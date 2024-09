Virtuális gulág

Az NMHH fölmérése arra is rávilágított, hogy az ifjak álhírfelismerési képessége erőteljesen összefügg szüleik iskolázottságával. Van az a sértő mondás, miszerint „hülye szülőnek hülye gyereke”. Ami persze nem mindig igaz. De ha mégis, és tényleg hülye a gyerek, akkor félő, az életvitelszerű tiktokozás csak súlyosbít az állapotán.

A fiatalok zombisodását látva a nyugati világban egyre több országban korlátozzák vagy tiltják be az iskolai mobilhasználatot.

Ausztráliá­ban hamarosan már csak a 14., illetve 16. életévüket betöltöttek használhatják a közösségi oldalakat.

Anthony Albanese munkáspárti miniszterelnök közölte:

Azt akarom, hogy a gyerekek a focipályákon, az uszodákban és a teniszpályákon legyenek, ne pedig a képernyők előtt. Azt akarjuk, hogy valódi élményeket szerezzenek valódi emberekkel, mert tudjuk, hogy a közösségi média árt a társadalomnak.

Jellemző, hogy náluk az ellenzék is támogatta a törvényt. Miként az Egyesült Államokban, ahol demokraták és republikánusok közösen nyújtottak be törvényjavaslatot, amely előírná: 13 éves kor felett szabad csak közösségi oldalakra regisztrálni.

Magyarországon sajnos nem. Nálunk a honi baloldal csípőből tüzelt az iskolai mobiltelefon-használat szigorítására. A Molnár Áron nevű politikai aktivistájukkal az élen még tüntettek is ellene. Ám úgy tűnik, Ferenc tézise beigazolódott: megunták, hazamentek. Tudniillik nincs az ügyben elég kakaó. (Ebben sincs.) A Nézőpont Intézet friss közvélemény-kutatása szerint a magyarok 84 százaléka támogatja az iskolai mobilhasználat korlátozását. Ez van, ebből sem lesz forradalom.

Mindent egybevetve a baj többrétegű. Nem elég, hogy nyakunkon a demográfiai tél, nem születik elég gyermek – de még azt a keveset, akit hagyunk megszületni, őket is digitális eszközök prédájául vetünk. Cseh Tamás és Bereményi Géza félelme időszerűbb, mint valaha: „Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul.”