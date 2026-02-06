Rendkívüli

Hamarosan interjút ad Orbán Viktor a Kossuth rádiónak – Kövesse nálunk élőben!

A Helyzet

Tiszás exbíró akcióban

Ahová ilyen Szepesházikat bevesznek, nem csoda, hogy olyan ítéletek születnek, amilyenek.

Pilhál Tamás
2026. 02. 06.
Hogy súlyos bajok vannak a magyarországi bíróságokkal, régóta tapasztaljuk. Mindenre (is) alkalmatlan, szélsőségesen elfogult, politikai aktivistává lett, vagy épp Soros-szervezetek által „érzékenyített” figurák ölthetnek talárt, s csúfolhatják meg a jogot – pláne az igazságot. Természetesen: tisztelet a kivételnek. A bírók többsége remélhetőleg nem ilyen, ám valami fura okból a politikailag kényes ügyek egy része mégis a balliberálisok szekerét toló elfogultakhoz, az érzékenyítettekhez, a magyar belpolitikába belekontárkodó nagykövettel kávézgatókhoz vagy épp a Tisza applikációját letöltő aktivistákhoz kerül. Hogy miért, ne kérdezzék, nem tudom.

Úgy tűnik, a politikai elfogultság mellett némelyiküket gyilkos indulatok is feszítik. A Tűzfalcsoport előbányászott egy pár hónappal ezelőtti internetes bejegyzést némely Tisza-szektás csoportokból. A hozzá tartozó fotón Orbán Viktor arcképét Ceausescu román diktátoré mellé biggyesztették. A poszt címe: „Közeledik az idő Felcsúton!” A szöveg pedig párhuzamot vont a kivégzett kommunista diktátor és a magyar miniszterelnök várható – legalábbis a gyilkos indulatú szektások által várt – sorsa között.

 Értsd: a magyar vezetőt ugyanúgy agyonlőve szeretnék látni, mint a románt. A vérszomjas bejegyzésnél fölbukkant a Budai Központi Kerületi Bíróság egykori bírája, bizonyos Szepesházi Péter, aki nemhogy csillapítani igyekezett volna a beteg lelkű szörnyetegeket, inkább csatlakozott hozzájuk, s megosztott velük egy olyan Telex-cikket, amely a magyar kormányfő Ceausescuéhoz hasonló elbukásán ábrándozik.

Nos, ez a Szepesházi nemrég még bíró lehetett ebben az állítólagos „diktatúrában”. El lehet képzelni, milyen ítéleteket hozhatott. A Facebookon elérhető nyilvános tevékenysége hézagmentesen illeszkedik egy átlagos tiszás trolléhoz. Egyfelől orvosért, gyógyszerészért, másfelől kényszerzubbonyért kiált. Innen nézve egyáltalán nem meglepő, hogy ez a Szepesházi látja el a jogi képviseletét annak az úgynevezett „teológusnőnek”, aki néhány hónapja – hogy is fogalmazzunk finoman? – kellemetlen ügybe keveredett. (Valakivel állítólag összekeverték a hölgyet, de hogy kivel, az nem tudható, mivel a hasonmást egyelőre nem sikerült előkeríteni.) 

Rendben, hogy már nem bíró Szepesházi, de tényleg helye lehet egy ilyennek az ügyvédi kamarában? Aki a miniszterelnök meggyilkolásán merengő Tisza-csoportokban aktív-pistáskodik, gyilkossugallatú cikket osztogat? Hahó, kedves ügyvédi kamara, ez komoly?

És ahová ilyen Szepesházikat bevesznek, nem csoda, hogy olyan ítéletek születnek, amilyenek. Néhány nappal ezelőtti példa: a bíróság első fokon megállapította, hogy Magyar Péter minden valóságalap nélkül mondta azt Lázár Jánosról, hogy neki Bécsben és Svájcban ingatlana van, Kenyában pedig vadászott volna, ám mégsem marasztalta el a vízfolyás­szerűen hazudozó Övcsatos bántalmazót. Értik? Pofátlanul hazudott, de Lázár csak tűrje. Mindeközben minket helyreigazításra köteleznek, ­amiért ironizálni merünk balos bírók és Pressman találkáján. És ezt kellene nekünk „igazságszolgáltatásnak” neveznünk. Mikor a jogot is csak ugatja.

Vagy ott a másik: a Fővárosi Törvényszék ideiglenes intézkedésként megtiltotta a Bors különszámának terjesztését, amely a Tisza hatszáz oldalas megszorítócsomagjáról szól. A szóban forgó bíró, akinek neve a Tisza kiszivárgott listáján is szerepel, bármifajta vizsgálat nélkül, pusztán Magyarék bemondására megállapította: ez nem a Tisza csomagja. De említhetném azt a két ítéletet is, amelyek szerint a fideszes politikusnak tűrnie kell, ha hamisan leb…zizzák, a jobbikosnak meg nem. Sorolhatnám a hasonló agyrémeket napestig.

Ami itt folyik, az nem független jogszolgáltatás, hanem kabaré.
 

idezojelekukrajna

Nemzeti petíció: üzenet Brüsszelnek

idezojelekEU-tagság

Csurka István igazsága

idezojelekkormány

Csalárd hízelgés a fideszeseknek

idezojelekAthén

Athéni demokraták és davosi idióták

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

