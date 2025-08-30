idezojelek
A Helyzet

Toporzékoló

Az eredetileg kertésznek készülő – bárcsak sikerült volna neki – Magyar által a Tisza Pártban gyakorolt szellemi rémuralom elkerülhetetlenül totális bizalomhiányhoz vezetett.

„De nem tudnak, mert alkalmatlan mindegyik, beszélni sem tud semelyik. Az egyik az így fogja a mikrofont, és így remeg a csávó, ilyen, ilyen teljesen készen van” – alázta porig a saját európai parlamenti képviselőjelöltjét Magyar Péter a volt barátnője, Vogel Evelin által készített, tavaly nyilvánosságra került hangfelvételen. A Tisza Párt magát igen magas polcon elhelyező elnöke a beszélgetés során azonnal levonta a következtetést: 

Totál antitalentum politikailag mindegyik, és én csinálok mindegyikből EP-képviselőt.

Magyar Péter tavaly év eleji felbukkanása óta a helyzet változatlan. A Tisza Párt egyszemélyes médiapárt, amelynek hisztis, toporzékoló vezére nem bízik semmiben, senkiben, hiszen, mint a narcisztikus személyiség iskolapéldája: 

senki sem lehet nála jobb, okosabb, szebb.

Az eredetileg kertésznek készülő – bárcsak sikerült volna neki – Magyar által a Tisza Pártban gyakorolt szellemi rémuralom elkerülhetetlenül totális bizalomhiányhoz vezetett, amit jól mutat, hogy a szervezeti és kommunikációs válságra csak egy válasz van, politikustársait letiltotta a nyilatkozatokról és a nyilvános szereplésekről. A párt önállóan megszólaló képviselői sorra hallgatásra ítéltetnek. Várhatjuk, hogy a választások utánra tervezett Tisza-adó nyilvánosságra kerülése okozta felháborodást követően akár Tarr „Exlelkész” Zoltán alelnök, akár Dálnoki „Progresszív” Áron önállóan megjelenhet, megszólalhat. 

Sorsuk vagy a hallgatás lesz, vagy mint a milliárdos luxusvillaügyével, közpénzen tett zsírleszívásával, Szlava Ukrajini!-zésével lebukott Ruszin-Szendi Romulusz esetében a színpadi rövid póráz.

És nem csak a politikatörténetben toka- vagy zsírtábornokként bevonult Ruszin-Szendi járt már így. Az ingatlanmilliomos Kollár Kinga is maximum prolihergelő Facebook-bejegyzéseket tehet, miután nyilvánosságra került Magyarország-ellenes felszólalása az EP-ben. A nagy reménység, Kulja András is eltűnt Magyar Péter egyre nagyobb étvágyú politikussüllyesztőjében. A médiadoki rendkívül könnyűnek találtatott a Takács Péter egészségügyi államtitkárral folytatott első, egyben utolsó nyilvános vitán, ahol szemtől szembe mérkőzhetett meg tiszás és kormánypárti politikus. Némi háttérbeli toporzékolás, nadrágszíj-csattogtatás után szintén kuss lett a neve Radnai Márknak, aki szerint Magyar szülei valamit 

g…cire elb…sztak, mert képtelen szeretni, nem tanították meg rá.

Ezért tesz mindenkit áldozatszerepbe, ezért köt bele még azokba is, akiket állítólag „szeret”. Hol van Nagy Ervin, a hűséges, egyes számú Sancho Panza, aki augusztus elején még cáfolni próbálta a Magyar Nemzet meglátását, hogy hónapok óta eltűnt Magyar mellől, igaz, azóta sem tért vissza mellé.
Az egyszemélyes Beavis and Butthead show-t nyomó Magyar Péter kevesebb mint nyolc hónappal az országgyűlési választások előtt egyre inkább a pártja egyetlen politikai aktivistájának tűnik, mint a Tisza Párt vezetőjének. A magát szerényen csak The Mannek nevező Magyarnak nem sikerült az elmúlt másfél évben munkatársaiból csapatot alakítania, és ezek után az sem biztos, hogy mozgalma szakadás nélkül túl fogja élni az egyre csak halogatott egyéni jelöltállítást. 

Minden jel szerint rövidesen már csak a Tisza Párt elnökének látványos hisztirohamairól, toporzékolásról, mindenki le-, feljelentéséről, kirúgásáról fognak szólni a hírek.

 A magyar politikai élet túlkoros toporzékoló óvodása végleg elszabadul, és csak idő kérdése, hogy felkenődjön a csoportszoba bordásfalára. Van még 225 nap, élvezzük ki, mutassuk meg mindenkinek, tiszásnak, nem tiszásnak, nagy és kis képernyőn, minden oldalon, hullámhosszon!
 

 

