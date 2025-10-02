Terrortámogatás

Van valami ordítóan felháborító a világsajtó balliberális ágának kalimpálásában, amely a Hamász terrorszervezettel karöltve most új okot talált Izrael démonizálására. A Földközi-tengeren hajózik a Global Sumud Flotilla, több száz aktivistával a fedélzetén. A küldetés látszólag humanitárius, de nem kizárt, hogy ez csak a fedőtörténet. Iz­rael nemrég közzétett olyan Hamász-közeli dokumentumokat, amelyek egyértelműen összekötik a flottilla szervezőit a terroristaként megbélyegzett Hamásszal.

Ezek az anyagok nem csupán pletykák – Gázában talált hivatalos levelekről van szó, amelyekben Iszmáil Haníja, a Hamász egykori politikai vezetője egységre szólít fel a flottilla kulcsfiguráival, köztük Zaher Birawival, a palesztin emigránsok konferenciája (PCPA) brit ágának fejével. A PCPA-t Izrael terrorszervezetként jelölte meg, mint a Hamász nemzetközi karját.

A flottilla nem csupán segélyhajókból álló karaván lehet, hanem potenciális fegyverszállító konvoj. Semmi sem garantálja, hogy ezeken a hajókon nem rejtettek el robbanóanyagokat vagy más eszközöket, alkatrészeket, amelyek a Hamász kezébe kerülhetnek. A blokád nem kollektív büntetés, ahogy a balliberálisok harsogják, hanem biztonsági szükségszerűség Izrael részéről. Emlékezzünk csak vissza a 2010-es Mavi Marmara-incidensre, ahol aktivisták tűzharcot provokáltak ki, Izraelt felelőssé téve. A Hamász mindig is kihasználta a humanitárius folyosókat a csempészetre. A mostani flottilla hajói, amelyek közül sok kis, nehezen átkutatható jacht, tökéletes álcát nyújtana ehhez. Ha a Sumud áttörné a blokádot, ki ellenőrizné a rakományt Gázában? A Hamász, amely ezernél is több izraelit mészárolt le 2023 októberében és rengeteg túszt azóta is kínok között tart fogva?

Itt jön a tragikus csavar: ez a provokatív akció éppen most, amikor a tartós tűzszünet és rendezés kézzelfogható közelségben van, aláássa Donald Trump béketervét, amely tartós megoldást kínál a közel-keleti feszültség kordában tartásához. Világos, hogy a Hamász nem akar békét. Ez a terrorszervezet ugyanis, amely Izrael megsemmisítését hirdeti alapokmányában, függ a konfliktustól a hatalom fenntartásához. Az sem érdekli a terroristákat, hogy az elmúlt két évben több mint hatvanezer gázai halt meg a harcokban: sokan civilek, de a Hamász pajzsként használja őket, miközben ők maguk a föld alatti bunkerekben bujkálnak. A flottilla egyébként éppen úgy dolgozik, ahogy a Hamász: jajgatnak és a nemzetközi közvéleményt Izrael ellenségévé teszik, miközben aláássák a diplomáciát. Ha a hajók áttörnek, az izraeli válasz (elfogás, esetleg tűzharc) kiváló alkalmat nyújthat arra, hogy ismét Izrael legyen az agresszor a világsajtó szemében.

A figyelem a drámai konfrontációra terelődik, nem a békére, a Hamász pedig időt nyerhet. Az arab világ véleményének változása is árulkodó: korábban a Hamászt felszabadítónak tartották, de ma már Katar és Szaúd-Arábia is a béke mellett áll, mert látják, hogy a szervezet csak rombol. Szaúd-Arábia, amely a viszony rendezésére irányuló tárgyalásokat folytat Izraellel, nem akar egy terrorállammal szomszédosodni.

Trump terve éppen ezért zseniális: humanitárius enyhülést ígér azonnal, miközben garantálja Izrael biztonságát, és utat nyit a gazdasági újjáépítésre. Gáza végre terrormentes övezet lehetne, ahol a civilek újra építkezhetnek.