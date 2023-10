Kampánybuli

És most itt van az újabb botrány, az ötmillió forint feletti fővárosi kifizetésekről szóló dokumentumok egyikéből ugyanis kiderült,

a főként kampányízű, Budapestet népszerűsító közösségi programok szervezésére szakosodott Budapest Brand Nonprofit Zrt. legalább másfél milliárd forintot fizetett ki külsős vállalkozóknak idén augusztusig, miközben nem is olyan rég Karácsony Gergely még azzal fenyegetőzött, hogy ha a kormány nem segít, le kell állítani a villamosokat a Nagykörúton.

De ami a lényeg, és amit már a Mártha nevű báró kapcsán is említettünk, hogy a kifizetési listán kik is szerepelnek és milyen megbízásokkal. Természetesen megtaláljuk a megbízottak között az olyan szakembereket, mint a Momentum és Márki-Zay Péter bukott baloldali miniszterelnök-jelölt egykori kampánytanácsadóját. Nyilván azért kapott megbízást tanácsadásra ez a személy a fővárostól is, mert Márki-Zay kampánya rendkívül jól sikerült.

De a kifizetési listán szerepel Karácsony Gergely egykori munkaadója, a Medián is, amely mi másra fordította volna a milliókat, mint közvélemény-kutatásra, ami Hann Endréék esetében sok esetben puszta manipuláció. Emellett szerveztek bulikat a XXII. kerületi momentumosoknak is a fővárosi cég forrásaiból a Duna-parton, vagy vezettek sétafikálást a fővárosban egy külsős szervezet finanszírozásával.

Emellett négyszázmillió (!) forintról kötöttek az adófizetők pénzéből keretszerződést úgynevezett médiavásárlás címén egy társasággal, amelyben tavaly év végén írd és mondd egy személy alkalmazott dolgozott, maga az ügyvezető.

Miközben tehát a baloldal harsányan kiabál arról, hogy szerintük a kormány közpénzből kampányol, maga lépett erre az útra és nem mostanában, csak azt adja, ami a lényege évtizedek óta. Karácsony Gergely pedig jól beilleszkedett strómanként ebbe a sorba, a gyanú szerint nemcsak a haverokat és az elvtársakat eteti milliókkal, hanem félmilliárd forintnyi „adományt” át is moshatott és el is tüntethetett egy álcivil szervezeten keresztül. A fővárosi Városháza pedig az irányítása alatt baloldali kifizetőhellyé vált, még jó, hogy nem adták el Bajnaiék a feje fölül.