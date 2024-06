M. P. a Pravdában

Többek között Soros György egy ukrajnai szervezete, valamint a NATO támogatásával hozták létre 2014-ben, már a változásokhoz idomulva, nem sokkal Viktor Janukovics, az oroszbarát ukrán elnök megbuktatása után. Egyik fő támogatója a National Endowment for Democracy amerikai közalapítvány, amely a magyarországi dollárbaloldal 2022-es finanszírozásában is szerepet játszhatott, és amelynek befolyásolási tevékenységére magyar nemzetbiztonsági jelentés is utalt tavaly.

Szidorenko szerint Magyar be fog állni a háborús sorba Ukrajna ügyé­ben. Hogy miért? Mert „megértette, hogy neki európai pénz kell”. Ez igaz lehet, a főszerkesztő pedig már csak tudhatja, mit mire osztanak a kulisszák mögött.

Miközben Szidorenko Magyart szidolozza fényesre, Orbán Viktort is támadja, megpróbálva őt a mélybe rángatni – ezt már abban az interjúban teszi, amelyet egy bő hónapja a Magyar Hangnak adott a kijevi irodájában. (Önmagában ez is érdekes.) A magyar–ukrán kapcsolatok megromlásáért Orbánt hibáztatja meg az előző ukrán elnököt, Petro Porosenkót.

A Jevropejszka Pravda említett finanszírozási hátterével bajos lenne nyíltan előállni az ukrán nacionalista farbával és a kárpátaljai nemzettársaink rovására tomboló magyarellenességgel. Ezért – Porosenkóékra kenve – valamennyit beismer az elukránosításból: „2017-ben nem teljesen korrekt módon fogadták el a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatával kapcsolatos törvényt”.

Csakhogy most már 2024-et írunk, az elnököt meg 2019 óta Volodimir Zelenszkijnek hívják. (Sőt elvben le is járt az ötéves mandátuma, csak éppen a háború miatt nem tartottak új választásokat.) A helyzet nem javult.

Szerhijben, a derék katonában nem a bölcsességet szerethetik leginkább a megbízói. Ha például azzal akarta belopni magát a magyar választópolgárok szívébe, hogy Orbán Viktor híveit „konzervatív, unalmas, nem túl művelt vidékieknek” nevezi, akkor igazán befizethetné a CIA egy kommunikációs gyorstalpalóra.

Magyar Péternek a nyerő vezetéknevéről is áradozik; ezzel az erővel márpedig Magyar Bálintot is nagyon kedvelnünk kellett volna, nem beszélve a Mi Hazánkról, elvégre – a momentumos lányokat leszámítva – ki is ne voksolna a saját hazájára? Ugyanígy lelkesedve beszél a Tisza Pártról, feltehetőleg nem tudva, hogy Márki-Zay Péter 2.0-s szoftverváltozata nem alapította, hanem vette; akkoriban ezt árulták akciósan a Pártok.hu webshopban.

A magyarpéteres, ukrán pravdás sztorit jelzésnek szánhatták az illetékesek, hogy jól olvassuk az „írást a falon”. De hamisan csillan az optikája, rendkívül talmi. Háttérhatalmi.