idezojelek
A Helyzet

Csurran-cseppen

Gratulálunk a pécsi baloldalnak, mondjuk tőlük pont ezt vártuk.

Szentesi Zöldi László avatarja
Szentesi Zöldi László
Cikk kép: undefined
PécsrapperMajka 2025. 08. 27. 4:58
Fotó: Czinege Melinda / Hajdú-Bihari Napló

Előre szólok: ebben a cikkben más zsebében turkálunk majd. Nem azért, mert gusztusosnak tartjuk, még kevésbé, mert egyébként bármilyen értelemben fontos, hogy ki kivel, mikor, mennyiért, hogyan. Most azonban Majkáról van szó, az ózdi rapperről, akit Pécs városa méltónak talál arra, hogy hozzávágjon nagyjából 15 millió forintot azért, hogy remek show-műsorával fellázítsa a helyieket.

Túlzás volna ez a kijelentés? Hát nem csurran-cseppen éppen? És nem az az ember nyomja fullba a kretént a remélt bevételért, meg úgy mindenért, amit arról az oldalról kapott, mióta kijött a barlangból, izé, a villából, akinek örökké hálásnak illik lennie? Persze, a Vörös Segélyből mindig is csurran-cseppen annak, aki felemeli a zászlójukat. Közben pedig megy az össznépi jajveszékelés, hogy a szemét kormány kivéreztette az önkormányzatokat, és diktatúra van itt, meg hogy szólni, nézni, beszélni sem szabad. Bezzeg amikor feltűnik az ózdi előember, akkor borul a pénztár, Pécs pedig fizet, ahogy kell, és mindenki szemérmesen elfordul, mintha a látvány nem volna hányingert keltő.

Aki most idecitálná a művészi szabadságot, vagy azt, hogy amit ez az ember előad, az bizony érték, azért hazudik, mert itt semmiféle esztétikáról nincs szó, vegytiszta üzlet az egész. 

Majkát nem azért hívják meg Pécsre, mert olyan jó, hanem azért, mert akik meghívták, ki akarják lökni a saját színpadukra, beledörgölni a kormánypárti szavazók és úgy egyáltalán mindenki arcába, hogy ők ezt megtehetik. 

Akkor is, ha Majka az egyik legdrágább előadó (jaj, tudom, majd újra sírni kezd, hogy az a 15 millió nem is annyi, neki alig marad, na ezt inkább hagyjuk, sok szegény család elfogadná egy teljes évre az ő egyetlen fellépési díját). Akkor is, ha senkit nem kérdeztek meg arról, szeretnének-e beszólogatós közéleti rappelést a városukban. Akkor sem, ha egy normális országban a történtek után ezt az alakot egyetlen magára adó önkormányzat sem hívná meg. És nem azért, mert lázad, mint a diktatúrában a Beatrice vagy a CPg, hanem azért, mert demokráciában élünk, és a színpadon megejtett politikai agitációra akár előzetesen is nemet mondhatunk.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hadd figyelmeztessek továbbá arra, amit menetrend szerint el szoktak mondani a túloldalon: aggódjunk közösen egy kicsit a saját vagyonunkért, jó? Pécs városa ugyanis momentán a mi pénzünkből, figyelem, a mi adónkból fizeti Majkát. Olyan forrásból, amit a pécsieknek is oda lehetne adni, borítékban vagy éppen zsebbe gyűrve. Vagy ez most nem olyan fontos?

A végére hagytam a legjobbat, ami már nem egyszerűen felháborító, hanem gyomorforgató: Pécs városa állítólag most igyekszik éppen a csődbe. Már meglebegtették, hogy nem jut pénz a dolgozóiknak, a sofőrök béremelését sem biztosítják, valamint kölcsönért folyamodnak, mert üres a kassza. Üres egy frászt: aki a kamra kulcsát őrzi, annak mindig tele a hasa. Felesleges tehát a szöveg, hogy a kormány elvette a pénzüket, hiszen simán kicsengetik Majkának, bármennyit kér – nem kell a parasztvakítás, tényleg hagyjuk ezt.

Ennyit erről az egészről... Szégyellhetnétek magatokat! Nem is elsősorban a színpadon hadonászó, vakkantgató proli, ő olyan, amilyen, inkább azok, akik módszeresen kifosztják és becsapják a saját polgáraikat. Akiknek a közéleti képviselete pedig állítólag a feladatuk volna. Gratulálunk a pécsi baloldalnak, mondjuk tőlük pont ezt vártuk. Csak aztán a pécsiek se feledjék ezt a becstelen színjátékot, amikor elérkezik az idő, hogy elzavarják ezeket a hatalomból.
 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelektömeg

Pogány Induló – ki szív eleget?

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekkultúrharc

Ma a tűzijáték, holnap a légkondi

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekkormány

Hollandia aggasztó kormányozhatatlansága

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelektűzijáték

Éljen gusztus 20., kotmányunk ünnepe!

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

P.Fülöp Gábor
idezojelekkajak-kenu

Harapásokat érzékelt, valami megmozdult a kenuban

P.Fülöp Gábor avatarja

Ifjabb Foltán László szövetségi kapitány szerint az érmek jó visszajelzések, elárulta, miért örül a negyedik-ötödik helyezéseknek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu