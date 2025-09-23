idezojelek
A Helyzet

Bokros Lajos Tiszája

Ők, mint a mesebeli dementorok, ezzel táplálkoznak: elszívják a magyarok jókedvét.

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
2025. 09. 23.

Az (is) a baj Orbánékkal, hogy túl sok pénzt adnak a vállalkozásoknak – mutatott rá a minap Magyar Péter közgazdasági szakreferense, bizonyos Kármán András. Róla azt érdemes tudni elöljáróban, hogy valószínűleg ugyanolyan sértett ember, mint a tiszás élcsapat majd mindegyik tagja: a zűrös ügyei miatt kirúgott vezérkari főnöktől a bukott MOB-elnökön át a miniszteri székért hiába teperő focistafeleségig. 

Kármán 2010-től 2011-ig a második Orbán-kormány államtitkára volt, és ha igazak a hírek, azért tették idejekorán lapátra, mert nehezményezte az IMF elzavarását. Ő talán még marasztalta volna a legendásan humanista valutaalapot, amelynek nyomvonalát gyakorta koldusbotra jutott, adósrabszolgaságba hajszolt államok szegélyezik. Azok, amelyek végrehajtották a hitelek feltételéül szabott „reformokat”, az ilyen-olyan Bokros-csomagokat. 

A távozó államtitkár később az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál, majd az Ersténél számolgatta a betétesek milliárdjait. Most meg fölcsapott az ­Övcsatos pénzügyi szakértőjének, és sokallja a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatást. A vállalkozások meg, gondolom, Kármánt sokallják.

Kármán bankár minapi előadásában az egyik táblázathoz (amely szerint az Európai Unióban hazánk adta GDP-arányosan a legtöbb állami támogatást a vállalkozásoknak 2023-ban) a következő kommentárt fűzte: „Kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya, amit csak részben magyaráznak az EU-s támogatások.” Világos. Tehát nem szabad ennyit adni, szégyelljék magukat Orbánék! Ha túl sok pénzt adunk a cégeknek, a végén még jól megy majd nekik, újabb munkavállalókat tudnak fölvenni, bővülnek, fejlesztenek, lesz nyereségük meg ilyesmi. Ez nonszensz – legalábbis Brüsszel legfrissebb helyi kirendeltsége, a Tisza Párt szerint. A megoldás, hogy nem adunk nekik semmit, tartsa el őket a „szent piac”, továbbá küzdjenek és bízva bízzanak. Ahogyan 2010 előtt. Akkoriban nem volt Széchenyi- meg Demján-program, volt viszont 11,4 százalékos munkanélküliség. Most négy százalék.

Kármán Andris – mintha csak a két korábbi népnyúzó, Bokros Lajos és Bajnai Gordon szerelemgyermeke lenne – nemcsak a vállalkozásoktól venne el pénzt. Tudatta: alapvetően hibás a kormány gazdaságfejlesztési programja, és nem járja, hogy Orbánék alacsony adókkal, adókedvezményekkel meg támogatásokkal kompenzálják a – szerinte – nem hatékony állami működést. 

Hát persze. Annyira „nem hatékony” a magyar állam, hogy 2011 óta (a Covid-éveket leszámítva) három százalék alatt van a költségvetési hiány, GDP-arányosan csökken az államadósság, folyamatosan nőnek a lakossági megtakarítások és a reálbérek, özönlenek a külföldi befektetők, tíz év alatt egymillió új munkahely jött létre, és a többi. 

De hallgassunk csak Kármán bankárra, Petschnig Mária Zitára, Bódis genderaktivistára, nem jó ez így, vissza kell térnünk a brüsszeli útra! Már csak azért is, mert addig nem adják oda a nekünk járó uniós pénzeket. Ami (mármint a pénzünk lenyúlása) – Kollár Kinga ismertetése szerint – ugyan rossz a magyar embereknek, viszont kifejezetten jól jön nekik, a Tisza Pártnak. 

Ők, mint a mesebeli dementorok, ezzel táplálkoznak: elszívják a magyarok jókedvét.

Kármán bankár a bankadót, a szektorális adókat is kivezetné a francba. Mert nem szabad piszkálni az üvegpalotákban csücsülő pénzintézeteket, a nemzetközi multikat – inkább nyalni kell az ülepüket. Nagyjából így fest a Tisza gazdasági programja. Az ország bő felét megsarcoló többkulcsos adótervük mellett. Meg mindazon túl, amit elmondani sem mernek (á la Tarr Zotya), különben már most a földbe állnának, mint a gerely. Már csak Bokros Lajost hiányolom a Tiszából, de nagyon.
 

 

               
       
       
       

Lecke Sallai Rolandnak és Varga Barnabásnak

A szuverenitás nem kelengye

Tanulja újra Amerika a demokráciát!

Elfogyott a visszadobható kenyerünk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
Bokros ténykedései tényleg felejthetetlenek

HETI AGYRÉMEK – Az a baj ezzel a ki tudja, hová és merre haladó világgal, hogy minden majdnem olyan.

