Gúnyolódva tagadta le Ruszin-Szendi fegyverviselését a Soros-blog, majd Magyar Péter beismerése után sem írták át cikküket

A magyar politikának mindig voltak félbolondjai, de ilyenre az elmúlt 35 évben nem volt példa

Még időben figyelmeztetni kellene Magyar Pétert és csapatát, hogy fejezzék be az uszítást és tegyék le a fegyvert.

Haraszti Gyula
2025. 09. 17.

A magyar politikának sajnos mindig voltak félbolondjai, akik nem kis veszélyt jelentettek a közéletre. Olyanra azonban az elmúlt harmincöt évben még nem volt példa, hogy valaki közülük kézifegyverrel az oldalán flangáljon egy lakossági fórumon, miközben még egyfajta elszabadult Virgil Starkwellként harsogja is: semmi cécó, nálam van a stukker! Ez azonban korántsem olyan vicces, mint ahogyan azt Woody Allen zseniális szatírájában láthattuk, bár könnyen lehet, hogy végül ez a tökfilkó is börtönbe kerül, és nem tud elfutni a pénzzel.

A hírek szerint Magyar Péter honvédelmi miniszterségre aspiráló katonapolitikusa, Ruszin-Szendi Romulusz pisztollyal az oldalán mehetett el a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak. A volt főtisztre viszont ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint minden magyar civilre, semmilyen jogalapja sincs ahhoz, hogy revolverrel sétálgasson bármilyen közterületen.

Könnyen mondhatnánk persze, hogy egykori vezérkari főnökként az illető eldöntheti, hogy mit tehet és mit nem a lőfegyverével, pláne, ha van hozzá engedélye. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, már csak azért sem, mert a Tisza politikusának megnyilvánulásai alapján sajnos azt is ki lehet mondani, hogy a zsírleszívásos Toka tábornok többszörösen is megtestesíti a nemzetbiztonsági kockázatot.

Az elmeállapotával kapcsolatban például már akkor felmerülhettek kételyek, amikor diplomatának képzelve magát, a jegyzőkönyvekben ezt eltitkolva, Szlava, Ukrajini! (Dicsőség Ukrajnának!) felkiáltással zárta egyes NATO-konferenciákon a felszólalását az orosz–ukrán háború kitörésekor, amiért ki is kellett ebrudalni az állományból.

Az utóbbi időkben azonban Ruszin-Szendi idegrendszere vélhe­tően tovább romolhatott, hiszen gyakorlatilag fegyveres puccsról vizionált, többször is utalt arra, hogy a hatalom megszerzésére utcai akciókat tart szükségesnek, és akár erő alkalmazására is készen állna. Egyszer például arról beszélt, hogy rengeteg gyűlölet van bennük, és akkor tudnak valóban dolgozni, ha nem kényszerítik őket arra, hogy „magyar ember magyar emberre emelje a kezét”.

Ruszin-Szendiből és a főnökéből, Magyar Péterből a kampány élesedésével szinte árad az arrogancia, rendszeresen fenyegetik ellenfeleiket, és ez az agresszió megjelenik a hívek egy részénél is, akiknél szinte lincselési hangulatig szítják az indulatokat.

Miután Magyar Péter kijelentette, hogy a konzervatív oldal újságíróit a Dunába kell hajítani, és a fórumain nyíltan fenyegetni is kezdte ezeket a riportereket, a Tisza-hívek is rendszeresen megtámadják a nekik nem tetsző médiumok alkalmazottait, a kivégzésüket emlegetve. Magáról Ruszin-Szendiről is kiderült, hogy nem riad vissza az erőszak alkalmazásától, legutóbb Kötcsén ment neki egy újságírónak.

A bukott vezérkari főnök a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumán, fegyverrel az oldalán pedig már úgy fenyegetőzött: „Viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” Ha ehhez hozzávesszük, hogy a politikus korábban azt is elárulta, azért gyűjti a fegyvereket, mert „minden, amivel ölni lehet, az közelebb áll a szívéhez”, egészen rettentő kép tárul elénk. Az utóbbi időkben a világban egyre jobban szaporodnak a politikai okokból elkövetett merényletek. Jó lenne, ha a Charlie Kirk emlékére meggyújtott gyertyák fénye emlékeztetne bennünket arra is, hogy nem kívánhatjuk senki halálát és nem támogathatunk semmilyen erőszakot! Még időben figyelmeztetni kellene Magyar Pétert és csapatát, hogy fejezzék be az uszítást és tegyék le a fegyvert. Hogy Magyarország az maradhasson, aminek az elmúlt tizenöt évben megszokhattuk. A béke szigete.

Szentesi Zöldi László
Hosszú az út Boszniából

Gajdics Ottó
Potemkin-falut lát Weber

Fricz Tamás
A Fidesz győzelme az ország érdeke

Ambrus-Jobbágyi Zsófia
Szeretetország?

Lévai Dániel
Charlie Kirk gyilkosa a szólásszabadságot akarta megölni

Ez most egy új, mindennél borzalmasabb szint, ami ellehetetleníti a demokratikus közélet sokszínűségét.

