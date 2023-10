Lengyel tétek

Ahogy két hete a liberális Progresszív Szlovákia veresége, úgy most a PiS újabb győzelme erősítené meg a migrációellenes álláspontot a visegrádi négyeken belül. Ahogyan azt is, hogy ez a három közép-európai főváros – bizonyos esetekben Prágával kiegészülve – számíthat egymásra az uniót szétfeszítő szuverenitási vitákban, a migráció mellett a jogállamisági és a genderügyekben is.

Nem véletlen, hogy a Polgári Koalíció néven közös platformon induló ellenzék érdekében és holdudvarában ugyanúgy felsorakoztak a nemzetközi érdekcsoportok, amelyek 2020-ban Andrzej Duda konzervatív államfő újraválasztását is igyekeztek megakadályozni, ám sikertelenül.