Mikor kiállsz a tömeg elé, akkor bizony mondani kell valamit. Nem lehet csendben ácsorogni, ott az a sok ember arra vár, hogy hallja az igét, amely felvillanyozza őket, lehet helyeselni vagy tiltakozni, tapsolni, füttyögni – ez egy ilyen műfaj. De nem lehet csendben állni. No és persze ezt az ember előre jól átgondolja, akár el is próbálja, abban bízva, hogy az ő fejében élő gyújtó hangú szónoklat az ezerfejű tömeget is ugyanúgy felpaprikázza, mint ahogy az az ábrándképben történik. Majd mikor eljön a pillanat, a szónok azt mondja: „F…szom.”