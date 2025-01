A börtön ablakában

Az viszont, hogy a szakértői vélemények szerint a fenyegető üzenet arab szóvirágokat tartalmazott ugyan, de angol mondatszerkezetek magyarra fordítását tükrözte, és hogy hasonló eset történt nemrég Szlovákiában is, másra is enged következtetni.

Századunkban a világ minden táján meg kellett ugyanis ismerkednie azzal a modellel is a nemzetbiztonsági, rendőrségi és katonai szakembereknek, amit úgy hívnak: hibrid hadviselés. Ennek bevett metódusai közé tartozik például az úgynevezett proxyháború (amikor a nagyhatalmak nem közvetlenül csapnak össze egymással, hanem bizonyos közvetítő országokon, közvetítő csoportokon keresztül), de vannak ennél „puhább módszerek” is. Az eszköztárba bekerült az álhírterjesztés, a közösségi médiában való machináció, a választásokba való beavatkozás és a mesterséges intelligencia alkalmazása a manipulációkra. És mostanság a bombafenyegetés is, amelyekkel a zavarkeltés, a közbiztonságba vetett hit megingatása a cél.



Nem véletlen, hogy Európában és hazánkban sem ez az első eset az elmúlt évekből, 2022 tavaszán is sorozatos bombariadók voltak Magyarország több helyszínén: ki kellett üríteni többek között bevásárlóközpontokat, a fővárosban a népligeti buszpályaudvart és a Szépművészeti Múzeumot is.

Sokan akkor azt sejtették, mindez azért történt, mert az a Fidesz–KDNP nyerte meg ismét kétharmaddal az országgyűlési választást, amely nem volt hajlandó fegyvereket küldeni az orosz–ukrán háborúba.

De hogy milyen súlyos is a tegnapi bűncselekmény, arról akkor dönthetnek majd, ha elkapják a „levelezőt”, akit nagy erőkkel keres a rendőrség és az elhárítás. Első körben közveszéllyel való fenyegetés gyanúja merült fel, amelyért öt év börtönbüntetés járhat az elítéltnek. Egy feljelentés nyomán azonban az is lehet, hogy terrorcselekménnyel való fenyegetés lesz a vád, amely akár nyolc évvel is büntethető. Ha pedig meghúzódnak a történtek mögött valós politikai szándékok is, nem csak egy futóbolonddal van dolgunk, még súlyosabb is lehet a megtorlás.