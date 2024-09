A küzdelem tehát nem valamiféle szilárd hitvallással, humanizmussal felvértezett ellengondolkodók, hanem a társadalom számkivetettjei ellen folyik. Akik a legszívesebben mindent és mindenkit megsemmisítenének pusztán azért, mert az egész eddigi életük kudarc és csalódás.

Ezzel is együtt kell élnünk 2024-ben, de a sok rendellenesség között muszáj szólnunk az efféle nihilizmusról is néhány szót, hiszen a mocsok és a sár lassan teljesen elborít bennünket.

Hanyatló civilizá­ciónkban ők, a modern géprombolók afféle hősök az ellenkultúra híveinek, nem is lehetnek mások, hiszen a halált, a pusztulást és a sötétséget hirdetik. Aki ezt még nem értette meg, valószínűleg azt sem sejti, hogy hatalmi helyzetben mit szoktak tenni a modern géprombolók a békés társadalommal. Hát, pont azt, amire tetszenek gondolni. És sok helyütt hatalmon is vannak, államokat vezetnek, nyíltan hadat üzentek a normalitásnak, végezetül ezt is tegyük hozzá…