Pressziós nagykövet

Fiatal nők után koslató ügyvédtől kezdve az egyik elnök idős bácsikáján át hollywoodi producerig érdekes figurákat is küldtek már ide nagykövetnek Washingtonból, de ennyire talán még senkit nem előzött meg a rossz híre, mint Pressmant. Ha a néhai Mark Palmert tekinti a példaképének – akit a rossz nyelvek az amerikaiak SZDSZ-hez akkreditált nagykövetének neveztek –, esetleg André Goodfriendet, aki nemhogy jó barát nem volt, de nagykövet sem (ügyvivő létére képzelte magát birodalmi helytartónak), akkor érdemes belátnia, hogy az ő próbálkozásaik középtávon is eredménytelenek voltak. A papírkosárban végezte az a cédula is, amelyen az Obama-kormány az arcátlanság netovábbjaként megüzente, mely pontokon kell változtatni szerinte a magyar alaptörvényen.

Az amerikai politika igen polarizált, és vele együtt hazánk tengerentúli megítélése is az. Orbán Viktor a héten a jobboldal első számú seregszemléje, a CPAC kiemelt felszólalója lesz Dallasban. A republikánusok még az idén átvehetik a kongresszus irányítását, 2025-ben pedig akár a Fehér Házét is. A magyar–amerikai kapcsolatok azonban addig is fontosak annyira, hogy a demokratákkal való nyilvánvaló ideológiai különbségek – gender, globális minimumadó – dacára is törekedhessünk a fejlesztésükre. A labda Biden emberének a térfelén pattog.

Borítókép: David Pressman (Fotó: EUROPRESS/AFP)