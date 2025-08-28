Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

idezojelek
A Helyzet

Lábon lőve

Nem árt észben tartani: négyévente mindig csak egyetlen rossz döntés választ el minket a katasztrófától.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
2025. 08. 28. 4:58

Szép lassan azért csak körvonalazódik, mit tenne az országgal Magyar Péter, ha ő állhatna a DJ-pultnál. Meglehet, másfél évig talán elegendő volt az Út a börtönbe programmal, egykori munkaadói vagyonának einstandolásával, leszámolással, patakvérrel meg az újságírók lakhatásának, fizetésének való utánajárással házalni. Vagy éppen járó motorú kormányrepülőkről, kémtollakról, internetzavaró walkie-talkie-król, kétezer őt figyelő titkosszolgáról, Aszad-gépről szóló holtbiztos infókkal. 

Ám mostanra ez már kevés. Oda az újdonság varázsa, múlóban a hipnózis. Egyre több rajongó ráeszmél, hogy kedvenc Cipollájuk valójában nem varázslatot hajt végre, csupán ténfereg a színpadon furcsán foltos, feszülős nadrágban.

Egy szó, mint száz: a Konteómessiás kevésbé ájult rajongói is epekedve várnának végre valamiféle cselekvési tervet, komolyan vehető programpontokat rajongásuk tárgyától. Ugyan mire készül, ha netán úgy alakul. Így hát Péter és „szakértői” stábja elkezdett (vagy legalábbis: próbál) ötletelni. Mindeközben (az ötleteléstől talán nem függetlenül) a görbék egyre csak konyulnak lefelé. Nem lennénk most Pulai András helyében…

Augusztus 20-i ünnepi szentbeszédében például haladéktalanul bejelentette a Tisza-vezér: amennyiben és netán kormányra kerül, akkor 2035-re teljesen megszabadítja Magyarországot a rettenetes orosz energiától. Tudniillik ez ma Magyarország legnagyobb gondja: az olcsó orosz kőolaj és földgáz. Ettől versenyképes és erős a gazdaság, emiatt nálunk a legalacsonyabb a rezsi egész Európában. Pfuj! Haladéktalanul el kell tehát vágnunk a köldökzsinórt „Putylertől” meg az ő tömeggyilkos energiahordozóitól, hogy végre élvezhessük az orosznál háromszor, négyszer drágább amerikai palagáz jótékony élettani hatásait a mindennapokban. Minek nekünk alacsony rezsi? Korábban a tiszás „szakértők” is világossá tették (Petschnigtől Bódisig), hogy ez nem helyénvaló. Felesleges luxizás. Minél többet fizetsz, hogy „kifűtsd” a lakást – annál jobb ember vagy. Ha meg drága lesz a benzin, inkább rollerozz!

Apró gubancok persze, akadnak Magyar Péter elméletével, de minek terhelnénk őt a kekeckedésünkkel. Tengeri kikötőnk például köztudottan sok van, így elég nehéz fogadni az amerikai palagázt, amiből ráadásul nincs is elegendő. De legalább mocskosul drága. A horvát kőolajvezeték pedig szűk, elégtelen, a tranzitdíja pedig szintén mocskosul drága. Sebaj, Pétert nem érdekli. Megkapta az itinert Webertől, és szavalja. A jóemberkedés(nek hazudott ostobaság) nyilván fontosabb. 

Az is nyilván csak a Putyin-bérenc propagandistáknak juthat eszükbe, hogy ha a jelenlegi két irány helyett csak egy irányból (Horvátország felől) kapnánk a mannát, akkor nem energiafüggetlenek lennénk, hanem kiszolgáltatottabbak. Lábon lennénk lőve, mint a németek az Északi Áramlat fölrobbantásával. Ahogy nézem, éppen ez a cél.

A Tisza kiszivárgott adóelképzelései is hasonló bölcsességet tükröznek. Az Index birtokába került iromány szerint visszahoznák a 2010 előtti, Gyurcsány- és Bajnai-féle daliás, progresszív adózást, a háromkulcsos jövedelemadórendszert. Elvégre olyan jól működött… Mindez a munkavállalók körülbelül kétharmadát érintené hátrányosan. Még az átlagbér környékén keresők is több tízezer forintot buknának havonta. A középosztály, az átlagnál jobban keresők, például az orvosok, mentőtisztek pedig százezreket. Mennek majd a lecsóba.

Nem árt észben tartani: négyévente mindig csak egyetlen rossz döntés választ el minket a katasztrófától.


