A patrióták megtalálták a magyar gazdaságvédelem receptjét

Egy olyan korszakban, amikor a világgazdaság bizonytalanná és blokkosodóvá válik, a gazdaságpolitikának is igazítania kell a céljain, illetve az eszközein. A jelenlegi, átmenetileg fogyasztásvezérelt magyar gazdasági növekedés épp ebből a logikából következik: az nem ideológiai választás, hanem helyzetfüggő, pragmatikus, ám stratégiai döntés.

Az elmúlt évek külső sokkjai példátlan terhelést róttak az európai gazdaságokra, különösen azokra az országokra, amelyek nyitottak, energiaimport-függők és erősen kötődnek az ipari exporthoz.

Az első drasztikus sokkot a háború és az elhibázott szankciók miatt bekövetkező energiaválság jelentette, amelynek következtében Magyarország nettó energiaimportjának költsége a 2021-es 6,8 milliárd euróról 2022-re 17,4 milliárd euróra emelkedett.

Ez a több mint tízmilliárd eurós különbség pedig valós növekedési áldozatot jelentett: ennyivel kevesebb pénz jutott beruházásokra, bérekre vagy technológiai fejlesztésekre.

Ezt a helyzetet tovább nehezítette Magyarország legfontosabb gazdasági partnerének, Németországnak a tartós válsága. A német gazdaság 2023-ban és 2024-ben is recesszió­ban volt – Németországban ezt megelőzően az 1950-es évek óta csak egyszer, 2002–2003-ban fordult elő két egymást követő recessziós év –, de 2025-ben is mindössze 0,2 százalékos növekedést ért el az előzetes adatok szerint.

A feldolgozóipar, a logisztika, az építőipar és a vendéglátás területén csődhullám bontakozott ki, 2026 januárjára 3,1 millióra emelkedett a munkanélküliek száma Németországban, ami 2014 februárja óta a legmagasabb érték. A német gazdaság nemcsak lassul, hanem sosem látott belső egyensúlyi problémákkal is küzd.

Ez az autóipari és akkumulátoripari kitettségen keresztül súlyosan érinti Magyarországot. A jármű- és alkatrészexport közel harmada közvetlenül Németországba irányul, az akkumulátorexport esetében pedig a német piac súlya még ennél is nagyobb. Az európai autóipar válságát jól jelzi, hogy az elmúlt két évben több mint százezer munkahely megszüntetését jelentették be az autóipari beszállítók, miközben a kínai gyártók részesedése az európai újautó-piacon már meghaladja a kilenc százalékot, a teljesen elektromos szegmensben pedig a tizennégy százalékot. A német autógyártók egyszerre szembesülnek a gyenge euró­pai kereslettel, az amerikai vámok emelkedésével és a kínai árversennyel. Ez a környezet nem kedvez a klasszikus exportvezérelt növekedési modellnek.