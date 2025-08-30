„De nem tudnak, mert alkalmatlan mindegyik, beszélni sem tud semelyik. Az egyik az így fogja a mikrofont, és így remeg a csávó, ilyen, ilyen teljesen készen van” – alázta porig a saját európai parlamenti képviselőjelöltjét Magyar Péter a volt barátnője, Vogel Evelin által készített, tavaly nyilvánosságra került hangfelvételen. A Tisza Párt magát igen magas polcon elhelyező elnöke a beszélgetés során azonnal levonta a következtetést:

Totál antitalentum politikailag mindegyik, és én csinálok mindegyikből EP-képviselőt.

Magyar Péter tavaly év eleji felbukkanása óta a helyzet változatlan. A Tisza Párt egyszemélyes médiapárt, amelynek hisztis, toporzékoló vezére nem bízik semmiben, senkiben, hiszen, mint a narcisztikus személyiség iskolapéldája:

senki sem lehet nála jobb, okosabb, szebb.

Az eredetileg kertésznek készülő – bárcsak sikerült volna neki – Magyar által a Tisza Pártban gyakorolt szellemi rémuralom elkerülhetetlenül totális bizalomhiányhoz vezetett, amit jól mutat, hogy a szervezeti és kommunikációs válságra csak egy válasz van, politikustársait letiltotta a nyilatkozatokról és a nyilvános szereplésekről. A párt önállóan megszólaló képviselői sorra hallgatásra ítéltetnek. Várhatjuk, hogy a választások utánra tervezett Tisza-adó nyilvánosságra kerülése okozta felháborodást követően akár Tarr „Exlelkész” Zoltán alelnök, akár Dálnoki „Progresszív” Áron önállóan megjelenhet, megszólalhat.