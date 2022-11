Harc az energiafronton

Még ötöt kell aludnunk ahhoz, hogy életbe lépjen az orosz olajra kivetett uniós embargó. Az orosz nyersolaj uniós importjának tilalma fél évvel a döntés után, azaz december 5-től hatályos. Kérdés csak az, hogy ezt követően ki kerül nehezebb helyzetbe. Ha az elmúlt kilenc hónap tapasztalatából vonjuk le a következtetéseket, akkor a válasz majdhogynem egyértelmű: Európa.

Az bizonyos, hogy Oroszország már talált új vevőket a fekete aranyra. Kína és India is beállt a vásárlók sorába. Azt persze még nem tudjuk, hogy mindez elegendő lesz-e ahhoz, hogy Moszkva ezzel pótolja az európai eladásokat. Ugyanakkor azt sem tudjuk, hogy Európa tudja-e pótolni az orosz olajat. Sajnos nagyon úgy tűnik, hogy az egyenlet végeredménye az uniós közösség szempontjából nem mutat majd biztató képet.

Egy minapi elemzés kiválóan tapintott rá a lényegre. Rámutatott arra az eshetőségre, hogy ha az Európai Unió végül orosz olaj nélkül is megoldja a beszerzéseit, akkor azokért szinte biztosan többet kell fizetni. Ezzel adunk egy jó nagy pofont az inflációnak, amely már most is fejfájást okoz. Ha pedig Oroszország a jövőben is megtalálja a vevőit az olajára, akkor meg adódik a kérdés: mi a fenének kellett kivetni az embargót? Európa azzal sem nyer, ha Moszkva a korábbinál kevesebb energiaforrást tud értékesíteni. Ha csökken az orosz kitermelés, az szűkíti a globális kínálatot. Ez pedig egyáltalán nem kedvez majd Európának.

Az Orbán-kormány a brüsszeli tárgyalásokon sikeresen elérte, hogy Magyarország mentességet kapjon, így a vezetéken érkező olajat nem érinti a tilalom. Az unió átalakuló gazdasági körülményeinek hatásait azonban nem lehet teljesen feltartóztatni a határokon. A túlfuttatott szankciós politika miatt az energiaárak az egekbe emelkedtek, ez pedig évente tízmilliárd eurós hiányt okoz a magyar gazdaságban. Ezért kellett hozzányúlni a csaknem tíz évvel ezelőtt életbe lépett rezsicsökkentéshez is, amely azonban így is havonta mintegy 180 ezer forintos segítséget nyújt a családoknak. Ez éves szinten több mint kétmillió forintot jelent.

A romló körülmények közepette kell fenntartani az ársapkákat is. Európában Magyarországon a legalacsonyabb a benzin és a gázolaj ára, ugyanakkor az sem mindegy, hogy meddig lehet kellő mennyiségben biztosítani az üzemanyagot. Néhány nappal ezelőtt jött a hír, hogy leállt a Barátság kőolajvezeték. Szerencsére nem tartósan, de nincs garancia arra, hogy ez ne ismétlődjön meg. Mindezek tetejében a százhalombattai finomító jelenleg csak 50-55 százalékon képes termelni.