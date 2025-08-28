Lábon lőve

Szép lassan azért csak körvonalazódik, mit tenne az országgal Magyar Péter, ha ő állhatna a DJ-pultnál. Meglehet, másfél évig talán elegendő volt az Út a börtönbe programmal, egykori munkaadói vagyonának einstandolásával, leszámolással, patakvérrel meg az újságírók lakhatásának, fizetésének való utánajárással házalni. Vagy éppen járó motorú kormányrepülőkről, kémtollakról, internetzavaró walkie-talkie-król, kétezer őt figyelő titkosszolgáról, Aszad-gépről szóló holtbiztos infókkal.

Ám mostanra ez már kevés. Oda az újdonság varázsa, múlóban a hipnózis. Egyre több rajongó ráeszmél, hogy kedvenc Cipollájuk valójában nem varázslatot hajt végre, csupán ténfereg a színpadon furcsán foltos, feszülős nadrágban.

Egy szó, mint száz: a Konteómessiás kevésbé ájult rajongói is epekedve várnának végre valamiféle cselekvési tervet, komolyan vehető programpontokat rajongásuk tárgyától. Ugyan mire készül, ha netán úgy alakul. Így hát Péter és „szakértői” stábja elkezdett (vagy legalábbis: próbál) ötletelni. Mindeközben (az ötleteléstől talán nem függetlenül) a görbék egyre csak konyulnak lefelé. Nem lennénk most Pulai András helyében…

Augusztus 20-i ünnepi szentbeszédében például haladéktalanul bejelentette a Tisza-vezér: amennyiben és netán kormányra kerül, akkor 2035-re teljesen megszabadítja Magyarországot a rettenetes orosz energiától. Tudniillik ez ma Magyarország legnagyobb gondja: az olcsó orosz kőolaj és földgáz. Ettől versenyképes és erős a gazdaság, emiatt nálunk a legalacsonyabb a rezsi egész Európában. Pfuj! Haladéktalanul el kell tehát vágnunk a köldökzsinórt „Putylertől” meg az ő tömeggyilkos energiahordozóitól, hogy végre élvezhessük az orosznál háromszor, négyszer drágább amerikai palagáz jótékony élettani hatásait a mindennapokban. Minek nekünk alacsony rezsi? Korábban a tiszás „szakértők” is világossá tették (Petschnigtől Bódisig), hogy ez nem helyénvaló. Felesleges luxizás. Minél többet fizetsz, hogy „kifűtsd” a lakást – annál jobb ember vagy. Ha meg drága lesz a benzin, inkább rollerozz!