten is lehetne,

 a beszállítói láncokon és más közvetett csatornákon keresztül érvényesülő áttételes hatásokat is figyelembe véve. Az autóipar gyengélkedése következtében az állam bevételei 12001400 milliárd forinttal maradtak el a várttól a vállalati és munkavállalói adók, valamint a fogyasztáshoz kapcsolódó bevételek terén. Ez világosan mutatja, hogy a növekedési fékek döntően kívülről érkeznek.

A magyar gazdaságpolitika mozgástere ebben a környezetben ott nyílt meg, ahol a külső sokkok kevésbé érvényesülnek, mégpedig a belső keresletnél. A fogyasztás felértékelődése persze nem egy új, hosszú távú, ideális növekedési modellként jelent meg, sokkal inkább stabilizációs funkciót kapott. Rendkívül sikeresen: 

a magyar háztartások fogyasztási kiadásainak növekedése 2024-ben és 2025 első három negyedévében az Európai Unió élmezőnyébe tartozott. A belső keresletet így jelentős mértékben sikerült megtámasztanunk, a fogyasztás az elmúlt években nagyságrendileg két százalékpontos hozzájárulást adott a növekedéshez, így ki is tudtuk védeni a recessziót.

Érdemes felidézni a jellemzően posztkeynesiánus ihletésű megközelítést, amely szerint a gazdaság dinamikája bizonyos esetekben bérvezérelt (wage-led) lehet: ilyenkor a bérhányad növekedése a fogyasztás élénkítésén keresztül pozitívan hat a kibocsátásra. A 2010-es évektől a közgazdasági gondolkodás ehhez mindinkább hozzáteszi a hiszterézis és a potenciális kibocsátás „megmentésének” gondolatát, vagyis azt, hogy tartósan gyenge kereslet mellett nemcsak a tényleges kibocsátás marad el, hanem a később elérhető termelési szint is alacsonyabbá válhat a készségek erodálódása, a kapacitások leépülése, valamint a beruházások és az innováció elmaradása miatt.

Magyarul, a válság nem pusztán átmeneti veszteséget okoz, hanem maradandó sebeket is hagyhat a gazdaság növekedési pályáján. Olyan ez, mintha a gazdaság a válságban „elfelejtené”, hogyan kell növekedni. Ebben a keretben az átmeneti keresletélénkítés segíti a feszes munkaerőpiac fenntartását – nem esnek ki tömegek tartósan a munkából, a cégek pedig nem vesztik el a már betanított munkaerőt –, és erősíti a matchinget, vagyis azt, hogy az álláskeresők és a betöltetlen állások gyorsabban és hatékonyabban találjanak egymásra. E logikába illeszkedik a magas nyomású gazdaság koncepciója is, amely szerint a feszes munkaerőpiac és az erős bérdinamika – az inflációs kockázatok megfelelő kezelése mellett – a kínálati oldal teljesítőképességét is támogatja. A keresletvezérelt növekedés keretében a reálbér-növekedésre épülő fogyasztásbővülés nemcsak a ciklust simítja, hanem a gazdaság hosszabb távú növekedési képességét (potenciálját) is megőrzi.

A jelenlegi magyar gazdaságpolitika védelmi logikája több, egymást erősítő irányban épül fel, és kifejezetten arra törekszik, hogy a külső sokkok ne tudjanak belső gazdasági és társadalmi válsággá alakulni. 

A családok esetében a védelem elsődleges eszköze a jövedelmi biztonság fenntartása, amely nem spontán módon, hanem tudatos beavatkozások eredményeként alakult ki: az átlagos nettó reálkeresetnél már 15 százalékot meghaladó növekedés látható 2021-hez képest. 

A jövedelemnövekedés különösen az alacsonyabb keresetűeknél volt gyors, amit a minimálbér és a garantált bérminimum emelése is támogatott, így a fogyasztás bázisa nem szűkült, hanem szélesedett.

Ezt erősíti az anyák szja-mentességének kiterjesztése és a családi adókedvezmény megduplázása, az otthonteremtési és -felújítási támogatások, a rendvédelmi dolgozók részére kifizetésre kerülő fegyverpénz, egyes ágazati bérfejlesztések, a közszolgálati dolgozók otthontámogatása vagy például az Otthon Start program, amelyek közvetlenül növelik a rendelkezésre álló jövedelmet, és tompítják az inflációs sokkok hatását. Ehhez szervesen kapcsolódik a nyugdíjasok védelme is: az inflációkövető és egyéb korrekciók vagy az élelmiszer-utalványok, miközben 2026-tól megkezdődik a 14. havi nyugdíj fokozatos bevezetése, amely tovább erősíti a vásárlóerőt. 

A kormányzati intézkedések a magyar háztartások jövedelmét összességében idén mintegy kétezermilliárd forinttal, a GDP több mint két százalékával emelik.

A vállalkozások oldalán a védelem kulcsa a kiszámítható finanszírozás és az adóteher mérséklése: a Széchenyi-kártya-program fix háromszázalékos kamatozású hitelei és a Demján Sándor-program egyéb pontjai stabil likviditást biztosítanak egy magas kamatkörnyezetben, miközben a munkáltatói járulékok 2010 óta kevesebb mint felére csökkentek, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatai alapján elfogadott 11 pontos adócsökkentési csomag is érdemben tovább mérsékli a vállalkozások költségeit.

Makroszinten mindezt egy tudatos, jól célzott, rugalmas költségvetési védekezés egészíti ki, ahol a magasabb hiány nem általános osztogatásra, hanem kamattámogatásra, jövedelempótlásra és a gazdaság működőképességének fenntartására szolgál, miközben a lakossághoz kötődő adóbevételek stabilan teljesülnek. 

Ez a többrétegű, új magyar gazdaságvédelmi rendszer – jövedelmi, finanszírozási, árstabilitási és költségvetési eszközökkel – biztosítja, hogy a háború, az energiaársokk és a gyengélkedő európai ipar ne okozzon tartós szerkezeti törést a magyar gazdaságban, azaz a gazdaság alkalmazkodóképessége és működőképessége fennmaradjon.

Végül, de nem utolsósorban az infláció kezelése szintén a stabilizáció része volt. Az árréskorlátozások és az önkéntes árkorlátozó vállalások jelenleg mintegy 1,5 százalékponttal mérséklik az inflációt, amelynek éves átlaga 3,6 százalék körül alakulhat 2026-ban. Mindez közvetlenül erősíti a reáljövedelmeket és a belső keresletet, ezzel párhuzamosan a fogyasztói bizalmi index 2025 közepe óta emelkedő trendet mutat, ami azt jelzi, hogy a háztartások egyre inkább tervezhető jövőképpel rendelkeznek.

A kormányzati gazdaságtámogató intézkedések annak ellenére is hatékony védelmi vonalat tudnak képezni, hogy a monetáris környezet nem feltétlenül növekedéstámogató: a monetáris kondíciók összességében szigo­rúak maradtak, a kimagasló reálkamat a hitelkeresletet és a beruházásokat is fékezi. Emellett az erősödő forintárfolyam az export szempontjából hat kedvezőtlenebbül.

A kritikusok által gyakran emlegetett gazdasági „stagnálás” így valójában egy sikeres védekezésből származó pozitív belső dinamika és egy erős külső fék eredője. 

Ha a fogyasztás nem kapott volna támaszt, a gazdaság jelenleg is recesszióban lenne. A fogyasztásvezérelt növekedés kritikája ezért csak akkor lenne releváns, ha létezett volna egy másik, reálisan választható pálya ugyanebben a környezetben.

 De egy olyan időszakban, amikor az Európában zajló háború és a gyenge uniós vezetés átgondolatlan gazdaságpolitikai döntései miatt a német gazdaság strukturális válságban van, az európai autóipar leépít, az energiaárak magasak és a beruházások halasztódnak, a belső keresletről való lemondás nem fegyelem, hanem gazdaságpolitikai öngyilkosság, a jövő feladása lett volna.

A fogyasztásvezérelt növekedés hosszú távon nem fenntartható gazdasági modell, azonban a gazdaság alapszövetének megóvása miatt szükséges: hiszen megőrizte a foglalkoztatást, a jövedelmi bázist és a belső piac működőképességét egy rendkívül kedvezőtlen külső környezetben. 

A gazdaságunk „növekedési memóriáját” őriztük meg ezzel. A valódi kérdés tehát nem az, hogy miért fogyasztásvezérelt ma a növekedés, hanem az, hogy lesz-e mire beruházásvezérelt modellt építeni holnap.

A mostani pálya természetesen nem a végállomás. A következő időszak arra teremt lehetőséget, hogy a magyar gazdaságpolitikai filozófiát megőrizve egy megújult növekedési modellt alakítsunk ki. Az energiaválságok és geopolitikai konfliktusok jelentette fenyegetés továbbra is fennáll, az importigényes ágazatok sérülékenyek, miközben szinte teljes a foglalkoztatottság. Így a következő növekedési korszak a termelékenység javítására, a magasabb hazai hozzáadott értékre, a tudásintenzív ágazatokra és a méretugrást végrehajtani képes hazai vállalkozásokra épülhet. Ehhez azonban minden eddiginél stabilabb társadalmi és gazdasági alap szükséges, valamint az is, hogy távol tartsuk magunkat a szomszédunkban zajló háborútól – ez a gazdasági tétje a tavaszi választásoknak. Sokat segítene az is, ha Trump elnöknek sikerülne elérnie, hogy végre befejeződjön a háború.

A szerző Magyarország nemzetgazdasági minisztere

